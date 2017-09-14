Hotab написав:detroytred [quote Буде від Успіха в мій бік наїзди, [/quote Навіщо вам наїзди саме на вас?)) Ви не бачите його позицію відносно «військового мирного часу жодного дня не воювавшого»? Чи не хочете помічати?)! Знов в домік? Натягнувши понижче фуражку на покер-фейс , викрикуючи «він унікальний» 😅
Окупанти атакували територію храму Іова Почаївського Московського патріархату на Донеччині ... "Сьогодні о 10:39 росіяни скинули бомбу ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції на храм, на території якого перебували цивільні особи. Загинули двоє чоловіків 49 і 56 років. Поранення отримали двоє чоловіків, 47 і 74 років, та дві жінки, 56 і 62 років. Молодша постраждала перебуває у важкому стані, у неї травматична ампутація руки", – розповіли правоохоронці.
Розберемся як регулюють її зараз. От допустим в тебе на лінії замість допустимої 180, 160 де її мають докрутити і як?
Якщо ти саме про Україну і саме про зараз, то система зараз працює зовсім не так, як її створювали, і там перекоси зараз шалені, і причина зовсім не в СЕС. Як саме в Україні зараз впливає СЕС - хз. Я думаю точно не шкодить, а вдень навіть суттєво допомагає. Не може допомогти ввечері - то ти бачиш оті перекоси .. Просадка напруги і т.д. Але це вони (СЕС) просто прибрали плече допомоги (а резервних плечей зараз нема, все розбито) , а не почали заважати.
В інших країнах все набагато краще і простіше. Там не розбиті ТЕС і ГЕС, там можливостей для маневру багато. І там дійсно за допомогою зміни потужності інших ЕС все регулюється.
як все переплуталося - на Психології обговорюють геополітику, а на військовій - енергетику
дивиться - СЕС таки разбалансовує. що саме - бо коли вмикається зелена енергетика, то тоді мають відмикати всі ТЕС - бо інакше буде надлишок. а ввечері навпаки мають вмикатися дуже сильно. краще постійно працювати.
в Німеччині оскільки АЕС взагалі немає, то доля зеленого тарифу велика, й відповідно балансувати треба багато. й там було прийнято "далекоглядне" рішення - газогенерація - що зараз й дорого, й потребує газу, якого вже не так багато...
в кожній країні свої приколи. звісно, коли ми воюємо, а нам ще й ГЕС (найкращий балансир) сильно пошкодили - то Укренерго робить дива. там сидить хлопчик з рубильником. й не за 20 т грн, й не так легко туди потрапити. кажуть, там цілі династії працюють. так, Бандерлог?
ні, не цікава. бо ви відкидаєте відразу інші точки зору. але робите це за рахунок загальних фраз, без конкретики.
бо у вашій безкінечній дискусії з Будівельником - власна мотивація пересічних - якись реформи, ви з ходу відкидаєте думку, що без бажання пересічних ніякі реформи не поможуть. а якщо бажання є - то інколи й реформ не треба, головне, щоб не заважали. як на Дикому Заході - які там реформи? Сміта-Вессона чи Кольта?
в Україні зараз ніяких перешкод для пересічних немає - набагато більше перешкод в голові - що держава має щось зробити. хоча згоден - держава має перестати субсідувати всіх, хто може робити - й мотивація відразу з'явиться
Не так. В мене не "ви з ходу відкидаєте думку, що без бажання пересічних ніякі реформи не поможуть".
В мене --- для впровадження реформ достатньо відсутності критичного рівня спротиву населення.
Ви перекручуєте навіть мої наявні твердження, то як ви можете апелювати? Да ніяк.
А в часи пікового споживання Ви будете споживати, тому просадите мережеву.
Кожна країна має великий балансир - ТЕС / ТЕЦ. Як мінімум один, великі країни - багато. У пікові ранішні і вечірні навантаження (коли нема того ж сонця) гасить вона. Зате вдень вона може працювати фактично вхолосту завдяки сонячним СЕС. Ніхто не каже що можна повністю перейти на СЕС. Але грандіозну частину можна перекрити нею.
) це не 1чки нолики щолкати на клавіатурі. Хто і де має регулювати цю систему? Де сидить хлопець підсмішкуватий і слєгка піддатий на зарплаті 20т грн з рубільником? ) Облишим поки сонячну. Розберемся як регулюють її зараз. От допустим в тебе на лінії замість допустимої 180, 160 де її мають докрутити і як?
А чому Ч...енерго сплачує диспетчеру не як вчителю 4 кілоойро, а 20 тис. грн? Ще десь на початку 2000-х, вже не пам`ятаю чи при завгарі, але те шо кровосіся тоді був прем`єром це точно, нам пропонували(ЄБРР) дуже великий кредит на дуже великий термін(від 25 до 50 років). Для чого? Для розвитку автономних джерел енергозабезпечення(це не тільки електрика). Звісно уряд сказав- працюємо. Це все запрацювало, була обстежена купа сміттєзвалищ, очисних споруд, ще шось по електриці я особисто не знаю, там була окрема група. Генерація гарячої води від спалювання сміття, особисто я бачив такі котельні, там не воняє нічим, нема ніякого чергового, зовсім, все атономно, є черговий на групу таких котелен, десь біля 10. По очисним спорудам, це метан, в Україні до сих пір немає такого, пройшло більше 20 років. Вже були закордонні підрядники розпочали роботу по втіленню цього всього в життя. Останній етап підписання урядом всіх угод на суму декілька десятків міл`ярдів ойро на 25 років перший етап, шось без %, шось з мінімум. Ок, ми підписуємо, банк пересилає гроші. Банк трішки завис, гроші пересилає куди? Ну нам, куди ще? Виявилось шо банк ніяких грошей у вигляді грошей не надає, все йде у вигляді обладнання та виконаних робіт під контролем закордонних посередників. Уряд сказав- нам грошей не надають, але потім потрібно віддавать гроші? Так, ви зекономите на генерації енергії, вона візьметься зі сміття. Нє, так ніпайдьот, ви нам грошей дайте. На цьому все і завершилось, все це десь лежить у вигляді папіру, а вже були за кордоном підготовлені наші люди для беспосередньго виконання на місцях.
дивиться - СЕС таки разбалансовує. що саме - бо коли вмикається зелена енергетика, то тоді мають відмикати всі ТЕС - бо інакше буде надлишок.
Так ТЕС якраз гнучка! Не знаю на рахунок «вимкнути повністю», та і чи треба (вдень все ж споживання велике, всі на роботі щось там роблять, хоча б каву гріють 😅) , але знижувати потужність (і споживання нафтопродуктів, газу чи вугілля) можна і це добре. АЕС взагалі не гнучкі, з ними не побалансуєш. Тому по задумці нічна зайва енергія АЕС мала б піднімати воду наверх на ГРЕС. Але це знов зараз не про нас, де побили ті грес