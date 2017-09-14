RSS
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 09:32

Народу найдо пройти через эти уроки
Это единственный + войны с моей т.з.
Те, кто подусуетился вовремя сбежать, но продолжают нести фарионщину из Кракова, Калгари или НЙ, пройдут это более кармически - через болезни, через проблемы с детьми и близкими
fox767676
Повідомлень: 4564
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 09:41

  Hotab написав:
  Бетон написав:Знакомый пропал. Нашли через пару дней в тцк. Побили его сильно. Три патруля задували газом, парень он крепкий.
Что дальше будет, вытащат ли, неизвестно.
Вот такое время.
Шёл человек за едой в магазин

Ну задували (і мабуть били) ж не тому що просто «кріпкий»?
Чи прєвєнтівно: побачили кріпкого «а давай від3.14здимо?»
Як думаєш??

Думаю, он был против поездки в тцк.
Это, конечно же, догадки. Как можно отказаться от такого заманчивого предложения.
Но три патруля на одного человека, это печально.
Это много говорит о настоящем режиме, вы должны согласиться с этим
Бетон
Повідомлень: 5586
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Общался с чиновниками из нескольких структур, сидят в центральных отделах мв.., дб.., нз..
Они одной толпой отдыхают в клубах. Слушают русские песенки, асти какая-то. Прикиньте, они их поют в караоке
Грят, если бы пускали в москву, они бы прямо сейчас приехали жрать бургеры тимати. На войну им плевать, они не считают, что она есть.
Зато они забронированные.
А я вне закона.
Я не был ни разу в жизни в росии, не ел бургеры и ненавижу русских.
Во мне больше патриотизма, но с бронью они.
Это справедливо?
Бетон
Повідомлень: 5586
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Грят, если бы пускали в москву, они бы прямо сейчас приехали жрать бургеры тимати. На войну им плевать, они не считают, что она есть.
Зато они забронированные.
А я вне закона.
Я не был ни разу в жизни в росии, не ел бургеры и ненавижу русских.

Все идет правильно - каждому по вере его
Кто проповедует принципы Преподобного Фариона , но не исповедует их на практике - будет страдать.
Кто исповедует принципы "ни эллина, ни иудея" - того Длань Господня отведет от беды.
fox767676
Повідомлень: 4564
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 09:54

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Знакомый пропал. Нашли через пару дней в тцк. Побили его сильно. Три патруля задували газом, парень он крепкий.
Что дальше будет, вытащат ли, неизвестно.
Вот такое время.
Шёл человек за едой в магазин

Ну задували (і мабуть били) ж не тому що просто «кріпкий»?
Чи прєвєнтівно: побачили кріпкого «а давай від3.14здимо?»
Як думаєш??

Думаю, он был против поездки в тцк.
Это, конечно же, догадки. Как можно отказаться от такого заманчивого предложения.
Но три патруля на одного человека, это печально.
Это много говорит о настоящем режиме, вы должны согласиться с этим

Ну якщо «проти» , то качкА треба переконувати утрьох. Навіщо нам в інеті чергові відосики, як ухилянт роздав дюлей ТЦК і втік. Це негарно, це принижує владу.
Повідомлень: 16826
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Помню на каком-то смешанном форуме лет 15-17 назад двое русских глумились над украинцами оптом, да так мерзко, что даже я привычный ко многим провокациям , не стерпел и дал такой ответ, что забанили на год. Мне в догонку "благоразумные и благонравные" в т.ч и украинцы тонны проклятий. За тот год обоих черноротых не стало - молодой на мотоцикле разбился, а пенс от сердца.
Это я Вельзу, который оптом всех хорватов в "серборезы" записал
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 20 жов, 2025 10:13, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 4564
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 10:01

  Бетон написав:Знакомый пропал. Нашли через пару дней в тцк. Побили его сильно. Три патруля задували газом, парень он крепкий.
Что дальше будет, вытащат ли, неизвестно.
Вот такое время.
Шёл человек за едой в магазин

Знайомий знайомого, бусифікований прямо з власної веломайстерні, три тижні як на зв'язок не виходить. Може і не живий вже.
Страшні часи настали, потужні.
Повідомлень: 5214
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 10:10

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Грят, если бы пускали в москву, они бы прямо сейчас приехали жрать бургеры тимати. На войну им плевать, они не считают, что она есть.
Зато они забронированные.
А я вне закона.
Я не был ни разу в жизни в росии, не ел бургеры и ненавижу русских.

Все идет правильно - каждому по вере его
Кто проповедует принципы Преподобного Фариона , но не исповедует их на практике - будет страдать.
Кто исповедует принципы "ни эллина, ни иудея" - того Длань Господня отведет от беды.

Зло не знает кары.
Добро не знает славы.
Вера не знает спасенья.
Подлость — награда живущих

(Зло не наказывается.
Добро не побеждает.
Вера не спасает.
Подлость торжествует.
И всё же — кто-то продолжает верить)
Бетон
Повідомлень: 5586
З нами з: 17.12.22
Подякував: 198 раз.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 10:34

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  ЛАД написав: я не знаю людей, которые при этом говорят на улице на неродном языке.


ірландці, білоруси - перше що в голову прийшло

Прежде, чем писать всё, "що в голову прийшло", разберитесь, что называется родным языком.
У наших канадских украинцев, уехакших 100 лет назад, это не украинский. Многие их них его уже, наверное, и вообще не знают.


для ірландців рідна ірландська. для білорусів білоруська. обидві мови зникаючі
trololo
Повідомлень: 6284
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2700 раз.
