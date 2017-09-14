Додано: Нед 26 жов, 2025 13:59

Water написав: 70% українців залишаться за кордоном навіть після завершення війни

Хоча б раз побачити оцінку, от з тих 7-8 млн за кордоном скільки людей взагалі мають куди повертатись, тобто мають в Україні житло не в окупації, не в районах бойових дій, і не зруйноване? Бо для таких це ніяке не "повернення", це просто переїзд, причому із країни з кращими умовами в країну з гіршими умовами. Приблизно таке ж ставлення, напевно, й у тих, хто якось вже закріпився і зіскочив з соціалу, особливо якщо ще й діти вже 3-4 роки до місцевої школи ходять. Яке це "повернення"? Це переїзд із вкрай сумнівних мотивів. Чому відсоток українців, які на таке згодні, повинен бути більше, ніж, скажімо, громадян Румунії, що проживають в Німеччині? От нікому не спадало на думки провести опитування серед румун в Німеччині "Чи збираєтесь ви переїхати до України, коли там припиняться бойові дії"?