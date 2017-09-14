Hotab написав:ЛАД
А нам не надо собирать клубнику, ягоды, фрукты? Будем всё закупать у поляков?
У поляків під боком європейський (платоспроможний) відкритий ринок з мінімальним логістичним плечем по відмінному автобану . А у нас тільки до таможні довезти треба 10 годин. А скільки там простояти? А внутрішній ринок такий, що кожен день від долярчика свіжі фото орошених гіркими сльозами самого ж автора фоток то помідори, то черешня. І надривне «як так?»
Т.е. продавать на внутреннем рынке для внутреннего портебителя по приемлемым ценам не, не надо, не устраивает? Годами устраивало, вдруг в этом году перестало? Мы не буржуи, не фиг жрать клубнику и яблоки?
Про місто у вас канєш цікаве уявлення. Ви дійсно думаєте, що якщо у місті нема ХТЗ, то містяни бєздєльники і на шиї у села? Да ще тим більше не у того села, яке кількома тракторами вирощує експортний соняшник , а у решти 90% які жруть самогон днями, закусуючи огірком з власної грядки .
Да нет, у того, которое "вирощує експортний соняшник". И экспортное зерно.
А если так рассуждать, как вы выше, то скоро и хлеб, и всё остальное (в т.ч. и ээ, и ЖКХ) будет стоить как в Европе. Вот только зарплаты почему-то далеко не европейские.
В итоге будет как в Африке - тонкий слой людей, живущих по-европейски, и нищая бы_дломасса.
А города возникли как центры ремёсел и торговли. Если ремёсла исчезают, то для торговли столько людей не нужно.
И будьте добры, расскажите, чем общественно полезным сейчас занимаются горожане? Чтобы не было смешков, уточню - в достаточных объёмах, соответствующих их доле в населении (примерно 70%).
Но, вообще-то, от вас ожидал более делового и конкретного ответа.
Вы же не шаман.