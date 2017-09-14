RSS
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 00:10

  fox767676 написав:но вы ненамного лучше сейчас - из-за одного фашистсткого течения повесили ярлык на весь народ


Печаль-бида.
Пойду эпитимью на себя наложу. Семь земных поклонов Найвеличнишому во искупление греха напрасного ,облыжно возведенного бесовским языком.
Господар Вельзевула

 
Повідомлень: 908
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 00:18

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:но вы ненамного лучше сейчас - из-за одного фашистсткого течения повесили ярлык на весь народ


Печаль-бида.
Пойду эпитимью на себя наложу. Семь земных поклонов Найвеличнишому во искупление греха напрасного ,облыжно возведенного бесовским языком.

не чувствую глубины раскаяния
и скорей всего из ужаса внутрибалканской резни вы по-настоящему уроков не вынесли
а кто не вынес уроков из чужих ошибок - пройдет через испытания собственной шкурой
главное отделить агнцев от козлищ
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4558
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 00:20

  Shaman написав:в Швейцарії його дивує, коли на вулиці розмовляють не місцевою,


Гы. А яка в Швейцарії місцева? :lol: Там навіть валюта чтоирьохмовна. Чеки в магазині чотирьохмовні. Армія (!) двомовна. Мовного омбудсмену нема. :wink: Навіть мовних патрулів нема. Дикуни.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1426
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 00:24

путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
На зупинку війни по ЛБЗ Зе згоден (принаймні на словах), а от від більш вигідної пропозиції - обміняти залишки вщент розбитої Донецької області, яка тане на очах, на значно більші території Херсонської, Запорізької з ЗАЕС, Дніпропетровської та Харківської областей - відмовився.
Очікувано.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 20 жов, 2025 00:27, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 5211
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 00:27

  fox767676 написав:не чувствую глубины раскаяния
и скорей всего из ужаса внутрибалканской резни вы по-настоящему уроков не вынесли
а кто не вынес уроков из чужих ошибок - пройдет через испытания собственной шкурой
главное отделить агнцев от козлищ


А вы выехали бы за рубеж? Есть желание?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 908
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 00:33

БТС: а можна було би ще більше дотиснути

  Schmit написав:путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
На зупинку війни по ЛБЗ Зе згоден (принаймні на словах), а от від більш вигідної пропозиції - обміняти залишки вщент розбитої Донецької області, яка тане на очах, на значно більші території Херсонської, Запорізької з ЗАЕС, Дніпропетровської та Харківської областей - відмовився.
Очікувано.

БТС: а можна було би ще більше дотиснути, але треба брати
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41226
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
 
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:А вы выехали бы за рубеж? Есть желание?

Я сейчас фактически ВПО
из-за закрытых границ снимаю по почти европейским ценам
работаю по удаленке
мог бы жить вообще без сирен . еше и нарабатывая стаж на ВНЖ
но точно не польша - как раз из-за тех причин что я вам написал постом выше.
поехал бы в Болгарию, купил бы там какую-нибудь конуру прозапас, даже ничего толком не продавая в Украине.
с концами уезжать даже при открытых границах пока не планирую
чисто теоретически присматриваюсь к северной Италии или Богемии , но это еще нужно финансово\профессионально прокачаться
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4558
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 00:47

Aksel Frank

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:А вы выехали бы за рубеж? Есть желание?

Я сейчас фактически ВПО
из-за закрытых границ снимаю по почти европейским ценам
работаю по удаленке
мог бы жить вообще без сирен . еше и нарабатывая стаж на ВНЖ
но точно не польша - как раз из-за тех причин что я вам написал постом выше.
поехал бы в Болгарию, купил бы там какую-нибудь конуру прозапас, даже ничего толком не продавая в Украине.
с концами уезжать даже при открытых границах пока не планирую
чисто теоретически присматриваюсь к северной Италии или Богемии , но это еще нужно финансово\профессионально прокачаться

подивись цей канал, там є про містечко в Пн. Італії, чим воно йому добре, і чим не зайшла Болгарія
https://www.youtube.com/@AkselFrank-2
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41226
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 00:49

  Schmit написав:путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
На зупинку війни по ЛБЗ Зе згоден (принаймні на словах), а от від більш вигідної пропозиції - обміняти залишки вщент розбитої Донецької області, яка тане на очах, на значно більші території Херсонської, Запорізької з ЗАЕС, Дніпропетровської та Харківської областей - відмовився.
Очікувано.


я в це не вірю
дивно що начебто розумні люди вірять
скоріш за все йдеться про неокуповані частини За та Хе областей
а так переклад на перекладі, інтерпретація інтерпретації та вийшов атракціон нечуваної щедрості
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4558
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 00:54

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:А вы выехали бы за рубеж? Есть желание?

Я сейчас фактически ВПО
из-за закрытых границ снимаю по почти европейским ценам
работаю по удаленке
мог бы жить вообще без сирен . еше и нарабатывая стаж на ВНЖ
но точно не польша - как раз из-за тех причин что я вам написал постом выше.
поехал бы в Болгарию, купил бы там какую-нибудь конуру прозапас, даже ничего толком не продавая в Украине.
с концами уезжать даже при открытых границах пока не планирую
чисто теоретически присматриваюсь к северной Италии или Богемии , но это еще нужно финансово\профессионально прокачаться

подивись цей канал, там є про містечко в Пн. Італії, чим воно йому добре, і чим не зайшла Болгарія
https://www.youtube.com/@AkselFrank-2


я на нього підписаний
ну в нього є $ він звісно може обирати з кращого
"Пн" я так розумію це північнп, тому що він ще і по Австрії
Північ, Ломбардія, то інші порядки цін,хоча у Тріесті здається ще демократичні
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4558
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
