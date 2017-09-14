|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 23 жов, 2025 14:27
индопакистанцы в принципе тоже могут приехать
но не по чисто экономическим причинам
а если у них будут тоже будут свои майданы и национальная сегрегация
в Пакистане куча этических групп, кажется белуджей обижают
в Индии тоже куча народностей , каст и точек зрения на пути равзвития - прозападные или суверенистские
время от времени там политически бахает, что видно по гневной о реакции индийских френдов написанных ридными иероглифами, но доступно через транслейт
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 23 жов, 2025 14:28
fox767676
Додано: Чет 23 жов, 2025 14:27
АндрейМ написав: andrijk777 написав:
Чого їм до нас їхати?
Я взагалі не розумію розмов про завезення людей з інших країн. Влада повинна зробити усе, щоб українці не хотіли уїжджати з країни, а ті, хто виїхав, хотіли чи не боялися сюди повернутися.
Так от, я ще в ПЕРШІЙ РІК повномасштабки пропонував завезти "туземців" - нехай воюють проти кацапів, а своїх чоловіків/свій ЦВІТ НАЦІЇ - БЕРЕГТИ, як зіницю ока!!!
Успіх
Додано: Чет 23 жов, 2025 14:29
АндрейМ написав: andrijk777 написав:
Чого їм до нас їхати?
Я взагалі не розумію розмов про завезення людей з інших країн. Влада повинна зробити усе, щоб українці не хотіли уїжджати з країни, а ті, хто виїхав, хотіли чи не боялися сюди повернутися.
На мою думку, процес вже не зворотній. Дії влади по забороні виїзду вже розставили всі крапки. Варіанти розвитку подій на майбутнє зрозумілі. Крім того, з довоєнних часів низька (від'ємна) народжуванність.
Хтось має годувати 10 млн пенсів і мільйони силовиків з держслужбовцями.
Що влада могла б запропонувати електорату? З реального, а не казок про мілліард дерев
whois2010
Додано: Чет 23 жов, 2025 14:36
Если делать ставку на мигрантов, то квотировать по регионам - африка, средняя и юго-восточная Азия, а квалифицированных скорей всего придется брать из рФ...
из противников чекистского режима - изучить соцсети, полиграф
но это точно не при нынешних лидерах общ. мнения
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 23 жов, 2025 14:41
fox767676
Додано: Чет 23 жов, 2025 14:40
_hunter написав: andrijk777 написав: _hunter написав:
Узбекам/татарам ехать сильно ближе - особенно если там действительно экономика порядочно просядет.
Так в РФ в 2 рази вищі зарплати. Чого їм до нас їхати?
Выше - в рублях.
В доларах.
andrijk777
Додано: Чет 23 жов, 2025 14:48
fox767676 написав:
индопакистанцы в принципе тоже могут приехать
но не по чисто экономическим причинам
а если у них будут тоже будут свои майданы и национальная сегрегация
в Пакистане куча этических групп, кажется белуджей обижают
в Индии тоже куча народностей , каст и точек зрения на пути равзвития - прозападные или суверенистские
время от времени там политически бахает, что видно по гневной о реакции индийских френдов написанных ридными иероглифами, но доступно через транслейт
Можуть, тільки не до нас.
Проблема не в тому чи вони можуть приїхати. Звичайно можуть.
Проблема чи вони приїдуть до нас
. Ні, до нас не приїдуть, бо є набагато кращі варіанти(інші країни).
У нас нічого хорошого немає. Немає жодної переваги над іншими країнами.
andrijk777
Додано: Чет 23 жов, 2025 14:51
andrijk777 написав:
Проблема чи вони приїдуть до нас. Ні, до нас не приїдуть, бо є набагато кращі варіанти(інші країни).
дешева нерухомість і депопуляція
Наприкладо Польщі їх не пустять, а тих хто приїде чекає іпотека\оренда до пенсії.
А Україна змушена буде створити спец.програми для них
По факту вона і була "прохідним двором" всю історію
До середини 18 ст весь південь був по факту Азіею
усілякі єдигейські орди від Дону до Дунаю
У 19 ст почали з'являтися колонії західноєвропейців - німців, швйцарців
Навіщо вони їхали у відсталу РІ? Бо їм створили спец.умови
fox767676
