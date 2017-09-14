whois2010 написав:- Ну то завеземо пакистанців (чорні брови, карі очі, пританцьовуючи йде міняти чорну гімнастьорку на зелену)...
От мені цікаво, люди серйозно вірять що можна просто завести пакистанців, чи просто так прикалуються?
Я майже впевнений що ніякі пакистанці до нас не приїдуть в силу наших низьких зарплат. Ніхто на $500 в другий кінець світу їхати не буде. І інші фішечки, менш важливі: холод, війна(чи загроза війни), тотальне незнання англійської населенням, і т.д.
$500 різноробочим? А інженерам
BIGor написав:Та не треба ніякі лям мігрантів, своїх надлишок.
whois2010 написав:Важко прогнозувати кількість, але щось буде. Вчора дивився про танзанійських масаів. Живуть на 2 долари на день всією родиною.
Ви неадекватний чи прикалуєтесь? Ці люди:
приїдуть в Україну і будуть працювати у фермера чи на будівництві? Ви реально не розумієте що користь з таких "робітників" буде скоріше від'ємна?
На відео взагалі не масаі, а чуваки, які після роботи знімають джинси, надягають ковдру і танцюють перед туристами, заробляючі кошти для місцевої общини. Справжнім масаям заборонено контактувати з туристами. Про масаів я писав в контексті, що для вас 500 доларів - ніщо, для когось буде норм. Житло, харчування і зп в діапазоні 600-800. Для мешканців країн ЮВА такі умови підійдуть
_hunter написав:Узбекам/татарам ехать сильно ближе - особенно если там действительно экономика порядочно просядет.
Так в РФ в 2 рази вищі зарплати. Чого їм до нас їхати?
З різних інтернет-джерел, не українських:
Концепция миграционной политики РФ до 2030 года, в частности, прредусматривает содействие переезду иностранцев, разделяющих так называемые "традиционные ценности", в Россию.
За полгода, прошедшие со дня нападения на «Крокус Сити Холл», российские чиновники и депутаты предложили ворох инициатив по ограничению прав работающих иностранцев, но в очередной раз не использовали шанса внятно объяснить российским гражданам и государствам Центральной Азии, какого рода трудовая миграция нужна властям. Формальных заслонов на пути миграции не ставится, но жизнь каждого из мигрантов становится в России все более непредсказуемой. Для многих единственной альтернативой выдворению становится контракт на военную службу.
Именно массовый отток трудовых мигрантов из ЦА стал одной из основных причин серьезного кризиса в стройотрасли России. Об этом заявила директор Альянса девелоперов РФ Светлана Опрышко.
Всего десять лет назад невозможно было представить, что вместо России сотни тысяч выходцев из Центральной Азии поедут на заработки в Азию, а десятки тысяч — в Европу. Сегодня это уже реальность, и роль российского рынка будет снижаться и дальше
В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны. В России с 1 сентября 2025 г. запустят эксперимент...
Так само $500. Сидять собі в теплі, навіщо їм платити більше? У нас ІТ працює на буржуїв тому ЗП великі, якби працювали виключно на внутрішній ринок - зарплати в ІТ не сильно були б вищі за "розумних робочих".