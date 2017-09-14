Hotab написав:Для серії С (С25) - це треба 1.3х від номіналу (при більших перевантаженнях - там інші сценарії вимкнення, швидші) , тобто давати 7475Вт на протязі до години.
я це знаю , як не я будівельник... Але для ідейних - цифри(ймовірності) -це ніщо.. а випадковості - це все.. Тому з ними треба на їх мові.. Скільки разів у Вас в квартирі вимикалась електроенергія внаслідок перевищення потужності споживання ? Після того як кількагодинні спроби згади коли таке було -приведуть до усвідомлення що це виключення з правил - тільки тоді ЧАСТИНА з них перестане педалювати цю тему... а більш тупа частина вступить в конфронтацію з власними залишками розуму...
Замість служби бійці клали бруківку і ставили надгробки: викрито заступника командира в/ч
Правоохоронці викрили заступника командира однієї з військових частин на Львівщині, який використовував солдатів для виконання приватних ремонтно-будівельних робіт.
Впродовж березня – вересня 2025 року ці військові, отримуючи кошти у частині, укладали бруківку на кількох об'єктах у межах Львівської області. Роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори.
Аналітики посилаються на дані Idel.Реалії — російськомовного інтернет-видання Татаро-башкирської служби Радіо Свобода. 12 жовтня це онлайн-видання повідомило, що представники російських військових пунктів набору добровольців заявили, що кількість людей, які підписують контракти з Міністерством оборони РФ, не збільшується навіть у регіонах, які пропонують найвищі фінансові стимули. Джерела журналістів висловили думку, що всі, хто хотів «заробити гроші на війні», вже пішли воювати і підписали контракти.
Idel.Реалії зазначило, що Ханти-Мансійський автономний округ наразі пропонує найвищий одноразовий бонус за такий контракт — 3,2 мільйона рублів (близько 39 300 доларів США), тоді як регіональні виплати по всій Росії збільшуються в середньому на 500 000 рублів (близько 6 100 доларів США) кожні три-чотири місяці. Попри це, за даними видання, рішення Свердловської області РФ збільшити одноразову виплату до 3,1 мільйона рублів (близько 38 100 доларів США) ще в березні 2025 року не призвело до припливу нових контрактників.
Представники російських військових вербувальних служб у двох невказаних сибірських регіонах повідомили, що останнім часом в російську армію записуються лише «добровольці» «надзвичайно похилого віку» та з хронічними захворюваннями.
Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що зменшення набору до рівня, коли Росія виявиться не в змозі компенсувати свої величезні втрати, могло б стати одним з факторів, який би змусив Володимира Путіна обирати між проведенням примусової мобілізації резервістів, яку диктатор вочевидь дуже не бажає оголошувати, та необхідністю сісти за стіл переговорів, щоб припинити війну.
Як пише наближений до російських військових Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, дизель-електричний підводний човен був змушений спливти біля узбережжя Франції через серйозну технічну аварію в паливній системі.
Зазначається, що паливо почало надходити безпосередньо в трюм, створюючи вибухонебезпечну ситуацію. На човні не виявилося ані необхідних запчастин, ані фахівців, здатних усунути несправність. Екіпаж не зміг впоратися з аварією самостійно.
Новий очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер заявив, що російський диктатор Володимир Путін рішуче налаштований перевірити європейські кордони, що може будь-якої миті перерости у «гаряче протистояння».
Єгер заявив, що дії Росії спрямовані на підрив НАТО, дестабілізацію європейських демократій, розкол суспільств та залякування громадськості.
«Гібридні засоби, які Росія використовує для досягнення цієї мети, зараз повсюдні. Частота цих окремих інцидентів являє собою новий рівень конфронтації — конфронтацію, в якій Росія розглядає нас як супротивника та воюючу сторону», — сказав голова BND.
«Ми не можемо дозволити собі сидіти склавши руки і вважати, що можливий напад Росії не відбудеться щонайменше до 2029 року. Ми вже сьогодні під вогнем», — заявив Мартін Єгер.
Керівник BND зазначив, що Росія не стримується, відстоюючи власні інтереси проти Європи. Він підкреслив, що стриманість та поблажливість Москва інтерпретує як слабкість. Тому необхідно «зробити з цього правильні висновки».
«Ми повинні протистояти нашим опонентам, де це необхідно. Для цього ми будемо йти на більший ризик контрольованим та послідовним чином», — каже розвідник.
Єгер зауважив, що цей новий підхід також може викликати негативну реакцію з боку німецької громадськості. Окрім суспільного сприйняття, за словами очільника розвідки ФРН, це вимагає підтримки та довіри політиків і законодавців.
Він каже, що необхідно адаптувати Закон про BND до «реалій нашої нової ери». Єгер вважає, що німецьким розвідувальним службам слід надати більше свободи дій, включно з дозволом на проведення активних контрзаходів на іноземній території.
щось версія, що сталін збирався напасти першим, але не встиг, виглядає все більш вірогідною. нічого не змінюється.
а в Німеччині починають шукати послідовників австрійського інженера і підприємця Скорцені
