Видобуток рідкоземів

місце__країна______обєм

1_____Китай______210 000 тонн

2_____США_________43 000 тонн

3_____Австралія___18 000

4_____Мянма_______12 000

5_____Таїланд______7 100

6_____Вєтнам_______4 300

7_____Індія________2 900

8_____Росія________2 600

9_____Мадагаскар_____960

10____Бразилія_______800



І якщо згадати що використання рідкоземів йде

62% це каталізатори авто, хімічна промисловість(очистка нафти)

13% це металургія , в тому числі і батарейки автомобілі

9% кераміка, оптика

7% зелена енергетика, спутники

3% ледлампи , монітори

6% - те що залишилось(атомна і так далі)



А _перерабатывают_ из добытого -- сколько?

но кажется мне что процессоры для датаценторв это немного другая категория товаров чем колбаса с хлебом, чтобы ее на душу населения считать я уже забыл немного основы и терминологиюно кажется мне что процессоры для датаценторв это немного другая категория товаров чем колбаса с хлебом, чтобы ее на душу населения считать

1 Все що добувають - все переробляють , бо пенреробка дає більше доданої вартості ніж видобуток, тому підозрювати високотехнологічний Захід що він видобуває для низькотехнологічних країн - як мінімум - не серьозно2 Про розподіл видобутогоЯк видно з розподілу рідкоземів - 62+13+9=84% - відношення до процесорів не маютьТому дико великі циффри обємів китаю повязані з літієм який використовують в виробництві електроакамуляторів...Світ на місці не стоїть... тай й літію в акамуляторі менше ніж в породах з яких його добувають (5-10% від маси виробу)3 Про душу населення.Якщо для нормального життя треба одну пралку на 10 років... то тоді кількість процесорів в цій пралці можна показати на душу населення.Так само як і інші товари які використовуються для покращення життя.Просто зерна треба 1 тонну на душу в рікА кобальту 1 грам на душу в рік...От і вся різниця.ПСті самі Китайці за часів мао -проаналізувавши світовий ринок знайшли параметрвиплавка сталі на душу населенняі вирішили що це підніме їх рівень життя..експеримент банально не вдався, але як бачите метал ( що рідкозем що розповсюджений) можна рахувати як використання на душу населення.