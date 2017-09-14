|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:24
Shaman
ну не зовсім. гнучка ГЕС. а ТЕС
Та ну нє)
У ТЕС прикрутив газ, турбіна скоро сповільнилась. І паливо економиЦЦя. .
За питання «ролі особистості» (щодо того, що власникам ТЕС вигідно щоб саме їх енергію брали) не буду сперечатись. Я говорю лише про чесну економіку))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16744
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:26
Shaman написав: pesikot написав: _hunter написав:
ну да, нэмае. А на кордонах - то что, если не одна сплошная пэрэшкода? 🤔
Які перешкоди завадили тобі
коли мова йшла про економічну активність населення? мета - лише срач, ігноруйте його
>>> Які перешкоди завадили
Так я и не "пэрэсичный"
>>> коли мова йшла про економічну активність населення
Ты забыл азбуку экономики? - там, где про свободный рынок говорится?
Если пэрэсичного не устраивают местные реформы - он спокойно едет туда, где они устраивают. Как это можно в "этой стране" провернуть? 🤔
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 12 жов, 2025 13:30, всього редагувалось 1 раз.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10732
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3431
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:35
Поки що мені тут непогано платять)) Не хочу
Газотурбінні установки (ГТУ)
• Діапазон: від 30–100% потужності, іноді нижче.
• Швидкість реакції: дуже гнучкі, можуть змінювати потужність на десятки мегават за секунди–хвилини.
• Використання: часто застосовуються як пікові або резервні станції для покриття коливань.
⸻
🌡️ 3. Парогазові установки (ПГУ / CCGT)
• Діапазон: 40–100%
• Гнучкість: середня. Газотурбіна — швидка, але парова частина додає інерційності.
• Типова швидкість: 5–10 МВт/хв на блок.
• Реально: доволі ефективні й використовуються навіть для щоденних “підйомів/спусків” потужності.
⸻
🛢️ 4. ТЕС на мазуті або дизелі
• Діапазон: 20–100%
• Реакція: швидша, ніж у вугільних, але повільніша за газові.
• Типово: використовуються як резерв чи пікові потужності.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16744
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:49
Hotab написав:detroytred
Успіх вас визначає так само. Гнидою
Яка різниця що там він вважає. Ви знов в домік?
Мова про те, що це начебто ми його зіпсували. Ні, в 45 років нікого вже не можна зіпсувати. Людина є яка є.
Просто коли він абсолютно по ділу став отримувати негативні фідбеки, з нього оця каналізація і полізла зі всіх щилин. Але воно в ньому завжди було оце все смердюче.
Чому він отримував такі фідбеки, про це можна поговорити, але це довго. Якщо коротко, то коли нікчемне і недохвалене в дитинстві раптом стало хоча б чимось трохи потрібним, помітним , значущим в суспільстві (захисник!!) то пафосу , гонору, зневаги до оточуючих стало зашкалювати. Як отой дємбєль алкаш на сільській дискотеці. Тому йому і стали вказувати його місце. Дивно, але ж захисників в більшості тут поважають. А долярека чморять масово . Чому це? 😅
У вас або гарне вміння пристосуватись (вам вигідно хвалити, щоб не отримувати, маючи дуже слабку позицію захисника мирного часу) , або повна нездатність розбиратись в людях. Не знаю поки що як насправді
Ви теж вважайте про Успіха, що хочете. Я свою точку зору висловив.
Не згодні, не подобається? Ваша справа.
Навіщо по черговому колу? Вище я ж нагадав про п'ятьох і від того що до них додасться чи не додасться ще один мені хфіолетово. І про те, що мені зручніше, теж вказав. А ви про пристосування та нерозбирання в людях штовхаєте.
Зі своїми позиціями та боротьбою на хфорумі чого до мене лізите-то?
Бо хочеться?
З.и.
Ще раз: чморить Успіх, Барабашов і т.д. вас та Ко (вашу масовку) - і що? Весело?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25817
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 13:55
Сибарит написав:
.....
ЛАД написав:
Не учитываю фантастические варианты типа передачи ээ без проводов и потерь, что якобы удалось Тесле.
Не такие уж фантастические, мобилки без проводов уже заряжаются.
Надеюсь, это вы пощутили.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36745
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5364 раз.
- Подякували: 4865 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 12 жов, 2025 14:02
detroytred
Зі своїми позиціями та боротьбою на хфорумі чого до мене лізите-то?
Бо хочеться?
Так витягуємо вас з теплого болітця, де ви як шрек собі домік облюбували, попукуєте під себе, а щоб вас туповаті 8-класники не штирхали, ліцемірно і не обʼєктивно хвалите їх «унікальні» 😅😅
Така собі позиція 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16744
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Нед 12 жов, 2025 14:14
Hotab написав:detroytred
Зі своїми позиціями та боротьбою на хфорумі чого до мене лізите-то?
Бо хочеться?
Так витягуємо вас з теплого болітця, де ви як шрек собі домік облюбували, попукуєте під себе, а щоб вас туповаті 8-класники не штирхали, ліцемірно і не обʼєктивно хвалите їх «унікальні» 😅😅
Така собі позиція 😅
А причина? Бо хочеться?
Так ви наче оті піонери... зі своїми вимогами. Роби, як ми; роби з нами.
А я не хочу. От просто не хочу і кажу: "піонери, йдіть ви в ж...".
Зі своїми хатєлками.
Ще й вийшли самі на себе. Закиди стосовно "тебе навчали..., тебе годували..." тощо мені закидали Флер і т.д., то чого ви мовчали-то?
Бо в доміку?
І для мене це наявне: Долярчик був унікальним добряком та оптимістом.
Поки ви і Ко не змінили його.
А тепер отакими дешевими пперекручуваннями та підмінами, стрєлками ще й хочете мене притягнути вписатися до вашої Ко? Наївні...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25817
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 12 жов, 2025 14:17
detroytred
для мене це наявне: Долярчик був унікальним добряком та оптимістом.
Поки ви і Ко не змінили його.
Невменяємий чи шо?? Кого можна в 45 змінити?? З людьми ж працював половину життя і несе якусь дічь .
А оптимістом він і залишився, невігласи часто оптимісти 😅
Там на «психологію» цікаве відео кинув, якраз в тему.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16744
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2511 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Нед 12 жов, 2025 14:21
Hotab написав:detroytred
для мене це наявне: Долярчик був унікальним добряком та оптимістом.
Поки ви і Ко не змінили його.
Невменяємий чи шо?? Кого можна в 45 змінити?? З людьми ж працював половину життя і несе якусь дічь .
Відкрию таємницю логіки: якщо Успіх унікальний, то й унікально змінитися може і в 70.
Й не унікальні люди теж сильно змінюються під впливом обставин. Нехай і в якості виключення з правил.
Тобто це цілком можливо.
Дічь -- це про неможливість. Дійсно дічь.
І!
Гадаю, що для сім'ї та оточуючих він так і залишився все отим же унікальним добряком та оптимістом.
Змінив лише поведінку на форумі.
То й ви отримали те, чого добивалися. Алаверди.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 12 жов, 2025 14:33, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25817
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
, ЛАД
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|132299
|
|
|1493
|318385
|
|
|6076
|1004435
|
|