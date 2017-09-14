Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:13
барабашов написав:
Надо бы узнать имена судей которые их подали в розыск за непонятно какое нарушение.
Они все получили повестки, расписались в них за "явиться с вещами и топором завтра в 8.00 на казнь" и пропали вместе со своими телефонами с места прописки, где их и нашли?
розшук тцк (раніше незаконний) сьогодні депутати вписали в закон,
тому далі тепер вже "бєз суда і слєдствія", а точніше - суд визнає все "згідно діючого законодавства" ))
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:14
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:19
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:21
sergey_stasyuk555 написав: барабашов написав:
Надо бы узнать имена судей которые их подали в розыск за непонятно какое нарушение.
Они все получили повестки, расписались в них за "явиться с вещами и топором завтра в 8.00 на казнь" и пропали вместе со своими телефонами с места прописки, где их и нашли?
розшук тцк (раніше незаконний) сьогодні депутати вписали в закон
Де доклад про ТЕЦ ? )
Де доказ, що "розшук тцк" вписан в закон ? )
Наведи формулювання
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:29
pesikot написав:
Де доказ, що "розшук тцк" вписан в закон ? )
Наведи формулювання
пісьокіта в гуглі теж забанили? ))
та/або які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56499
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:35
budivelnik написав: ЛАД написав:
Мы воюем за независимость Украины?
Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ?
Та пуйло не хоче розглядати інших варіантів...
Він як ААА-х какой человек товарищ Саахов...
Или я єє в ЗАГС или она меня к прокурору...
Тому ми не за
дерашизацію
... ми за створення національних Держав на місці того що буде після розвалу педерації.
Ми цим будемо займатися?
Чи, може, вони самі як-небудь?
budivelnik написав: ЛАД написав:
Если у вас нет денег на обед, а вам кто-то даст 1 гривню, то вы можете, конечно благодарить, но даже булочку купить не удастся.
100 млрд доларів за три роки.... ніфіга собі булочка.... Це 6 місяців всій Україні працювати до війни....
Не треба перекручувати.
Я писав тільки про Томагавки, а не за 100 млрд.
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:35
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
Потім продовжимо, хто тут пропагандист )
як ти думаєш, коли потужні фламінги полетять? "па 7 штук в день"? ))
якщо не полетять - у мене для тебе будуть сумні новини.
дивно, що у тебе настільки втрачений причинно-наслідковий зв'язок.
дійсно, для чого клянчити "бартки" в Трампа, якщо є свої "рожеві"
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:39
sergey_stasyuk555 написав: pesikot написав:
Де доказ, що "розшук тцк" вписан в закон ? )
Наведи формулювання
пісьокіта в гуглі теж забанили? ))
та/або які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56499
А де там це формулювання ?
Ти брехло, грошей своїх не отримаєшь )
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, чи/та перебуває в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу України).
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:41
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Мы воюем за независимость Украины?
Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ?
Та пуйло не хоче розглядати інших варіантів...
Він як ААА-х какой человек товарищ Саахов...
Или я єє в ЗАГС или она меня к прокурору...
Тому ми не за
дерашизацію
... ми за створення національних Держав на місці того що буде після розвалу педерації.
Ми цим будемо займатися?
Чи, може, вони самі як-небудь?
budivelnik написав: ЛАД написав:
Если у вас нет денег на обед, а вам кто-то даст 1 гривню, то вы можете, конечно благодарить, но даже булочку купить не удастся.
100 млрд доларів за три роки.... ніфіга собі булочка.... Це 6 місяців всій Україні працювати до війни....
Не треба перекручувати.
Я писав тільки про Томагавки, а не за 100 млрд.
Ти писав про допомогу і зараз перекрутив
Додано: Вів 14 жов, 2025 20:42
d44 написав:
Все це з підтримкою адміністрації. Форум куплений з потрохами, писати тут давно немає сенсу, звичайне пропанадиське лайно вже пару років.
схоже модератора ірину, яка видаляла тут все підряд без разбору крім брєда хотабича та шамана - вже звільнили.
або у неї сьогодні вихідний ))
