Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:48

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:Так Хотаб же пишет, что зелёная уже дешевле не зелёной. :)

Виключіть атомну . Яку хтось колись побудував, а відходи хтось колись буде хоронити хз де і за які гроші
І там може бути дуже цікаво

А зачем виключати?
И сейчас в некоторых странах строятся.
Кстати, в Германии уже виключили.
Пример Water в Дании - мощность 30 кВт. Это на 6 квартир. Не смешно.

Шо на 30 кВт? У вас власна СЕС, обмежена площею даху, південних стін. Ви не залежите від Харківобленерго, в вас власна Енерго. Звісно у мене буде якась бізнес-модель, скільки буде коштувать кіловатт- не знаю, не рахував. Зараз держава шось компенсує, але чи готові люди на рівні ОСББ вкладать власні гроші в такі проекти?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:51

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
  Vadim_ написав:А здесь то за шо тереть?

1. Набрав всі букви, не вийшло речення.
2. Вийшло речення, але не вловив тему бесіди і теж мимо
3…. Ще є інші варіанти

Дивно шо такой патриот Батьківщини і досі не дійшов окопа,

Флайман 11 років не знайде клітор.
Ти тему «питання до модераторів» не знайшов, а це значно простіше, чим знайти окоп.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:53

Тобто ти наразі перед усіма ПІДТВЕРДИВ шо ти із модераторів ?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 22:01

  Vadim_ написав:Але ти чомусь вилізло і вставило свої 5 копійок, чому? поперед модерів , эта не порядок, наказать, чем ...?
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 22:05

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:Пока что во всём мире "зелёная энергия" дороже старой.
Или у вас другие данные?
Глибоко не копав, але в південних країнах сонячна вже перетнула цю межу рентабельності.
Не уверен, но мы не в південних.
Я народився людиною - людиною й помру
А ти народився людиною - а подохнеш совком.

І тепер про енергію
А що там в комуністичному Китаї ?
Автори доповіді "Енергетичний перехід Китаю" дають наступні цифри прогнозу для країни на 2050 рік: Енергетичний баланс Китаю зміниться з 30% ВДЕ сьогодні до 88% до 2050 року. Сонячна енергія становить 5% виробництва електроенергії в Китаї сьогодні – до 2050 року ця частка зросте до 38%.

Источник: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/kitajska-industriya-sonyachnoi-generacii-b-ie-rekordi/

Теччер - закрила шахти Британії в 1980+роках
Китайці до 2030 року планують вдвічі скоротити вугільну генерацію і замінити її зеленою енергетикою...

і тільки в трухлявих парторгів в голові індустріалізація і зобовязання тих хто боровся з педерацією відновити життя тих хто закликав і закликає педераційників на свої землі.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 22:05

наказать

Накажи мене повністю


Зображення
