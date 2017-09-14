RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15459154601546115462
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 17:12

Автомат С25 до години може пропускати 7475Вт

budivelnik
Пару разів ввімкнуть більшу потужність ніж пропускає ЇХ автомат, і залишать себе без енергії поки не догадаються його вручну ввімкнути...


Там же є нюанс по алгоритму спрацювання автоматів . Тобто автомат на 25А не вимкне миттєво при загальній потужності на нього 25*230=5750Вт . (це до бесіди з ЛАДом про можливий вихід сумарного навантаження на макс)
Для серії С (С25) - це треба 1.3х від номіналу (при більших перевантаженнях - там інші сценарії вимкнення, швидші) , тобто давати 7475Вт на протязі до години.
Очевидне, що за цей час або пралка вимкне тен, або духовка, і автомат повернеться до звичного режиму, не розімкнувши нічого.
Раптом хто не знав))
Hotab
 
Повідомлень: 16755
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2518 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

оце по темі

але зараз ті, хто розповідає, що треба слухати різні точки зору, почне волати, що Портнікова він не слухає :D хоча без Портнікова казати про різні точки зору - це просто смішно 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10079
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1662 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Для серії С (С25) - це треба 1.3х від номіналу (при більших перевантаженнях - там інші сценарії вимкнення, швидші) , тобто давати 7475Вт на протязі до години.
я це знаю , як не я будівельник...
Але для ідейних - цифри(ймовірності) -це ніщо..
а випадковості - це все..
Тому з ними треба на їх мові..
Скільки разів у Вас в квартирі вимикалась електроенергія внаслідок перевищення потужності споживання ?
Після того як кількагодинні спроби згади коли таке було -приведуть до усвідомлення що це виключення з правил - тільки тоді ЧАСТИНА з них перестане педалювати цю тему...
а більш тупа частина вступить в конфронтацію з власними залишками розуму...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27196
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 жов, 2025 18:07

Зображення

Замість служби бійці клали бруківку і ставили надгробки: викрито заступника командира в/ч :shock:

Правоохоронці викрили заступника командира однієї з військових частин на Львівщині, який використовував солдатів для виконання приватних ремонтно-будівельних робіт.

Впродовж березня – вересня 2025 року ці військові, отримуючи кошти у частині, укладали бруківку на кількох об'єктах у межах Львівської області. Роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори. 8)

Також встановлено, що під час своєї відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині, також вони встановлювали пам'ятники на могилах його батьків.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/13/8002543/

скільки такої тилової свиноти лише на Львівщині... лиш воювати немає кому :x
jump
 
Повідомлень: 5121
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15459154601546115462
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 133077
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 319133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1005346
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (79)
13.10.2025 18:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.