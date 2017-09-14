RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15466154671546815469>
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 15:59

  andrijk777 написав:Тут фактично повна аналогія. Путін - як дощ, ми не можемо змінити його намірів.

Ось і вже далі
  andrijk777 написав:Чи винен Зе - напевно винен. Не 100% звичайно, але достатньо сильно винен. Тому що не готувався до війни(а це прямий і першочерговий його обов'язок), тому що не зумів реформувати армію, тому що не може домовитись з путіним(і не поміг іншим з ним домовитись)

Тобто намірів Путіна ми змінити не можемо, але винен Зеленський, тому що не може домовитись з Путіним ... що у тебе в голові ?

Трамп, який вже майстер peace deal і теж чомусь домовитись не зміг з Путіним

Дивно ... чому ?

  andrijk777 написав:, тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д.
Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12284
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:06

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:(і не поміг іншим з ним домовитись), тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д.
Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
він не не поміг,він заборонив іншим домовлятись.
Окрім того обрубані всякі лінії комунікації. Від олігархів типу медведчука до церкви. Якби хто не ставився до медведчука переговори про обмін полоненими йшли через нього.
Заборонений всякий діалог між росіянами і українцями, навіть через інтернет.
То чому дивуватись, що домовитись не вдається?
Зеленський залишив право переговорів лиш за собою, значить тільки він і несе повну відповідальність за мирні переговори.


Чому ти про Путіна нічого не пишешь ? Боїшься ? Чому ? Чого ?

По суті, всі такі дописи - це дуже просте виправдання агресора.
В усьому вина жертва агрессії - не так зробила, не так сказала, не те сказала
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12284
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:10

  Banderlog написав:
  Shaman написав:ще один шукає - а чого німці так вирішили, може євреї їх спровокували? як називається оце явище - коли намагаються звинуватити жертву?..
так вирішили не одні німці, майже вся європа вирішила так. Борці за незалежність України також приймали участь.
Тепер інше, ти вваажаєш що задаватись питанням чому не можна?
Що відповідь має бути, що предки були іраціональними.
зійшов з розуму Гітлер і користуючись пропагандою та магією ананербе заставив нарід палити євреїв в кремторіях :lol:
У вас почему-то явное предубеждение.
Вопрос задавать можно, но ответ явно сложнее, чем вам кажется.
Да, предки были иррациональными. И совсем не из-за магии Аненербе или того, что Гитлер зійшов з розуму.
Можно начать с того, что христианство в средние века вбивало в головы, что евреи распяли Христа, "забывая", что и сам Христос, и все его апостолы были евреями, а влияние религии на умы народов в те времена было всеобъемлющим и подавляющим. Можно вспомнить об изгннании евреев из Испании и позже из Португалии. Можно вспомнить об антисемитизме в Германии в Х1Х веке, особенно на фоне развивавшегося немецкого национализма и пангерманизма. Можно вспомнить и о теориях расового антисемитизма.
Дюжи всегда искали виноватых в своих проблемах и бедах, всегда хотелось найти крайнего. Этим крайним проще всего сделать евреев - присутствуют во всех странах, причём везде в незначительном меньшинстве, т.е. не смогут оказать достойного сопротивления.
Евреев делали своего рода «козлами отпущения». Антисемиты, отвергая факты и доводы рассудка, обвиняли евреев в следующих бедствиях:

эпидемии, такие как Черная смерть (эпидемия бубонной чумы);
военные потери, к примеру, поражение Германии в Первой мировой войне;
распространение коммунизма и других радикальных политических движений;
возникновение европейского империализма, колониализма и работорговли;
финансовые кризисы, например, Великая депрессия.
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/article/antisemitism Обвинение, о котором вы написали, существовало и использовалось нацистами как одно из доказательств "еврейского заговора против Германии". Но гораздо больше было обвинений в провале экономики в Веймарской республике. Да, евреи занимали непропорционально большую долю в экономической элите веймарской Германии, но это тонкая прослойка.
Зато ближе к народу врачи, адвокаты, владельцы мелких магазинов. Где-то попадалась цифра (не знаю, насколько правда), что среди адвокатов доля евреев доходила до 17% при доле в населении всего около 1%. Высокая доля в этих категориях хорошо видна "ширнармассам", легко возбудить зависть, а там и до ненависти далеко.
Не берусь анализировать причины, но одна очевидна - многие профессии евреям были просто запрещены, соответственно, в других их доля становилась высокой. И даже после снятия запретов это оставалось в силу семейных традиций. В Союзе тоже была высока доля евреев среди врачей и учёных, хотя тут, наоборот, действовали ограничения для их приёма в вузы и на работу.
Вы много читаете, почитайте и на эту тему. Возможно избавитесь от предрассудков.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36813
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:10

Schmit
 
Повідомлень: 5200
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:12

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:(і не поміг іншим з ним домовитись), тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д.
Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
він не не поміг,він заборонив іншим домовлятись.
Окрім того обрубані всякі лінії комунікації. Від олігархів типу медведчука до церкви. Якби хто не ставився до медведчука переговори про обмін полоненими йшли через нього.
Заборонений всякий діалог між росіянами і українцями, навіть через інтернет.
То чому дивуватись, що домовитись не вдається?
Зеленський залишив право переговорів лиш за собою, значить тільки він і несе повну відповідальність за мирні переговори.


Чому ти про Путіна нічого не пишешь ? Боїшься ? Чому ? Чого ?

По суті, всі такі дописи - це дуже просте виправдання агресора.
В усьому вина жертва агрессії - не так зробила, не так сказала, не те сказала
з путіна хай питають ті ким він керує, а з Трампа американці.
По суті ти відстоюєш безвідповідальність влади.
Питання в тім якого влада заборонила паралельні переговори, якщо сама не справляється?
А не в тім хто агресор, хто жертва.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:13

pesikot
Ти можеш тільки гавкати на інших і повторювати як папуга фрази типу "в усьому винен Путін". До нічого іншого ти не здатний.
Щось тобі доказувати - це трата часу.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6810
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:21

  andrijk777 написав:pesikot
Ти можеш тільки гавкати на інших і повторювати як папуга фрази типу "в усьому винен Путін". До нічого іншого ти не здатний.
Щось тобі доказувати - це трата часу.

Не надо и пытаться.
Просто не обращпйте внимание, а проще чс. Ничего интересного там не прочитаете.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36813
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:22

  ЛАД написав:Можно начать с того, что христианство в средние века вбивало в головы, что евреи распяли Христа, "забывая", что и сам Христос, и все его апостолы были евреями

Не в средние века, а в конце 19-начале 20 века в Российской империи для поднятия волны антисемитизма ...

но кого волнуют такие подробности )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12284
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:23

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Не треба так маніпулювати...
Хай москву беруть вагнерівці чи мордва з татарами....
І брати вони її будуть - розвалюючи педерацію
Нам треба саме це. а не штурм москви.
І от коли вони її будуть брати -тоді війська з фронту підуть одні москву захищати , другі - захоплювати... і ми на плечах відступаючих французів..(москалів) дійдемо до кордонів 1991 року... і почнемо там швиденько окопуватись , бо прийдеться відбиватись від десятків мільйонів голодних педераційників яким мусульмани нагадають всі попередні 200 років....
Когда "вагнерівці чи мордва з татарами" пойдут брать Москву?
Завтра? Через год? Через 10 лет?
Пока что, к сожалению, "фантастика в следующем зале".
Мечтать, конечно, можно. Но жить надо в реальном мире.
Я не командувач вагнера чи мордви з татарами і чеченцями..
Але 2 роки тому , в липні 2023 Пригожин не дійшов до москви якихось 100 км, і йдучи по дорозі спалив парочку вертольотів педераційноїармії...
Ніхто його не зупинив - він зупинився сам....
Якщо завтра в педерацію полетять Томагавки ( і якщо долетять ) - то не потрібно навіть фантазувати як це покращить єдність педерації і відданість того ж Кадирова
Або Губернаторів Сибіру з Далеким Сходом.....

Тому
Я допомагаю ЗСУ не в останню чергу тому , що ХОЧУ побачити як будуть різати одних руССьких - інші руССькі , і де і як вони це будуть робити - мені по барабану
В мене тоді зявиться час і натхнення спостерігати по зомбоящику як буряти будуть різати москвичів... і я буду писати що це КАРМА яка настигла москвичів, яка до речі така сама як твоя КАРМА за твою російську і не всьо так адназначна на четвертому році війни.
Правда в твоїй карміти винен всього на 30% а на 70% в ній винен пуйло
є
Зате в москвичів - роздольє, вони в своїй винні на 90% і тільки 10% бере на себе пуйло...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27208
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 2992 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 16:25

  andrijk777 написав:pesikot
Ти можеш тільки гавкати на інших і повторювати як папуга фрази типу "в усьому винен Путін". До нічого іншого ти не здатний.
Щось тобі доказувати - це трата часу.


Аргументи окрім, переходу на особистості, у тебе відсутні

Повторюю ще раз - війну розпочав Путін, він її продовжує, ти виправдовуєшь Путіна
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12284
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15466154671546815469>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 134497
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 320562
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1006923
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9956)
16.10.2025 16:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.