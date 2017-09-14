|
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:43
даже если по итогам войны правобережные части Херсонской и Запорожской областей останутся за Украиной
то разрушения и прочие потери полученные во время длительной войны, не дают никакого оптимизма в отношении ее европейского будущего(это очень мягко говоря)
а оно было осязаемо в 2022-2023
fox767676
Додано: Суб 25 жов, 2025 16:55
Раніше - зупинку війни по ЛБЗ не хотів ні Зе, ні пуйло...
Тепер - Зе "причесали" і він вже хоче зупинити війну по ЛБЗ.
Залишилось "причесати" пуйла... - що і почали робити трохи міцнішими санкціями, а далі - напевно таки прийдеться "причісувати" томагавками...
Ще варіанти?
Успіх
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:01
Hotab написав:ЛАД
А нам не надо собирать клубнику, ягоды, фрукты? Будем всё закупать у поляков?
У поляків під боком європейський (платоспроможний) відкритий ринок з мінімальним логістичним плечем по відмінному автобану . А у нас тільки до таможні довезти треба 10 годин. А скільки там простояти? А внутрішній ринок такий, що кожен день від долярчика свіжі фото орошених гіркими сльозами самого ж автора фоток то помідори, то черешня. І надривне «як так?»
Т.е. продавать на внутреннем рынке для внутреннего портебителя по приемлемым ценам не, не надо, не устраивает? Годами устраивало, вдруг в этом году перестало? Мы не буржуи, не фиг жрать клубнику и яблоки?
Про місто у вас канєш цікаве уявлення. Ви дійсно думаєте, що якщо у місті нема ХТЗ, то містяни бєздєльники і на шиї у села? Да ще тим більше не у того села, яке кількома тракторами вирощує експортний соняшник , а у решти 90% які жруть самогон днями, закусуючи огірком з власної грядки .
Да нет, у того, которое "вирощує експортний соняшник". И экспортное зерно.
А если так рассуждать, как вы выше, то скоро и хлеб, и всё остальное (в т.ч. и ээ, и ЖКХ) будет стоить как в Европе. Вот только зарплаты почему-то далеко не европейские.
В итоге будет как в Африке - тонкий слой людей, живущих по-европейски, и нищая бы_дломасса.
А города возникли как центры ремёсел и торговли. Если ремёсла исчезают, то для торговли столько людей не нужно.
И будьте добры, расскажите, чем общественно полезным сейчас занимаются горожане? Чтобы не было смешков, уточню - в достаточных объёмах, соответствующих их доле в населении (примерно 70%).
Но, вообще-то, от вас ожидал более делового и конкретного ответа.
Вы же не шаман.
ЛАД
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:05
Успіх написав:
Раніше - зупинку війни по ЛБЗ не хотів ні Зе, ні пуйло...
Тепер - Зе "причесали" і він вже хоче війну по ЛБЗ.
Залишилось "причесати" пуйла... - що і почали робити трохи міцнішими санкціями, а далі - напевно таки прийдеться "причісувати" томагавками...
Ще варіанти?
тебя песикот с шаманом перевербовали ?
С конца 2022 по середину 2024 путину не надо было играть в ястреба (они с лавровым бормотали про готовность переговоров на базе стамбульских соглашений)
- грязную работу делал Зеленский и подоляк с его хомячками на подхвате изображали непримиримых аннигиляторов ращки. И только летом 2024, когда Украина начала выдыхаться, а Запад подтвердил свою импотентность , путин ужесточил риторику
в томагавки может верить только избиратель зеленского
война минимум до весны
fox767676
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:15
Успіх написав:
Раніше - зупинку війни по ЛБЗ не хотів ні Зе, ні пуйло...
Тепер - Зе "причесали" і він вже хоче війну по ЛБЗ.
Залишилось "причесати" пуйла... - що і почали робити трохи міцнішими санкціями, а далі - напевно таки прийдеться "причісувати" томагавками...
Ще варіанти?
Варіант единий - Путін не хоче зупинки війни ...
pesikot
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:18
ЛАД
Мы не буржуи, не фиг жрать клубнику и яблоки?
Та чому ж нефіг.. Але ж вона навіть своя дешевою не виходить. Так де той ринок збуту, щоб наростити виробництво?
Тут он ходить купа людей, які не знають де прилаштувати гроші. Навіть Долярек. Тобто є гроші, а вкласти щоб був прибуток нема куди. Чому вони не вирощують полуницю,? Що заважає?
Щодо міста
Тут же он люди пишуть хто чим займається. Зарплати кратно більші чим в селі. Невже за рахунком тих, хто в селі дорозбирає коровнік часів ссср і кирпич продає , щоб на пляху заробити?
Hotab
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:30
Успіх написав:
І частково це все через те, що мене НЕ підмінили/НЕ замінили на фронті ні Будівельник, ні його сини, ні син/ні чоловік Флер, ні Песікіт, ні Василь-Рівне, ні Прохожий, ні Шаман...
сережу срывкина забыл
парень со времен Ющенко крутил дули москалям в интернете, специальный блог ввел с ценами на нефть с первобытных времен, типа скоро рашка загнется, но когда война пришла на его Донбасс, он сбрился в Днепропетровск
Там же оформил беженские выплаты, на 2% перевелся
Сутяжнисчал много из-за копеек, даже с мобилизированными пытался
На реплику про "воевать за такую власть" как прирожденный политрук автоматом выпалил - "украинцы не за власть, украинцы за родину воюют!" . Как он с дивана вооюет, такой он получается украинец
срывался на тебя, на летасрока
тоже хотел "паникеров расстреливать"
на меня бы не посрывался
fox767676
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:31
fox767676 написав:
даже если по итогам войны правобережные части Херсонской и Запорожской областей останутся за Украиной
то разрушения и прочие потери полученные во время длительной войны, не дают никакого оптимизма в отношении ее европейского будущего(это очень мягко говоря)
а оно было осязаемо в 2022-2023
Путин хотел прекращения войны или нет ?
Не хотел, поэтому ... твои влажные фантазии оставь при себе )
ты в своих фантазиях и прогнозах сильно облажался
Прими таблетки )
pesikot
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:31
І частково це все через те, що мене НЕ підмінили/НЕ замінили на фронті
Щоб роблять з тими, хто не дочекавшись зміни кинув бойовий пост і допустив обвал фронту??
Hotab
Додано: Суб 25 жов, 2025 17:33
Hotab написав:
І частково це все через те, що мене НЕ підмінили/НЕ замінили на фронті
Щоб роблять з тими, хто не дочекавшись зміни кинув бойовий пост і допустив обвал фронту??
По законам воєнного часу - розстріл ...
pesikot
