Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:56

  fox767676 написав:четвертый день копья ломаете, хотя все очень просто

Периферийный капитализм сформировался на основе колониальных стран, поэтому он несет в себе черты колонии: является сырьевым придатком и рынком сбыта промышленно развитых стран.

Основные черты
Экспортный (аграрно-сырьевой, компрадорский) и зависимый характер экономики (банановая республика, проклятие ресурсов, франсафрика)
Специализация, недиверсифицированность (монокультурность) экономики в условиях мирового разделения труда, причем страны Третьего мира занимают в этом разделении труда заведомо невыгодное положение («Бедный Юг»).
Олигархическая система правления, коррупция гос.учреждений (Кумовской капитализм, Клептократия, Мафиозное государство)
Неразвитый внутренний рынок в условиях нищеты подавляющей части населения. Яркими следствиями такого состояния являются утечка мозгов, трудовая миграция и Бегство капитала, что в переделе приводит к исчерпанию ресурсов.
Депопуляция (в некоторых странах)
Политическая нестабильность, рост социальной напряженности
Деиндустриализация (в ряде стран третьего мира)

Мы, вроде, не были такой уж колониальной страной.
И уж точно не были недиверсифицированной, монокультурной и аграрно-сырьевой. Но успешно движемся в этом направлении.
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 23:10

  fox767676 написав:Факт залищається фактом - Вельзевул виліз зі воїм уявним другом з незрозуміло яким віднощенням до ІТ , тільки щоб в черговий рах попонтуватися
Ніяк це плебейство з дніпромордовців не виветрити


Никах не хочешь по человечески общаться.
Ок.
Ты выездной или Ужгород твой предел, не плебей?
Это все что я хочу знать о мужчине в 2025.
Это если про понты говорить :mrgreen:
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 23:14

  ЛАД написав:Мы, вроде, не были такой уж колониальной страной.
И уж точно не были недиверсифицированной, монокультурной и аграрно-сырьевой. Но успешно движемся в этом направлении.


ми ніколи не були повністю незалежними
навіть афганістан, хіва та нікарагуа колись були, а ми ні
1990 - декларація про суверенітет. Взяли туди вписали позаблоковість та без'ядерність. І зробили це саме рухівці - Павличко,Головатий, Лук'яненко, Хмара.
1991 - декларація про незалежність на базі декларації про суверенітет. І конституція 1996. І всі 90ті американці нас запихували під крило рф, типу як васал васала.
А що Україна тоді не мала права попасти в постійні члени радбезу ООН і зберегти хоча б частину ЯЗ ? Науково-технічний рівень тоді і моральне право точно не менші за французькі були. І далі пішло помикання "а у вас демократія неправильна","а у вас капіталісти якісь не такі", "не з тими співробітнічаєте" почалась інфільтрація агентів впливу аж до міністерських постів. а народ був зачарованеий казками про багатий та всемогучий Захід, що хоче з нас "вітрину зробити". З банальної "політичної нестабільності",що в переліку ознак переферійного капіталізму, зробили бренд, та ще й пустили в тираж :)
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 23:19

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:Факт залищається фактом - Вельзевул виліз зі воїм уявним другом з незрозуміло яким віднощенням до ІТ , тільки щоб в черговий рах попонтуватися
Ніяк це плебейство з дніпромордовців не виветрити


Никах не хочешь по человечески общаться.
Ок.
Ты выездной или Ужгород твой предел, не плебей?
Это все что я хочу знать о мужчине в 2025.
Это если про понты говорить :mrgreen:

Соррян за резкость
Но ведь ты же никак не обьяснишь какое отношение имеет СЕО (даже не СIO) к 180-300 тыс айтишников
Ты просто потоптался по логике - моей религии, оскорбил чувства верующего :)
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 23:24

Хто там збирався українців повертать?

70% українців залишаться за кордоном навіть після завершення війни

https://businessua.com/suspilstvo/11008 ... odomu.html
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 23:29

притулок

  Water написав:
70% українців залишаться за кордоном навіть після завершення війни

https://businessua.com/suspilstvo/11008 ... odomu.html

а що ще є хто сумнівається (крім потужних незламників)
1
3
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 23:32

  Water написав:
70% українців залишаться за кордоном навіть після завершення війни

https://businessua.com/suspilstvo/11008 ... odomu.html
Такий собі приклад СМАЖЕНОГО ЗАГОЛОВКА....
1 За кордоном - 7-8 млн осіб
2 Останні роки за кордномо було 2+млн осіб ... постійно
3 Не повернуться 70% від 8 млн = 5,6 млн... але в них входять ті 2+ млн які були за кордном постійно до війни...5,6-2=3,6 млн додатково не повернуться.

Тобто кількість емігрантів буде +10% додатково від населення України
1
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 23:39

  flyman написав:
  Water написав:
70% українців залишаться за кордоном навіть після завершення війни

https://businessua.com/suspilstvo/11008 ... odomu.html

а що ще є хто сумнівається (крім потужних незламників)

оцей сивочолий незламно-бадьорий мма-каратист сумнівався
він 2 роки тому так говорил - "коли дійдемо до Мелітополя американці будуть вмовляти нас зупинитись, а нам треба не погоджуватися і вимагати зброю щоб зламати хребта росії. і війна це наща, 50 річних справа, а молодь хай відпочиває"
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 23:44

не коли, а якщо

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  Water написав:70% українців залишаться за кордоном навіть після завершення війни
https://businessua.com/suspilstvo/11008 ... odomu.html

а що ще є хто сумнівається (крім потужних незламників)

оцей сивочолий незламно-бадьорий мма-каратист сумнівався
він 2 роки тому так говорил - "коли дійдемо до Мелітополя американці будуть вмовляти нас зупинитись, а нам треба непогоджувалтися і вимагати зброю щоб зламати хребта росії. і війна це наща, 50 річних справа, а молодь хай відпочиває"

згадуєм шкільну тему укрмови: "умовний спосіб дієслова"
1
3
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 23:54

  flyman написав:згадуєм шкільну тему укрмови: "умовний спосіб дієслова"

