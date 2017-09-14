Успіх написав:Дивись - тут всього-навсього треба показати приклад на собі! Якщо хоч хтось 1 із вас - ти/будівельник/песікіт/флер/її чоловік підете на фронт, от тоді можна говорити про "вперед і тільки вперед - до останньої..."
А так - це все пукання в борошно😁
а ти визнаєш, що навіть коли підуть - ти все одно будеш накидати? бо причина ж в іншому...
Замислись що ти написав - ти підеш сам на фронт. Подивись у дзеркало та ще раз перечитай.
це буду обговорювати точно не з тим, хто десь за кордоном ховається
Banderlog написав:......... тут варіантів не багато, почнуть бусифікацію
Для чого? Цеж ж самогубчий шлях до поразки. Особливо якщо війна затягнеться до 2027 -2028 1. В тюрьмах та колоніях опалення вимкнуть та пайку уріжуть 2. Іноземців активніше вербувати будуть Вони б вже давно на іноземців перейшли, якби не стояло завдання зверху по зменшення кількості маргиналів в суспільстві.
мені цікаво, а довго оцей буде відверту антиукраїнську пропаганду штовхати?..
Вы понимать прочитанное окончательно разучились? UA, вообще-то, написал об РФ, а не Украине.
як все погано... пропозиції є?.. немає - все зрозуміло
Пропозиції для кого і від кого? Пропозиції треба висовувати виходячі з реального стану речей. Це залежить від того хто буде оцінювати. Можливо, реальні пропозиції та оцінки зараз тягнуть на "російські наративи" та підпадають під державну зраду. Тому без зміни влади в Україні ми тут приречені слухати опуси подоляків-веніславських у гімнастьорочках від якогось модного бренду.
Так и есть. Поэтому шаман так добивается моих пропозицій. Как год назад (или больше?) забанили навечно lapay, хотя сегодня то же самое пишут все, кому не лень. Не то чтобы я сильно боялся бана (даже вечного), просто понимаю, что кроме кучи срача это ни к чему не приведёт. Так зачем? Единственное, в чём вы ошибаетесь, что для изменения высказываний на форуме нужна зміна влади. Как видите это происходит и так, при той же власти. И сама власть меняет высказывания.
тобто визнаєш, що окрім як здатися, пропозицій в тебе немає? це й так очевидно...
UA написав:Для чого? Цеж ж самогубчий шлях до поразки. Особливо якщо війна затягнеться до 2027 -2028 1. В тюрьмах та колоніях опалення вимкнуть та пайку уріжуть 2. Іноземців активніше вербувати будуть Вони б вже давно на іноземців перейшли, якби не стояло завдання зверху по зменшення кількості маргиналів в суспільстві.
мені цікаво, а довго оцей буде відверту антиукраїнську пропаганду штовхати?..
Вы понимать прочитанное окончательно разучились? UA, вообще-то, написал об РФ, а не Украине.
й де там написано слово РФ? якщо про РФ - ок. питання знімається. але щось автор про це не написав...
й все одно це вигадка - немає такого завдання на раші. це просто наслідок цієї бездумної війни коли не рахують втрати - знищення населення...
Такий жарт викликав шквал обурень у коментарях під постом. Депутату нагадали, що в країні — війна, і він, як представник влади, має не гуморити, а працювати.
"І це ла*но — рівень депутата воюючої країни", "На передку варіантів валом", "Трошки з назвою поста, як для депутата ВР — перебір", "На ЛБЗ скатайся, там є кого. А то бідний то в залі, то на змаганнях, то в Раді. Засидівся!? Так пацанячої роботи багато", "Сильний пост. Граматичний. Змістовний. Відповідає нормотворчій техніці депутата"
