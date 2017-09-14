ЛАД написав:Понятно, что в "постійні члени радбезу ООН" нас бы никто не пустил, смешно и думать.
Нало было упереться Вы же не смеялись когда внсной Зеленский в обмен на прекращение войны требовал от США включение Украины в НАТО. Как будто у него есть картвы и он решает когда заканчивать вонйну. А в 1991 "карты" были. Может в совбез бы и не взяли , но на НАТО + инвестиции сторговались бы. Но это надо было совместить опыт Кравчука\Кучмы с безбашеностью Зеленского.
ЛАД написав:недиверсифицированной, монокультурной и аграрно-сырьевой мы всё же в 1991 не были. а сейчас практически уже стали. Не совсем монокультурной, чуть больше - зерно, подсолнух и металлургия. Ну там понемногу ещё кое-что.
в динамике смотрите сначала проиграли ширпотреб\электронику китаю и корее потом технолгические услуги сузились до ИТ, потому как США не разрешали дружить например с ядерной прграммой Ирана. По той же причине чах ВПК
9% айтівців в Україні заробляють понад $6000 Найбільша група айтівців — фахівці, які заробляють 1000–2000 на місяць. Таких майже чверть. Близько половини айтівців, які зараз в Україні, отримують до $3000. Понад $6000, як і торік, заробляють лише 9% айтівців в Україні — цей рівень можна вважати високим.
Из этих цифр трудно делать выводы. Но, к примеру, $2000 по украинским меркам высокая зарплата. И при желании/наличии цели $1000 в месяц можно отложить. За три года - $36000. Ппусть даже не $1000, а $800 - тоже выйдет около $29000. В любом городе, кроме, вероятно, Киева за такую цену квартиру можно было купить.
ЛАД написав:недиверсифицированной, монокультурной и аграрно-сырьевой мы всё же в 1991 не были. а сейчас практически уже стали. Не совсем монокультурной, чуть больше - зерно, подсолнух и металлургия. Ну там понемногу ещё кое-что.
в динамике смотрите сначала проиграли ширпотреб\электронику китаю и корее потом технолгические услуги сузились до ИТ, потому как США не разрешали дружить например с ядерной прграммой Ирана. По той же причине чах ВПК
Так я об этом и говорю. Причин много, и не только те, которые вы назвали. Хватало и внутренних. Приёма в НАТО могли бы добиться, инвестиций вряд ли, хотя трудно сказать. Но в НАТО народ был явно не готов. Исконные враги.
9% айтівців в Україні заробляють понад $6000 Найбільша група айтівців — фахівці, які заробляють 1000–2000 на місяць. Таких майже чверть. Близько половини айтівців, які зараз в Україні, отримують до $3000. Понад $6000, як і торік, заробляють лише 9% айтівців в Україні — цей рівень можна вважати високим.
Из этих цифр трудно делать выводы. Но, к примеру, $2000 по украинским меркам высокая зарплата. И при желании/наличии цели $1000 в месяц можно отложить. За три года - $36000. Ппусть даже не $1000, а $800 - тоже выйдет около $29000. В любом городе, кроме, вероятно, Киева за такую цену квартиру можно было купить.
обычный синиор дев с 4-5 куо при надобности наскирудет на кирпичную 1к брежневку Печерска как раз за 2-3 года
ЛАД написав:Приёма в НАТО могли бы добиться, инвестиций вряд ли, хотя трудно сказать. Но в НАТО народ был явно не готов. Исконные враги.
какое-то заблуждение вы сейчас подпеваете своим оппонентам которые говорят что юго-восток был зазомбирован страшилками о "натофашистах" мне кажется в 1992 на волней эфйории реформ и незалежности и культа "второй Франции" могло прокатить легко. Дальше был просто скептицищм что это реально, что надуютт опять как со "второй Францией" и реформами, а на деле только рассоримся с москвой и тяготы кофликта в первую очередь падут на юго-восток, как вообщем-то и случилось. Ну в 1999-2003 был плохой осадок от Югославских событий, тогда даже Порошенко протмв НАТО был
fox767676 написав:даже если по итогам войны правобережные части Херсонской и Запорожской областей останутся за Украиной то разрушения и прочие потери полученные во время длительной войны, не дают никакого оптимизма в отношении ее европейского будущего(это очень мягко говоря) а оно было осязаемо в 2022-2023
Banderlog написав:Європейські автомобільні виробники постали перед серйозними викликами. Китай заблокував експорт ключових мікрочипів компанії Nexperia. Дефіцит мікросхем може вдарити по основних постачальниках вже зовсім скоро. https://www.dw.com/uk/problemi-z-kitajs ... a-74472257
эти балбесы не готовы к историческим вызовам а будивельник ракссказывает что кнр до сша еще 40 лет
fox767676 написав:даже если по итогам войны правобережные части Херсонской и Запорожской областей останутся за Украиной то разрушения и прочие потери полученные во время длительной войны, не дают никакого оптимизма в отношении ее европейского будущего(это очень мягко говоря) а оно было осязаемо в 2022-2023