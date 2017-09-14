Додано: Нед 12 жов, 2025 12:59

А в часи пікового споживання Ви будете споживати, тому просадите мережеву.





Кожна країна має великий балансир - ТЕС / ТЕЦ. Як мінімум один, великі країни - багато.

Кожна країна має великий балансир - ТЕС / ТЕЦ. Як мінімум один, великі країни - багато.

У пікові ранішні і вечірні навантаження (коли нема того ж сонця) гасить вона. Зате вдень вона може працювати фактично вхолосту завдяки сонячним СЕС. Ніхто не каже що можна повністю перейти на СЕС. Але грандіозну частину можна перекрити нею.

Хто і де має регулювати цю систему? Де сидить хлопець підсмішкуватий і слєгка піддатий на зарплаті 20т грн з рубільником? )

Облишим поки сонячну. Розберемся як регулюють її зараз. От допустим в тебе на лінії замість допустимої 180, 160 де її мають докрутити і як?

А чому Ч...енерго сплачує диспетчеру не як вчителю 4 кілоойро, а 20 тис. грн?Ще десь на початку 2000-х, вже не пам`ятаю чи при завгарі, але те шо кровосіся тоді був прем`єром це точно, нам пропонували(ЄБРР) дуже великий кредит на дуже великий термін(від 25 до 50 років). Для чого? Для розвитку автономних джерел енергозабезпечення(це не тільки електрика). Звісно уряд сказав- працюємо. Це все запрацювало, була обстежена купа сміттєзвалищ, очисних споруд, ще шось по електриці я особисто не знаю, там була окрема група. Генерація гарячої води від спалювання сміття, особисто я бачив такі котельні, там не воняє нічим, нема ніякого чергового, зовсім, все атономно, є черговий на групу таких котелен, десь біля 10. По очисним спорудам, це метан, в Україні до сих пір немає такого, пройшло більше 20 років.Вже були закордонні підрядники розпочали роботу по втіленню цього всього в життя. Останній етап підписання урядом всіх угод на суму декілька десятків міл`ярдів ойро на 25 років перший етап, шось без %, шось з мінімум. Ок, ми підписуємо, банк пересилає гроші. Банк трішки завис, гроші пересилає куди? Ну нам, куди ще? Виявилось шо банк ніяких грошей у вигляді грошей не надає, все йде у вигляді обладнання та виконаних робіт під контролем закордонних посередників. Уряд сказав- нам грошей не надають, але потім потрібно віддавать гроші? Так, ви зекономите на генерації енергії, вона візьметься зі сміття. Нє, так ніпайдьот, ви нам грошей дайте. На цьому все і завершилось, все це десь лежить у вигляді папіру, а вже були за кордоном підготовлені наші люди для беспосередньго виконання на місцях.