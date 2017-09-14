RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 16:59

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  pesikot написав:---==== M-Audio ====----
бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?
---====
Ти це теоретично чи спілкувався з тими, хто за кордоном ?

З тими, з ким я спілкувався, хто виїхав в 2022 році за кордон единої думки не має

1) Є ті, хто виїхав, але повернулись сюди, як тільки більш-менш стало спокійніше (мова про 2023 рік). Виїзжати поки не планують, навіть в нинішньому стані

2) Є ті, хто виїхав і знаходиться там.

3) Є ті, хто виїхав і дуже хочуть повернутись. Не повертаються, тому що звідси їм пишуть "сидіть там, не рипайтесь"

4) Є ті, хто туди-сюди їздить. Здебільшого це жінки і це якась сезона робота. При чому, до війни вони цього не робили взагалі.
П.1 вообще лишний.
Они уже вернулись. И пробыли на Западе недолго. Я таких тоже знаю. Но они дано уже не беженцы и говорить о них незачем.


ЛАД, изначально было утверждение, что никто не будет возвращаться

Когда я привел пример, что возвращаются, то ты сразу - та не нужно их считать

То есть, ты делаешь то, что делаешь всегда - если тебе факты не нравятся, ты их отбрасываешь.
А потом утверждаешь, фактов у вас нет ))

Повотрю питання: _куди_ повернулись ті, чиє житло було зруйновано, що і стало причиною переїзду за кордон? Хтось знає таких людей? Як вони облаштували подальше життя після повернення, або як планують це зробити? За умови, якщо іншого житла в них немає, і можливості швидко придбати за власний кошт - теж.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:02

ОБС кажуть, що...

  Banderlog написав:Ми ж вродь воювали до покращення переговорних позицій, а вони чогось погіршуються .

Шось Діпстейт сьогодні дуже оптимістичний..

  Banderlog написав: То скільки ще треба воювати? Зеля сказав шо 10р не буде, а на 2,5 українці згодні.

Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:02

  _hunter написав:
  M-Audio написав:
  _hunter написав:Состояние Войны - почитайте Конституцию...
ВП - это совсем другое. И именно этого - официальной декларации - мне не хватает для использования _некорректного_ термина.

А термин "СВО" это из "военного положения" следует? Вот был бы "стан війни" то была бы война, а раз только "військовий стан", то СВО, я правильно понял?

Это, опять же - вопрос терминологии: ВП не может "начаться", например. Т.е. писать "выехали из-за начала ВП" - не грамотно.
А так - да: было бы СВ - можно было бы писать "в стране идет/объявлена война"

Ну тобто "війна" писати не можна, бо ВР не ухвалила (насправді ухвалила все, що потрібно, але ж цого не довести). А "СВО" можна, бо путін так сказав.
Це вже дно, чи ще ні?
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:03

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Поки розмову треба вести про те скільки ще виїде, війна прододовжується і росія хоче спричинити гуманітарну катастрофу.
Поки преЗедент націлений іще мінімум на 2,5 р війни.


А Путін, про якого ти мовчишь, націлений на скільки років війни ?

Як там зустріч в Будапешті ? )
готується, шо в тому дивного? на алясці ж була?

Ти перейшов на альтернативну реальність ?

Де готується ? Ким ? )

Вийми сливу з бутиля )
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:04

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:---==== Banderlog ====----Поки розмову треба вести про те скільки ще виїде, війна прододовжується і росія хоче спричинити гуманітарну катастрофу.
Поки преЗедент націлений іще мінімум на 2,5 р війни.
---====
А Путін, про якого ти мовчишь, націлений на скільки років війни ?

Як там зустріч в Будапешті ? )
готується, шо в тому дивного? на алясці ж була?
Ну харашо, розкажи тоді свою версію який план в нашої влади?
Ми ж вродь воювали до покращення переговорних позицій, а вони чогось погіршуються . То скільки ще треба воювати? Зеля сказав шо 10р не буде, а на 2,5 українці згодні.
Тому говорити треба не про те скільки повернеться, на базі вчорашніх опитувань.
Говорити треба скільки іще виїде мінімум за 2,5 роки

Кому вы объясняете?

И у ЛАДа, оказывается, встреча в Будапеште будет )
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:12

  M-Audio написав:
  pesikot написав:
  M-Audio написав:бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?

Ти це теоретично чи спілкувався з тими, хто за кордоном ?

З тими, з ким я спілкувався, хто виїхав в 2022 році за кордон единої думки не має

1) Є ті, хто виїхав, але повернулись сюди, як тільки більш-менш стало спокійніше (мова про 2023 рік). Виїзжати поки не планують, навіть в нинішньому стані

2) Є ті, хто виїхав і знаходиться там.

3) Є ті, хто виїхав і дуже хочуть повернутись. Не повертаються, тому що звідси їм пишуть "сидіть там, не рипайтесь"

4) Є ті, хто туди-сюди їздить. Здебільшого це жінки і це якась сезона робота. При чому, до війни вони цього не робили взагалі.

Повотрю питання: _куди_ повернулись ті, чиє житло було зруйновано, що і стало причиною переїзду за кордон? Хтось знає таких людей? Як вони облаштували подальше життя після повернення, або як планують це зробити? За умови, якщо іншого житла в них немає, і можливості швидко придбати за власний кошт - теж.

Питання гарне, але воно жодного відношення не має до твого ствердження - "бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?"
Бо повертаються

Знаю таких, у яких тут було зруйновано, повернулись і відновили

Не потрібно постійно писати, що ніхто не повернеться.

У кожного для повернення будуть свої мотивації
Як будуть у кожного свої мотивації, щоб не повертатись
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:14

  fler написав:Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.
ви ж ніби з Миколаєва? ) Головний раввін то голосно сказано не буває в них головних. І удаїзм це не православя.
Но на всякий случай запомним. Черчіль точно знає за головного раввіна? І шо той сказав? Того року вангував гордон.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:18

  Banderlog написав:
  fler написав:Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.
ви ж ніби з Миколаєва? ) Головний раввін то голосно сказано не буває в них головних. І удаїзм це не православя.


А нічого, що все християнство виникло через невеличкий конфлікт серед іудеїв ...

І Христос - сам іудей
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:20

  M-Audio написав:
  _hunter написав:
  M-Audio написав:А термин "СВО" это из "военного положения" следует? Вот был бы "стан війни" то была бы война, а раз только "військовий стан", то СВО, я правильно понял?

Это, опять же - вопрос терминологии: ВП не может "начаться", например. Т.е. писать "выехали из-за начала ВП" - не грамотно.
А так - да: было бы СВ - можно было бы писать "в стране идет/объявлена война"

Ну тобто "війна" писати не можна, бо ВР не ухвалила (насправді ухвалила все, що потрібно, але ж цого не довести). А "СВО" можна, бо путін так сказав.

Писать можно какое угодно _официальное_ определение. Вас типает от этого? - ок, мне не прям сильно сложнее китайский "кризис" писать.
Про ВР - не понял: что она такого - что аж прямо "все" - ухвалыла? СВ _исключительно_ Президент вводит.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:25

_hunter

мне не прям сильно сложнее китайский "кризис" писать.

Це також «офіціальноє опрєдєлєніє»?
Офіціальнєє, ніж українське «війна» або «напад Росії»?
