RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1550715508155091551015511>
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:23

фокс і Ко були такі розумний до як флер після

  _hunter написав:
  fler написав:Чомусь згадалися наші дебати перед виборами в США)) Скільки разів Фоксу76-му і Ко про це говорилося..

А суть тех дебатов можете напомнить тезисно? 🤔

"фокс і Ко були такі розумні до як флер після"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41226
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:25

удавка удавом

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:а якщо ціною вуглеводнів (як СРСР)?


Чхал потужный на углеводы.Или вы про что?
:mrgreen:

про мягку удавку удавом
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41226
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:28

  _hunter написав:
  fler написав:
  Xenon написав:

Чомусь згадалися наші дебати перед виборами в США)) Скільки разів Фоксу76-му і Ко про це говорилося..

А суть тех дебатов можете напомнить тезисно? 🤔


Граждане Соединенных Штатов
Что же вы обосрались?
Всего из двух кандидатов
Не избрали Камалу Харрис
Будет вам масса проблем
Вместо женщины чернокожей
Что скажет БЛМ?
Что скажут " Меня тоже"?
Она бывала в ударе
Она вам всем улыбалась
А вы ее не избрали
В президенты, Камалу Харрис.
Я кричу от позора
Смыло волной сионской
Красотку и прокурора
Типа Натальи Поклонской.
Вам милей шоумен
Любитель безнравственных дев
Он вас поднимет с колен
Не хуже чем наш в РФ.
Жизнь начнется-не мёд
Потребует силы и смелости
Он вам быстро вернет
Традиционные ценности.
Я за него выпью стопку
Моей ненаглядной белой
Он нажмет красную кнопку
Да и правильно сделает.


Ну красной кнопки не знаю кто всерьез от него ждал
Наверное те же самые люди, кто с 2014 ждал от Байдена потужнои ришучости
Ждали-ждали пока старый корупционер окончательно в овоща превратился
упустив кучу возможностей приструнить москву в зародыше
и еще планировавшие из индии второй китай себе и всему миру на голову создать.
Трамп хоть как-то пытается загасить это торжество брикса
А от камаллы что ждать ? Она выпала из политики, даже на антитрамповских митингах ее нет.
куда уж ей третью мировую стартовать
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 19 жов, 2025 22:31, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4554
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:29

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:ЛАД
навіщо ви годуєте цього усміхненого олігофрена ?
Пенсіонерська емпатія до калік убогих б'є ключом ?

Нет, просто человек регулярно и упорно несёт пургу. Причём, вредную и глупую пургу.

ви так нахабно накидаєте, що інколи не знаєш, що відповісти...

але чоловічі ознаки ще залишились? ну тоді спробуйте обгрунтувати, що я таке шкідливе та дурне розповідаю. а якщо знову спробуєте сховатися за оцим своїм - не буду я відповідати, то майте на увазі, що тоді я ОБГРУНТОВАНО можу заявляти що ви звичайний балабол, слова якого нічого не варті ;)

а поки я розповів які шкідливі ідеї просуваєте ви. перша - оці лівацькі закиди. так, в країни 70 років проводили соціальний експеримент - який повністю провалився. всі країни, які змогли, від нього втекли - це я про Східну Європу. хто ще залишився в тенетах - КНДР, Куба, Венесуела - нікого не забув?

я не кажу, що було все погано, жили бідненько, але однаково бідненько - напевне за цим найбільша туга - що в сраці, але всі... розвиток таких країн НЕМОЖЛИВИЙ, коли перейшли до постіндустріального укладу економіки. бо коли інженер отримує менше робочого - то він не сконструює верстат, який цього робочого замінить.

чим це ідею погані зараз - бо популізм це з цієї ж серії. популізм - зараз біда всього розвиненого світу, але в нас це зовсім біда. хочемо розвиток - треба як Польща, без ніякого популізму. а так маємо Венесуелу чи Аргентину.

друге - оця ваша ідея фікс - з Рашею треба домовлятися. так не розповіли, чому - бо окрім мови, з милим вашому серцю срср Рашу нічого не пов'язує. ви часто кажете - треба слухати різні думки. але коли чуєте думку, що будь-які контакти з Рашею зараз токсичні - й єдине, що треба - це вибудовувати такі стосунки, щоб вони не могли на нас напасти - так вас аж тіпає. як так, така культура, така мова... може колись й була культура (хоча не певен) - але зараз вони побудували країну печерного націоналізму, що дуже цікаво в умовах їх багатонаціональності. це як сучасна нацистська Німеччина. якби вони обрали інший шлях - так звісно треба було б кооперуватися для спільного розвитку. але маємо, що маємо - вони свою країну просрали - й коли вона почне руйнуватися, треба бути подалі від цього процесу. будемо кооперуватися з Польщею - як й раніше - якщо там місцеві популісти не візьмуть гору.

у будь-якому разі - після того, як Раша напала на нас, вбила стільки людей, нанесла такі руйнування, наш шлях розвитку лише з європейськими країнами. тут немає інших варіантів для розумних людей. а так, й в нацистській Німеччині теж жили - й теж не бажали бачити. а потім розповідали - ми ж не знали, ми лише виконували накази...

ну що, відповідь буде? 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10143
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:32

Мілей з бензопилом

  fox767676 написав:Вам милей шоумен
Любитель безнравственных дев
Он вас поднимет с колен

Мілей з бензопилом "Дружба"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41226
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:39

  ЛАД написав:...
Здесь на форуме "специалисты" уверенно заявляют, что всё чепуха, города запросто обойдутся без ээ и центрального отопления. Наставим солнечных панелей и плевать и на ээ, и на отопление.
Можно спорить с врагом, но с дураками...

а назвіть цих спеціалістів. чи знову чергове "перебільшення"? й так згоден, сперечатися з дурнем - справа безнадійна...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10143
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 22:54

  budivelnik написав:США бовтається як лайно в ополонці не тому що не знає що робити,
а - тому що тотальний розвал росії...шкодить інтересам США ( бо азійська частина з її надрами та балістичними ядерними ракетами перейде в руки Китаю)
б - програш України .... шкодить інтересам США в Європі, бо росія буде нагліти і далі
От і приходиться нашому республіканському ослику пробувати протиснутись між краплинками дощу...


Подправлю Ваши варианты, добавлю в них объяснения отсюда:
https://forum.finance.ua/topic249897.html?p=5900498#p5900498

Итак,
а - помощь Украине недостаточна для победы по причине того, что Трамп боится пресечь неизвестно где расположенную красную линию, за которой кремлем будут нанесены первые ядерные удары. Не забывайте, что у путина наблюдается параноидальная система взглядов касательно вечной войны и т.п.
б - проигрыш Украины создаст прецедент и автоматически запустит многочисленные военные конфликты по всему миру. Не факт, что они будут локальными, особенно если учесть долгое время их сдерживания и военную мощь некоторых потенциальных агрессоров.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1882
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:01

  Shaman написав:...........
ну що, відповідь буде? 8)
Не буде.
Вы то ли не способны понять, то ли специально перекручиваете чужие взгляды так, как вам выгодно.
После ваших спичей можно сказать только одно: "Д,тд?"
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 жов, 2025 23:04, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36896
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:01

  buratinyo написав: у путина наблюдается параноидальная система взглядов касательно вечной войны и т.п.

Він морально виснажений та вижатий.
Він би відступив, якби не сприятлива ситуація на фронті.
Його тягнуть далі, як того ослика з морквою.
Це так москалі з якими контактую кажуть.
UA
 
Повідомлень: 9810
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:02

UA
Ти ж мерзота чужими синами воюєш.


А ти чиїми? Навоювався на Оболоні? Всі контакти встановив, візуальні і інші??
Чи ти свою сраку разом з майном вивіз, а тепер закликаєш скоріше здаватись?
Hotab
 
Повідомлень: 16830
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2519 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 1550715508155091551015511>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 137508
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 324687
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1010838
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9985)
19.10.2025 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.