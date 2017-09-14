RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15579155801558115582>
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:38

  Faceless написав:Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну

Коли люди тікають від війни, то це - не переїзд, а вимушена зміна місця проживання. Можливо, цих людей життя в Україні і влаштовувало б, якби не війна. Переїзд заради безпеки та переїзд з інших причин - все ж таки різні речі.
АндрейМ
 
Повідомлень: 623
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:47

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну

Начало СВО - это довольно-таки "глазаоткрывательное" событие. А если быт - за 4 года-то - налажен, мелкие местные нэгаразды - стали привычны - с чего срываться-то с насиченого места? Нет, я не спорю - есть незначительная группка бездетных Ж, что все это время по разным странам катаются - но речь-то не про них. Да и их, в принципе, с баланса можно смело списывать.
Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав
Яке есвеоу?

Ну "кризис в ближнем заевропье". По терминологии ООН "агрессия против ...".
Но что первый что второй варианты слишком длинные для удобного набора.
Или местная пресса какое-то свое короткое название для происходящего придумала? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 10861
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав
Яке есвеоу?


я давно вже натякаю у формі легкого тролінгу що витоки хантер десь у Молдові чи "пмр" (він "хантер" а там "шериф"). А у багатьох вихідців з того регіону є як українсьуі так і російські паспорти, і так ж гібридна свідомість.
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 26 жов, 2025 13:48, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4655
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гражданє-повертальщики, куди ви повернете сім`ю з Вовчанська та студента з Маріуполя? Є якісь реальні пропозиції?
Water
 
Повідомлень: 3478
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:51

  fox767676 написав:
  Faceless написав:Я так підозрюю Хантер в Німеччину з якогось Ростова переїхав
Яке есвеоу?


я давно вже натякаю у формі легкого тролінгу що витоки хантер десь у Молдові чи "пмр" (він "хантер" а там "шериф"). А у багатьох вихідців з того регіону є як українсьуі так і російські паспорти, і так ж гібридна свідомість.

Не, Молдова - вообще мимо ;)
А "гібридна свідомість" - ну да, я родился в давно исчезнувшей стране :(
_hunter
 
Повідомлень: 10861
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:56

  Water написав:.......
2ЛАД, стосовно перукарень там. Спитав знайому перукарку з Вовчанська, вона там працює в якомусь салоні, орендує місце, оформлена як самозайнята особа. Каже для наших зачіска від 40 ойро, для німкень від 60. Чому так- не питав. Перші клієнти були чпрез якісь групи, зараз йдуть сарафанне радіо. Роботи багато, але день розписаний на обмежену кількість клієнтів. За скільки запис- не питав.

Это как раз понятно - учитывают разницу в доходах немцев и наших.
563 евро здесь кажется приличными деньгами, но в действительности для Германии не так уэ много.
Кстати,
Законопроект еще не обнародован, поэтому многие детали пока неизвестны. Только вот что:

Согласно новому закону, украинцы, въехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года, в будущем будут получать пособия в соответствии с Законом о пособиях просителям убежища - вместо прежнего пособия гражданина. Для одиноких людей это означает ежемесячную ставку в 441 евро вместо 563 евро по пособию гражданина.

В соответствии с Законом о пособиях просителям убежища также будут ограничены медицинские льготы.
https://migrando.de/ru/news/politik/kein-buergergeld-fuer-neu-ankommende-ukrainer-gesetz-auf-den-weg-gebracht/
Закон пока не опубликован и не вошёл в силу. Там достаточно длинные бюрократичнские процедуры. Для тех, кто уже получает пособия, вроде, ничего не изменится.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37041
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:57

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:......
То НІЯКОГО критичного стану для США/Європи - не має, по тій простій причині що США+Австралія на душу населення добувають БІЛЬШЕ рідкоземів ніж це робить китай.

А _перерабатывают_ из добытого -- сколько? :wink:


я уже забыл немного основы и терминологию
но кажется мне что процессоры для датаценторв это немного другая категория товаров чем колбаса с хлебом, чтобы ее на душу населения считать

++++
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37041
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:59

  Faceless написав:.......
Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну

Нам-то что с этого?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37041
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 13:59

  Water написав:
70% українців залишаться за кордоном навіть після завершення війни

https://businessua.com/suspilstvo/11008 ... odomu.html

Хоча б раз побачити оцінку, от з тих 7-8 млн за кордоном скільки людей взагалі мають куди повертатись, тобто мають в Україні житло не в окупації, не в районах бойових дій, і не зруйноване? Бо для таких це ніяке не "повернення", це просто переїзд, причому із країни з кращими умовами в країну з гіршими умовами. Приблизно таке ж ставлення, напевно, й у тих, хто якось вже закріпився і зіскочив з соціалу, особливо якщо ще й діти вже 3-4 роки до місцевої школи ходять. Яке це "повернення"? Це переїзд із вкрай сумнівних мотивів. Чому відсоток українців, які на таке згодні, повинен бути більше, ніж, скажімо, громадян Румунії, що проживають в Німеччині? От нікому не спадало на думки провести опитування серед румун в Німеччині "Чи збираєтесь ви переїхати до України, коли там припиняться бойові дії"?
M-Audio
 
Повідомлень: 3455
З нами з: 23.03.11
Подякував: 639 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:06

  M-Audio написав:
  Water написав:
70% українців залишаться за кордоном навіть після завершення війни

https://businessua.com/suspilstvo/11008 ... odomu.html

Хоча б раз побачити оцінку, от з тих 7-8 млн за кордоном скільки людей взагалі мають куди повертатись, тобто мають в Україні житло не в окупації, не в районах бойових дій, і не зруйноване? Бо для таких це ніяке не "повернення", це просто переїзд, причому із країни з кращими умовами в країну з гіршими умовами. Приблизно таке ж ставлення, напевно, й у тих, хто якось вже закріпився і зіскочив з соціалу, особливо якщо ще й діти вже 3-4 роки до місцевої школи ходять. Яке це "повернення"? Це переїзд із вкрай сумнівних мотивів. Чому відсоток українців, які на таке згодні, повинен бути більше, ніж, скажімо, громадян Румунії, що проживають в Німеччині? От нікому не спадало на думки провести опитування серед румун в Німеччині "Чи збираєтесь ви переїхати до України, коли там припиняться бойові дії"?

сознательная (и часто - подготовленная) миграция - это, все-таки, немного другой процесс. А тут многие срывались одним днем - буквально под звуки взрывов...
Но я продолжаю утверждать - кто за два-три года быт наладил - фиг куда будет срываться. Даже если продолжает по старой памяти повторять "планирую возвращаться". Тут сразу же нужно с пристрастием уточнять: "на какую дату обратный биллет куплен?"...
_hunter
 
Повідомлень: 10861
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 15579155801558115582>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 142138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 332640
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1018366
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5102)
25.10.2025 23:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.