▪️ Як пише Financial Times, Дональд Трамп на зустрічі цього тижня закликав Володимира Зеленського прийняти умови росії щодо припинення війни. ▪️...примхливий характер позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги путіна. https://www.ft.com/content/7960c6aa-dbf ... 44601842ec
Чомусь згадалися наші дебати перед виборами в США)) Скільки разів Фоксу76-му і Ко про це говорилося..
▪️ Як пише Financial Times, Дональд Трамп на зустрічі цього тижня закликав Володимира Зеленського прийняти умови росії щодо припинення війни. ▪️...примхливий характер позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги путіна. https://www.ft.com/content/7960c6aa-dbf ... 44601842ec
Чомусь згадалися наші дебати перед виборами в США)) Скільки разів Фоксу76-му і Ко про це говорилося..
Мене щось повинно не влаштовувати ? Що намагаються зупинити незламопотужність за мій рахунок раніше 2035? Я багато конкретніші попередження давав у 2013 та 2019, хтось хотів мене почути ? У 2023 я питав переможників - до чого ви тягнете, до президенства Трампа якого ненавидите? Я не деміург, не я поствив Трампа американцям, але я трошки шарю в історичних процесах і може більш-менш передбачити у якому напрямку ідуть спрвви.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 19 жов, 2025 21:55, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:та прямо таки "поголовний", ти Любарського наслухався чи кого?
Про голодомори мені розказувала бабуся і дід але дуже обережно,так як мабуть їм було тяжко це згадувати і партія приказала мовчати, їли траву...коли була
а мож сусідів?)))
ти надто хочеш здатися, а може дійсно є відморозком, який окрім себе коханого, продасть за потреби будь - хоч дружину, хоч дітей. або з'їсть, так? твої ж не потрапили під Голодомор? тому можна покепкувати?. є таке правило кепкувати можуть лише ті, хто сам через це пройшов, - й інші - як мінімум не дуже розумні люди... з яких ти - треба ще подумати...
❗️ Трамп намагався вмовити Зеленського на ультиматуми Путіна, бо той "знищить Україну", - Financial Times
▪️ Як пише Financial Times, Дональд Трамп на зустрічі цього тижня закликав Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни. Він нібито попередив, що під час розмови Путін пригрозив "знищити Україну", якщо вона не погодиться. ...... https://www.ft.com/content/7960c6aa-dbf ... 44601842ec
Чомусь згадалися наші дебати перед виборами в США)) Скільки разів Фоксу76-му і Ко про це говорилося..