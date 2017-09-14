|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 26 жов, 2025 16:59
pesikot написав: ЛАД написав: pesikot написав:
бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?
Ти це теоретично чи спілкувався з тими, хто за кордоном ?
З тими, з ким я спілкувався, хто виїхав в 2022 році за кордон единої думки не має
1) Є ті, хто виїхав, але повернулись сюди, як тільки більш-менш стало спокійніше (мова про 2023 рік). Виїзжати поки не планують, навіть в нинішньому стані
2) Є ті, хто виїхав і знаходиться там.
3) Є ті, хто виїхав і дуже хочуть повернутись. Не повертаються, тому що звідси їм пишуть "сидіть там, не рипайтесь"
4) Є ті, хто туди-сюди їздить. Здебільшого це жінки і це якась сезона робота. При чому, до війни вони цього не робили взагалі.
ЛАД, изначально было утверждение, что никто не будет возвращаться
Когда я привел пример, что возвращаются, то ты сразу - та не нужно их считать
То есть, ты делаешь то, что делаешь всегда - если тебе факты не нравятся, ты их отбрасываешь.
А потом утверждаешь, фактов у вас нет ))
Повотрю питання: _куди_ повернулись ті, чиє житло було зруйновано, що і стало причиною переїзду за кордон? Хтось знає таких людей? Як вони облаштували подальше життя після повернення, або як планують це зробити? За умови, якщо іншого житла в них немає, і можливості швидко придбати за власний кошт - теж.
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:02
Banderlog написав:
Ми ж вродь воювали до покращення переговорних позицій, а вони чогось погіршуються .
Шось Діпстейт сьогодні дуже оптимістичний..
Banderlog написав:
То скільки ще треба воювати? Зеля сказав шо 10р не буде, а на 2,5 українці згодні.
Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:02
_hunter написав: M-Audio написав: _hunter написав:
Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.
А термин "СВО" это из "военного положения" следует? Вот был бы "стан війни" то была бы война, а раз только "військовий стан", то СВО, я правильно понял?
Это, опять же - вопрос терминологии: ВП не может "начаться", например. Т.е. писать "выехали из-за начала ВП" - не грамотно.
А так - да: было бы СВ - можно было бы писать "в стране идет/объявлена война"
Ну тобто "війна" писати не можна, бо ВР не ухвалила (насправді ухвалила все, що потрібно, але ж цого не довести). А "СВО" можна, бо путін так сказав.
Це вже дно, чи ще ні?
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:03
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Поки розмову треба вести про те скільки ще виїде, війна прододовжується і росія хоче спричинити гуманітарну катастрофу.
Поки преЗедент націлений іще мінімум на 2,5 р війни.
А Путін, про якого ти мовчишь, націлений на скільки років війни ?
Як там зустріч в Будапешті ? )
готується, шо в тому дивного? на алясці ж була?
Ти перейшов на альтернативну реальність ?
Де готується ? Ким ? )
Вийми сливу з бутиля )
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:04
ЛАД написав: Banderlog написав: pesikot написав:
---==== Banderlog ====----Поки розмову треба вести про те скільки ще виїде, війна прододовжується і росія хоче спричинити гуманітарну катастрофу.
Поки преЗедент націлений іще мінімум на 2,5 р війни.
---====
А Путін, про якого ти мовчишь, націлений на скільки років війни ?
Як там зустріч в Будапешті ? )
готується, шо в тому дивного? на алясці ж була?
Ну харашо, розкажи тоді свою версію який план в нашої влади?
Ми ж вродь воювали до покращення переговорних позицій, а вони чогось погіршуються . То скільки ще треба воювати? Зеля сказав шо 10р не буде, а на 2,5 українці згодні.
Тому говорити треба не про те скільки повернеться, на базі вчорашніх опитувань.
Говорити треба скільки іще виїде мінімум за 2,5 роки
Кому вы объясняете?
И у ЛАДа, оказывается, встреча в Будапеште будет )
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:12
M-Audio написав: pesikot написав: M-Audio написав:
бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?
Ти це теоретично чи спілкувався з тими, хто за кордоном ?
З тими, з ким я спілкувався, хто виїхав в 2022 році за кордон единої думки не має
1) Є ті, хто виїхав, але повернулись сюди, як тільки більш-менш стало спокійніше (мова про 2023 рік). Виїзжати поки не планують, навіть в нинішньому стані
2) Є ті, хто виїхав і знаходиться там.
3) Є ті, хто виїхав і дуже хочуть повернутись. Не повертаються, тому що звідси їм пишуть "сидіть там, не рипайтесь"
4) Є ті, хто туди-сюди їздить. Здебільшого це жінки і це якась сезона робота. При чому, до війни вони цього не робили взагалі.
Повотрю питання: _куди_ повернулись ті, чиє житло було зруйновано, що і стало причиною переїзду за кордон? Хтось знає таких людей? Як вони облаштували подальше життя після повернення, або як планують це зробити? За умови, якщо іншого житла в них немає, і можливості швидко придбати за власний кошт - теж.
Питання гарне, але воно жодного відношення не має до твого ствердження - "бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?"
Бо повертаються
Знаю таких, у яких тут було зруйновано, повернулись і відновили
Не потрібно постійно писати, що ніхто не повернеться.
У кожного для повернення будуть свої мотивації
Як будуть у кожного свої мотивації, щоб не повертатись
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:14
fler написав:
Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.
ви ж ніби з Миколаєва? ) Головний раввін то голосно сказано не буває в них головних. І удаїзм це не православя.
Но на всякий случай запомним. Черчіль точно знає за головного раввіна? І шо той сказав? Того року вангував гордон.
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:18
Banderlog написав: fler написав:
Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.
ви ж ніби з Миколаєва? ) Головний раввін то голосно сказано не буває в них головних. І удаїзм це не православя.
А нічого, що все християнство виникло через невеличкий конфлікт серед іудеїв ...
І Христос - сам іудей
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:20
M-Audio написав: _hunter написав: M-Audio написав:
А термин "СВО" это из "военного положения" следует? Вот был бы "стан війни" то была бы война, а раз только "військовий стан", то СВО, я правильно понял?
Это, опять же - вопрос терминологии: ВП не может "начаться", например. Т.е. писать "выехали из-за начала ВП" - не грамотно.
А так - да: было бы СВ - можно было бы писать "в стране идет/объявлена война"
Ну тобто "війна" писати не можна, бо ВР не ухвалила (насправді ухвалила все, що потрібно, але ж цого не довести). А "СВО" можна, бо путін так сказав.
Писать можно какое угодно _официальное_ определение. Вас типает от этого? - ок, мне не прям сильно сложнее китайский "кризис" писать.
Про ВР - не понял: что она такого - что аж прямо "все" - ухвалыла? СВ _исключительно_ Президент вводит.
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 26 жов, 2025 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 жов, 2025 17:25
_hunter
мне не прям сильно сложнее китайский "кризис" писать.
Це також «офіціальноє опрєдєлєніє»?
Офіціальнєє, ніж українське «війна» або «напад Росії»?
