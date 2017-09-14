RSS
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:10

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав:fler
Хантер питав «для чого тут», тобто в Німеччині. ))
Як для чого? Щоб підняти Хантеру податок на його низькокваліфіковану працю в Німеччині з 40 % до 60% 😅

опять же в очереди за халявным баварским дольше стоять )))
и кстати, зачем вы все опять откармливаете тролля ху.нтер? :shock:

44х летнего ветерана запаса может лучше спросить почему он даёт умные советы с лоджа в восточной африке в то время как "дамбить ростов" некому, и пусть он уточнит, по какому курсу он менял уе на леи с 27.02.22 по середину марта, пока горел заживо в вертолёте Мариняк, а 32х летний Шевченко(что нашёл о нём статью Хомяк) летал с ПНВ на высоте 5м в Жданов и обратно много раз?

ты лично сегодня плановых 5м3 метана сдал в систему?
как с свининой в Турции?[/quote]
А наверно все кубов 10 закачал?
Или в рейндже с сидухи прямо в баллон вместо докатки шланг протянут?
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:13

  Hotab написав:_hunter
именно про это_ и разговор. -- как бы обычному буссифицированному

Долярек закинув чому Холява не повертається знову оперувати в ЗСУ. Я йому відповів, що він там на посаді цивільного лікаря.

И я там же тебе и написал - "а на должность цивильного пехотинца как-то попасть можно?" :roll:
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:20

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
именно про это_ и разговор. -- как бы обычному буссифицированному

Долярек закинув чому Холява не повертається знову оперувати в ЗСУ. Я йому відповів, що він там на посаді цивільного лікаря.

И я там же тебе и написал - "а на должность цивильного пехотинца как-то попасть можно?" :roll:

До чого це питання , і чому воно адресовано мені? Ти хочеш на посаду цивільного піхотинця? Спитай в ТЦК .
Ти займаєшся примітивним тролінгом і провокаціями, зате затер кнопку «скарга» , коли тебе тролячу морду макають у відповідь . Ти не відчуваєш свою гниль?
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:32

ЛАД

Так они хоть "забезпечують самі себе".
А что делает город? Он сегодня и сам себе не забезпечує.


Саме їжею? Ну точно ні, тут лише Флайман з усього Київа заготовляє горіхи в парках .
Але ж це якось ну дуже несерйозно заявляти , що місто живе на шиї села))
