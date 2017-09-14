|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:28
flyman
150 тис. силопенсів М60-,
мільйони держслужбовців та різних "силовиків"
Жодного адекватного аргументу звідки у Детройта більше зобовʼязань захищати державу ніж у тебе я не почув. Можеш спробувати.
Так само як і «мільйони різних держслужбовців». Чим вони відрізняються від Флаймана в контексті захисту держави.
Hotab
Профіль
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:43
flyman
150 тис. силопенсів М60-,
мільйони держслужбовців та різних "силовиків"
Жодного адекватного аргументу звідки у Детройта більше зобовʼязань захищати державу ніж у тебе я не почув. Можеш спробувати.
Так само як і «мільйони різних держслужбовців». Чим вони відрізняються від Флаймана в контексті захисту держави.
доречі наскільки пам"ятаю муха також бюджетну цицю смоктала)
а рогопіл кажє бєрци розносив)
так що на зміну Доляреку е ДВІ одиниці)))
Востаннє редагувалось Прохожий
в Нед 12 жов, 2025 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
Профіль
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:44
ЛАД
Закладав 5 кВт на квартиру. Доречі, наскільки знаю, в нашому будинку так і закладалося.
Це що за цифра? Максимально виділена кожному? Чи якась середня?
А скільки квартир в будинку?
Насколько знаю, максимальная расчётная на квартиру.
120 + служебные помещения + некоторые помещения под аренду.
ЛАД
Профіль
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:45
Прохожий
доречі наскільки пам"ятаю муха також бюджетну цицю смоктала)
казав «недовго і майже не ковтав». 🤭
Hotab
Профіль
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:45
ЛАД
Закладав 5 кВт на квартиру. Доречі, наскільки знаю, в нашому будинку так і закладалося.
Це що за цифра? Максимально виділена кожному? Чи якась середня?
А скільки квартир в будинку?
Насколько знаю, максимальная расчётная на квартиру.
120 + служебные помещения + некоторые помещения под аренду.
вы о чем?
на входе в квартиру стоит автомат, его номинал и есть ограничение максимально возможной мощности потребления...
Прохожий
Профіль
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:48
Hotab
доречі наскільки пам"ятаю муха також бюджетну цицю смоктала)
казав «недовго і майже не ковтав». 🤭
зможє мити кабанчики та заповнювати журнала комбата, готова бойова одиниця на заміну однобаксового)
Прохожий
Профіль
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:48
ЛАД
Насколько знаю, максимальная расчётная на квартиру.
Якщо у вас виділено макс лише по 5 на квартиру, то у вас середня має бути взагалі до 2))
Це хіба в дуже старому фонді
Зараз від 10-12 кВт на однуху в новобудах))
Hotab
Профіль
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:52
ЛАД
Раньше говорили "А ещё шляпу надел".
Я признаЮ, что в 72 года "за гроші порішав питання" з ТЦК.
Что ещё надо признать?
Что я агент румынской сигуранцы, польской дефензивы, МИ-5, японской разведки?
ПризнаЮ. Всех вместе.
просто визнайте - стара радянська людина, якій не подобається сучасний лад й сумує за гарними 70ми роками в срср. може й непогані роки - в 80х вже була дупа.
але час показав, що радянський експеримент сконав. й щоб не визнавати себе ще й не дуже розумною людиною, треба це визнати. така собі тавтологія
але вже питав - а ви мовчите. з вашої ностальгією по срср - що вас так єднає з сучасною Рашею? там махровий державний капіталізм - щось типу нацистської Німеччини в 30х роках, й близько не срср. навіть гулаг за калькою сталіна побудувати не можуть
російська мова? а кажете, "какая разница"...
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 12 жов, 2025 19:57, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Профіль
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:52
Прохожий
доречі наскільки пам"ятаю муха також бюджетну цицю смоктала)
казав «недовго і майже не ковтав». 🤭
зможє мити кабанчики та заповнювати журнала комбата, готова бойова одиниця на заміну однобаксового)
Він нафлудив за час війни тут на три томи Пушкіна, не те що журнал комбата.
Думаю справиться. рОбота то все одно не зробив.
Hotab
Профіль
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:54
Hotab
Насколько знаю, максимальная расчётная на квартиру.
Якщо у вас виділено макс лише по 5 на квартиру, то у вас середня має бути взагалі до 2))
Це хіба в дуже старому фонді
Зараз від 10-12 кВт на однуху в новобудах))
Возможно, ошибаюсь.
Когда-то уточнял инженера управляющей компании, когда хотел поставить двухконтурный котёл и отключиться от общего отопления. Но давно было, возможно, вы правы - 10 квт, а я просто забыл. Не буду спорить. Но не суть для нашего разговора.
P.s. Простите, что вмешиваюсь, но уже как-то говорил - чего вы добились шпынянием Успіха
? Это только приводит к срачу. Сегодня вы начали ещё и с detroytred
"ом. Опять же несколько страниц ..., скажем мягко, ни о чём. Вы гораздо выше 8-классника, так не опускайтесь до его уровня.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 12 жов, 2025 19:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Профіль
