Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:04

  Hotab написав:Ну тобто ви думаєте що фактичної як мінімум 50+% підтримки у пітуна нема і нарід насправді не хоче війни, територій і отого всього?


я можу здогадуватись про реальні рівні підтримки, але обєктивних соц показників нема. вибори не показник
trololo
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:07

  Господар Вельзевула написав: сковырнуть вождя туземного племени не проблема для действующего президента Америки.


смілива заява. а чим підтвердите? печеньками нуланд? :mrgreen:
trololo
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:09

  ЛАД написав:Вітаю. В мене тонометр з собою - слідкую, але якщо просидіти як в тцк 12 годин без ліків то буде до 180-200/100-110. Якщо більше 36 годин то точно 200/100 тому тримаю при собі запас на пів року.
......

Типовій воїн перемоги.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:13

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  jump написав:В Україні з’являться військові поліцейські: з кийками, наручниками, газовими балончиками та зброєю, — проєкт :lol:

Вони перевірятимуть документи, затримуватимуть порушників і діятимуть на блокпостах під час воєнного стану.
Також військові поліцейські забезпечуватимуть правопорядок у військах, контролюватимуть дисципліну, проводитимуть огляди, вилучатимуть докази та охоронятимуть військові об’єкти.


Заградотряди все ближче і ближче до втілення в реальність :shock:
це не загиадотряди вони будуть глибоко в тилу. Відловлювати ухилянтів і вспокоювати буйних відпускників та тих що знаходяться на лікуванні. Поки шо на них управи нема.

Нема чі бояться поліціянти?
Vadim_
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:16

  Banderlog написав:
  katso написав:
  prodigy написав:.........
не цікавився, так поцікавтесь...до того як писати кремлівські пости (ви повторили все з програми "60 минут" скабєєвой і попова), сидів в СІЗО і вийшов під заставу у 13млн
[youtube]ozVaGRjdi6g[/youtube.
поцікавтесь звідки його нова кликуха -генагенератор

Знакомый почерк - когда нужно оправдать свержение кого-то неугодного, на свет вытягивают социальную несправедливость - виллы, мерседесы, золотые унитазы :lol: Как будто у самих тех кто это вытягивает не также
або фотографують найдену налічку :lol:

Вот поэтому не стал тратить время на это видео.
Раз не осужден, то не важно під яку заставу він вийшов
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 17 жов, 2025 22:22, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:21

  Schmit написав:Буча? Буряти?



тоже сегодня ютуом прибило
чувак логичные вопросы задает:
- КТО откомандировал военных с фронта в тыл помогать ТЦК и понесет ли он наказание?
- СКОЛЬКО человек было откомандировано (в новости "затримано сім - ще декілька в розшуку". Декілька - це скільки?).
- КТО за ними присматривал "как они помогают", как штатное командование так и местные власти? Как они реагировали на сигналы о похищении и пытках людей? Ну в городе же есть полиция, кроме КОРД?

Пока на эти вопросы нет ответа, все четче начинает проявляться призрак анархии...
katso
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:23

  Hotab написав:У нас вже років 20 є ВСП (військова служба правопорядку). Її завжди по простому називали «воєнна поліція». Схоже на реорганізацію структури.

Воно завжди було.
Штати раз в 5 роздують. Тилова посада як ні як.
Навкруги тракториста Миколи потрійне кільце.
Всі його замочити хочуть.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:27

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:.........
но военная полиция существовала и в СССР, и существует и в США, и в Великобритании, и в Израиле, и в...
Просвещайтесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F.

Какая? , патруль военкомендатуры без оружия и каких либо средств (АК, дубинок, балончиков,наручников...) к принуждению

Вы, вроде, служили в армии.
Должны бы знать, что патруль военкомендатуры не имеет никакого отношения к военной полиции.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:29

  UA написав:
  ЛАД написав:Вітаю. В мене тонометр з собою - слідкую, але якщо просидіти як в тцк 12 годин без ліків то буде до 180-200/100-110. Якщо більше 36 годин то точно 200/100 тому тримаю при собі запас на пів року.
......

Типовій воїн перемоги.
Вы неаккуратны.
Я не воин, вы припмсали мне чужие слова.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 22:31

  ЛАД написав:
  UA написав:
  ЛАД написав:Вітаю. В мене тонометр з собою - слідкую, але якщо просидіти як в тцк 12 годин без ліків то буде до 180-200/100-110. Якщо більше 36 годин то точно 200/100 тому тримаю при собі запас на пів року.
......

Типовій воїн перемоги.
Вы неаккуратны.
Я не воин, вы припмсали мне чужие слова.

Та ні.
Динаміка, закономірності. Готуйтеся :mrgreen:
