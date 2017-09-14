RSS
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 09:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія атакувала Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та поранені, зокрема діти
Оновлено 07:06. Унаслідок російського удару по Києву загинуло 3 людини, заявили в ДСНС.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару дронами в Деснянському районі, де сталися пожежі. На одному з місць унаслідок влучання БпЛА загорівся дев'ятиповерховий житловий будинок - із верхніх поверхів удалося врятувати 13 осіб", - ідеться в публікації в Telegram.

Також відомо про влучання в 16-поверхівку за іншою адресою і про влучання в багатоповерховий будинок в Оболонському районі. Унаслідок атаки постраждали 29 осіб, серед них - семеро дітей.
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 09:31

В нас - вільний народ - вільної країни!©

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:І держава теж відловлює по селах і смт а не в києві неспроста


подпишитесь на киевские тг-группы, вас попустит
бусифицируют и людей под полтиниик, которые про уна-унсо даже не слышали :)

Успіх
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 09:57

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Вы в этом сильно уверены?
Естественно: пока нет доказательств обратного.
Можно и наоборот: уверен, что далеко не у всех, пока нет доказательств обратного.

Нельзя наоборот. Точнее _уверенным_ (глубоко в душе) можно быть в чем угодно, но в публичное пространство без доказательств это писать нельзя: клевета называется -- 151я УК.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:16

  Banderlog написав:Європейські автомобільні виробники постали перед серйозними викликами. Китай заблокував експорт ключових мікрочипів компанії Nexperia. Дефіцит мікросхем може вдарити по основних постачальниках вже зовсім скоро.
https://www.dw.com/uk/problemi-z-kitajs ... a-74472257

Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?
fler
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:19

  Banderlog написав:населення України на підконтрольних територіях 30 млн. війна ще не закінчилась. 7-8 млн це не всі хто ще виїде на момент завершення. Результат війни теж ще невідомий. Ті хто хоче повернутись сподіваються на перемогу України і повернення довоєнних умов. А це далеко не факт.
Так шо заголовок недожарений.

Еще момент про который многие забывают: те 8 лямов -- этом, в основном женщины+дети (за исключением где-то ляма викингов). А это значит что? -- что на воссоединение с 70% невернувшихся -- ломанутся сейчас запертые мужики :roll:
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:24

  fler написав:
  Banderlog написав:Європейські автомобільні виробники постали перед серйозними викликами. Китай заблокував експорт ключових мікрочипів компанії Nexperia. Дефіцит мікросхем може вдарити по основних постачальниках вже зовсім скоро.
https://www.dw.com/uk/problemi-z-kitajs ... a-74472257

Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?

Не будет: потому как отслеживается на раз-два. Чипы - это не нефть, которую кто угодно из непонятной дыры в земле качать может :lol:
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:32

  fler написав:
  Banderlog написав:Європейські автомобільні виробники постали перед серйозними викликами. Китай заблокував експорт ключових мікрочипів компанії Nexperia. Дефіцит мікросхем може вдарити по основних постачальниках вже зовсім скоро.
https://www.dw.com/uk/problemi-z-kitajs ... a-74472257

Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?

США сами зависимы в своем чипостроении от редкоземов из КНР
Наиболее реальный альтернативный источник - Австралия, сможет запустить добычу не ранее чем через нескролько лет
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:33

  _hunter написав:
  fler написав:Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?

Не будет: потому как отслеживается на раз-два. Чипы - это не нефть, которую кто угодно из непонятной дыры в земле качать может :lol:

Тоді компанії Nexperia доведеться скорочувати виробництво і працівників або освоїти виробництво чогось іншого, але як не крути - це втрати для компанії у найближчій перспективі.
fler
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 10:37

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?

Не будет: потому как отслеживается на раз-два. Чипы - это не нефть, которую кто угодно из непонятной дыры в земле качать может :lol:

Тоді компанії Nexperia доведеться скорочувати виробництво і працівників або освоїти виробництво чогось іншого, але як не крути - це втрати для компанії у найближчій перспективі.

Спасибо, Кэп! :lol:
-- ровно это Banderlog (постом DW) и подразумевал...
