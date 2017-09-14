RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:55

  whois2010 написав:Важко прогнозувати кількість, але щось буде. Вчора дивився про танзанійських масаів. Живуть на 2 долари на день всією родиною.

Ви неадекватний чи прикалуєтесь?
Ці люди:

приїдуть в Україну і будуть працювати у фермера чи на будівництві?
Ви реально не розумієте що користь з таких "робітників" буде скоріше від'ємна?
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:57

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:- Ну то завеземо пакистанців (чорні брови, карі очі, пританцьовуючи йде міняти чорну гімнастьорку на зелену)...

От мені цікаво, люди серйозно вірять що можна просто завести пакистанців, чи просто так прикалуються?

Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде.
І інші фішечки, менш важливі: холод, війна(чи загроза війни), тотальне незнання англійської населенням, і т.д.


$500 різноробочим? А інженерам
  BIGor написав:Та не треба ніякі лям мігрантів, своїх надлишок.

Он свіжа вакансія Розробник/Backend Developer (Python/Odoo) $600–1800
https://jobs.dou.ua/companies/13-brigad ... es/328090/

Інженери навіть не потрібні цій країні, що казати про якихось селян, яких легко заміняє сучасна закордонна автоматизована техніка?
flyman
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:користь з таких "робітників" буде скоріше від'ємна?

з'їдять залишки врожаю і родину фермера на десерт :mrgreen:
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 14:00

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:Важко прогнозувати кількість, але щось буде. Вчора дивився про танзанійських масаів. Живуть на 2 долари на день всією родиною.

Ви неадекватний чи прикалуєтесь?
Ці люди:

приїдуть в Україну і будуть працювати у фермера чи на будівництві?
Ви реально не розумієте що користь з таких "робітників" буде скоріше від'ємна?

На відео взагалі не масаі, а чуваки, які після роботи знімають джинси, надягають ковдру і танцюють перед туристами, заробляючі кошти для місцевої общини. Справжнім масаям заборонено контактувати з туристами.
Про масаів я писав в контексті, що для вас 500 доларів - ніщо, для когось буде норм.
Житло, харчування і зп в діапазоні 600-800. Для мешканців країн ЮВА такі умови підійдуть
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 14:04

  _hunter написав:Узбекам/татарам ехать сильно ближе - особенно если там действительно экономика порядочно просядет.

Так в РФ в 2 рази вищі зарплати. Чого їм до нас їхати?
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 14:12

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Узбекам/татарам ехать сильно ближе - особенно если там действительно экономика порядочно просядет.

Так в РФ в 2 рази вищі зарплати. Чого їм до нас їхати?

З різних інтернет-джерел, не українських:
Концепция миграционной политики РФ до 2030 года, в частности, прредусматривает содействие переезду иностранцев, разделяющих так называемые "традиционные ценности", в Россию.

За полгода, прошедшие со дня нападения на «Крокус Сити Холл», российские чиновники и депутаты предложили ворох инициатив по ограничению прав работающих иностранцев, но в очередной раз не использовали шанса внятно объяснить российским гражданам и государствам Центральной Азии, какого рода трудовая миграция нужна властям. Формальных заслонов на пути миграции не ставится, но жизнь каждого из мигрантов становится в России все более непредсказуемой. Для многих единственной альтернативой выдворению становится контракт на военную службу.

Именно массовый отток трудовых мигрантов из ЦА стал одной из основных причин серьезного кризиса в стройотрасли России. Об этом заявила директор Альянса девелоперов РФ Светлана Опрышко.

Всего десять лет назад невозможно было представить, что вместо России сотни тысяч выходцев из Центральной Азии поедут на заработки в Азию, а десятки тысяч — в Европу. Сегодня это уже реальность, и роль российского рынка будет снижаться и дальше

В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны. В России с 1 сентября 2025 г. запустят эксперимент...
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 14:18

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Узбекам/татарам ехать сильно ближе - особенно если там действительно экономика порядочно просядет.

Так в РФ в 2 рази вищі зарплати. Чого їм до нас їхати?

Выше - в рублях. Я же писал - "если просядет".
Если не просядет - кому угодно в заевропье смысла особого нет ехать. Хоть сирийцам хоть индо-пакистанцам :(
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 14:23

  andrijk777 написав:Чого їм до нас їхати?

АндрейМ
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 14:24

(туземці)ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  andrijk777 написав:користь з таких "робітників" буде скоріше від'ємна?
А відсвічувати в тєплік - піде! :lol:

Та вони на річну зарплату+премію в ЗСУ - цілі села будуть викупляти в себе!
Стануть вождями! :mrgreen:
З грязі - в князі!© :lol:
Успіх
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 14:26

  flyman написав:$500 різноробочим? А інженерам

Так само $500. Сидять собі в теплі, навіщо їм платити більше?
У нас ІТ працює на буржуїв тому ЗП великі, якби працювали виключно на внутрішній ринок - зарплати в ІТ не сильно були б вищі за "розумних робочих".
andrijk777
