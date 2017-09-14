Оновлено 07:06. Унаслідок російського удару по Києву загинуло 3 людини, заявили в ДСНС.
Рятувальники ліквідовують наслідки удару дронами в Деснянському районі, де сталися пожежі. На одному з місць унаслідок влучання БпЛА загорівся дев'ятиповерховий житловий будинок - із верхніх поверхів удалося врятувати 13 осіб", - ідеться в публікації в Telegram.
Також відомо про влучання в 16-поверхівку за іншою адресою і про влучання в багатоповерховий будинок в Оболонському районі. Унаслідок атаки постраждали 29 осіб, серед них - семеро дітей.
Banderlog написав:Європейські автомобільні виробники постали перед серйозними викликами. Китай заблокував експорт ключових мікрочипів компанії Nexperia. Дефіцит мікросхем може вдарити по основних постачальниках вже зовсім скоро. https://www.dw.com/uk/problemi-z-kitajs ... a-74472257
Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?
Banderlog написав:населення України на підконтрольних територіях 30 млн. війна ще не закінчилась. 7-8 млн це не всі хто ще виїде на момент завершення. Результат війни теж ще невідомий. Ті хто хоче повернутись сподіваються на перемогу України і повернення довоєнних умов. А це далеко не факт. Так шо заголовок недожарений.
Еще момент про который многие забывают: те 8 лямов -- этом, в основном женщины+дети (за исключением где-то ляма викингов). А это значит что? -- что на воссоединение с 70% невернувшихся -- ломанутся сейчас запертые мужики
Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?
Не будет: потому как отслеживается на раз-два. Чипы - это не нефть, которую кто угодно из непонятной дыры в земле качать может
США сами зависимы в своем чипостроении от редкоземов из КНР Наиболее реальный альтернативный источник - Австралия, сможет запустить добычу не ранее чем через нескролько лет
fler написав:Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?
Тоді компанії Nexperia доведеться скорочувати виробництво і працівників або освоїти виробництво чогось іншого, але як не крути - це втрати для компанії у найближчій перспективі.
fler написав:Прям бачу, як радіє компанія Nexperia від втрати європейського ринку та накопичення офуїтельних залишків продукції на складах. Чи не буде компанія продавати цю продукцію через "прокладки", щоб не вилетіти з ринку ЄС, тому що американські компанії радо їх замінять?
Спасибо, Кэп! -- ровно это Banderlog (постом DW) и подразумевал...