Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 12:40

  Faceless написав:
_hunter написав:
  fler написав:hunter, майстер маніпуляцій, де у мене йшлося про неповнолітніх? Адекватна жінка не залишить достойного чоловіка на 3+ роки. Якщо дитина вже вступила за кордоном в університет, то її можна там залишити, а не ламати їй майбутнє, повертаючи в Україну, тому що тут її батько.

Потому что таких - с детьми до 18ти - большинство из выехавших. И, какраз, манипуляцией является "забыть" про эту деталь :wink:

Вже ті, кому 14 було - повнолітні. Час летить

Да. Но тут другой момент начинает работать: привычка -- если человек на одном месте четыре года уже прожил -- срываться с него очень сложно. Особенно под обстрелы срываться. Даже ради большой любви...
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 12:52

  fler написав:Счас!Ломанутся!Ха-ха..До тих чоловіків, які варті кохання, жінки вже давно повернулися (з дітьми чи без).

Це у вас статистика?
Зараз багато їздять туди/взад, звісно якщо є куди й до кого їхать.
Звісно, це стосується більшості, а одиничні вийнятки знайдуться.

Питання, куди повертатись людям з окупованих територій?

2ЛАД, стосовно перукарень там. Спитав знайому перукарку з Вовчанська, вона там працює в якомусь салоні, орендує місце, оформлена як самозайнята особа. Каже для наших зачіска від 40 ойро, для німкень від 60. Чому так- не питав. Перші клієнти були чпрез якісь групи, зараз йдуть сарафанне радіо. Роботи багато, але день розписаний на обмежену кількість клієнтів. За скільки запис- не питав.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 12:52

  _hunter написав:
  budivelnik написав:......
То НІЯКОГО критичного стану для США/Європи - не має, по тій простій причині що США+Австралія на душу населення добувають БІЛЬШЕ рідкоземів ніж це робить китай.

А _перерабатывают_ из добытого -- сколько? :wink:


я уже забыл немного основы и терминологию
но кажется мне что процессоры для датаценторв это немного другая категория товаров чем колбаса с хлебом, чтобы ее на душу населения считать
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:02

fox767676

fox767676 у
Помню Королёву челюсти сапогами в НКГБ поламали чтоб он быстрее вместо ФАУ-2 родненькое, с берёзками, запилил.
Может в случае с Фламингами у нас и чипами на Рейнах и Одерах это тоже сработает?
Псокалика перехожа вон и без света с семи утра на работе.
Сил скрытых у нас немеряно
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:09

барабашов

  барабашов написав:fox767676 у
Помню Королёву челюсти сапогами в НКГБ поламали чтоб он быстрее вместо ФАУ-2 родненькое, с берёзками, запилил.
Может в случае с Фламингами у нас и чипами на Рейнах и Одерах это тоже сработает?
Псокалика перехожа вон и без света с семи утра на работе.
Сил скрытых у нас немеряно

специальный отдел "памяти" был - вспоминали все что проходили когда-то от Закона Ома до Формулы Планка
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:10

fox767676

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:[quote="5902360:fler"]
hunter, майстер маніпуляцій, де у мене йшлося про неповнолітніх? Адекватна жінка не залишить достойного чоловіка на 3+ роки. Якщо дитина вже вступила за кордоном в університет, то її можна там залишити, а не ламати їй майбутнє, повертаючи в Україну, тому що тут її батько.

Потому что таких - с детьми до 18ти - большинство из выехавших. И, какраз, манипуляцией является "забыть" про эту деталь :wink:

Вже ті, кому 14 було - повнолітні. Час летить

Да. Но тут другой момент начинает работать: привычка -- если человек на одном месте четыре года уже прожил -- срываться с него очень сложно. Особенно под обстрелы срываться. Даже ради большой любви...[/quote]Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:21

_hunter

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:......
То НІЯКОГО критичного стану для США/Європи - не має, по тій простій причині що США+Австралія на душу населення добувають БІЛЬШЕ рідкоземів ніж це робить китай.

А _перерабатывают_ из добытого -- сколько? :wink:


я уже забыл немного основы и терминологию
но кажется мне что процессоры для датаценторв это немного другая категория товаров чем колбаса с хлебом, чтобы ее на душу населения считать

Этот бред я даже не стал комментировать :lol:
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:26

_hunter

  Faceless написав:
_hunter написав:Да. Но тут другой момент начинает работать: привычка -- если человек на одном месте четыре года уже прожил -- срываться с него очень сложно. Особенно под обстрелы срываться. Даже ради большой любви...
Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну

Начало СВО - это довольно-таки "глазаоткрывательное" событие. А если быт - за 4 года-то - налажен, мелкие местные нэгаразды - стали привычны - с чего срываться-то с насиченого места? Нет, я не спорю - есть незначительная группка бездетных Ж, что все это время по разным странам катаются - но речь-то не про них. Да и их, в принципе, с баланса можно смело списывать.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:30

pesikot

  _hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:Да. Но тут другой момент начинает работать: привычка -- если человек на одном месте четыре года уже прожил -- срываться с него очень сложно. Особенно под обстрелы срываться. Даже ради большой любви...
Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну

Начало СВО - это довольно-таки "глазаоткрывательное" событие.


Що ? СВО ? )

"Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу" )
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:32

Faceless

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:Да. Но тут другой момент начинает работать: привычка -- если человек на одном месте четыре года уже прожил -- срываться с него очень сложно. Особенно под обстрелы срываться. Даже ради большой любви...
Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну

Начало СВО - это довольно-таки "глазаоткрывательное" событие. А если быт - за 4 года-то - налажен, мелкие местные нэгаразды - стали привычны - с чего срываться-то с насиченого места? Нет, я не спорю - есть незначительная группка бездетных Ж, что все это время по разным странам катаются - но речь-то не про них. Да и их, в принципе, с баланса можно смело списывать.
Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав
Яке есвеоу?
