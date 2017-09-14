RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1558315584155851558615587 ... 15589>
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:14

  Letusrock написав:Якщо люди за 4 роки повномаштабної не змогли/ не схотіли цілком легально та безкоштовно (на відміну від...) покинути ТОТ, то ризик звісно є.

Я так зрозумів, пан особисто безкоштовно покинув ТОТ і ділиться власним досвідом?
Water
 
Повідомлень: 3482
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:15

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:кохання воно канєшно вєщь, но це не значить шо європейці здуру посадять собі її одразу на шию та іще і з чужими дітями.

в Польщі 2556 шлюбів за 2024 рік, з яких 2021 наші жінки, які вийшли заміж за поляка і 535 чоловіки, які одружились на полячці. На майже мільйон біженців це не так і багато.
Особисто я думав, що це явище значно більш масове, бо в моєму оточенні майже всі стосунки на відстані закінчилися розлученням.
в польщі наших півтори мільйона, там і до війни наших вистачало.
Тут справа не в тім скільки колись повернеться. Поки розмову треба вести про те скільки ще виїде, війна прододовжується і росія хоче спричинити гуманітарну катастрофу.
Поки преЗедент націлений іще мінімум на 2,5 р війни.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3759
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:15

  pesikot написав:Слился, а как дышал, как дышал ... ) эСВеО ... )

Нормально-нормально…
Продовжуємо розпаковку, чувачок вже поряд з вічним баном, непогано розкривається істина))
Hotab
 
Повідомлень: 16931
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:17

  _hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:спальний вагон?
Воєнний стан - так.
Вам чого не вистачає, щоб війну назвати війною? Дозволу з кремля?

Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
нуну) а сво то теж в українській конституції прописане? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3759
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:18

Banderlog
То в гібридній конституції 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16931
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:20

  M-Audio написав:
  pesikot написав:
  M-Audio написав:бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?


Ти це теоретично чи спілкувався з тими, хто за кордоном ?

З тими, з ким я спілкувався, хто виїхав в 2022 році за кордон единої думки не має

1) Є ті, хто виїхав, але повернулись сюди, як тільки більш-менш стало спокійніше (мова про 2023 рік). Виїзжати поки не планують, навіть в нинішньому стані

2) Є ті, хто виїхав і знаходиться там.

3) Є ті, хто виїхав і дуже хочуть повернутись. Не повертаються, тому що звідси їм пишуть "сидіть там, не рипайтесь"

4) Є ті, хто туди-сюди їздить. Здебільшого це жінки і це якась сезона робота. При чому, до війни вони цього не робили взагалі.

А ви далі одного речення вже не бачите? Всі ваші варіанти -- це ті, кому є куди повернутись. Я ж більший акцент робив на тих, кому немає. Ви знаєте когось, в кого житло зруйноване, і він виїхав за кордон, але потім "повернувся в Україну" (пункт 1)? Якщо так, то де вони оселились? Як планують подальше життя? Чи знаєте таких, хто "хоче повернутись" (пункт 3), і не повертаються тільки тому що "їм звідси пишуть", а от якщо б не писали, то одразу повернулися б, хоча не мають де жити? Або хто з окупованих територій, але "туди-сюди їздить" (пункт 4), маючи на увазі, звісно, підконтрольну територію України. Куди вони тут їздять і навіщо?
Ну і, звісно, не розглядаємо тих, хто може з кишені дістати котлету, і придбати собі житло.
П.1 вообще лишний.
Они уже вернулись. И пробыли на Западе недолго. Я таких тоже знаю. Но они дано уже не беженцы и говорить о них незачем.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37053
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:поки розмову треба вести про те скільки ще виїде
ця величина дуже динамічна в надзвичайно широкому діапазоні +/- 10 млн. і обернено пропорційна тим коштам, які виділить нам ЄС.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 26 жов, 2025 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5625
З нами з: 29.07.22
Подякував: 893 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:21

  _hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:спальний вагон?
Воєнний стан - так.
Вам чого не вистачає, щоб війну назвати війною? Дозволу з кремля?

Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.

А термин "СВО" это из "военного положения" следует? Вот был бы "стан війни" то была бы война, а раз только "військовий стан", то СВО, я правильно понял?
M-Audio
 
Повідомлень: 3460
З нами з: 23.03.11
Подякував: 639 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:24

  Hotab написав:Banderlog
То в гібридній конституції 😅
навєрно верховна рада таки обявила... сво :lol:
І це ми його іще не били)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3759
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:25

  Faceless написав:......Звісно, це власне топ стаття експорту послуг в Україні

Айти знаю, что так.
Но вот конкретно аутсорс не в курсе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37053
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1558315584155851558615587 ... 15589>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 142256
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 332822
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1018561
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2673)
26.10.2025 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.