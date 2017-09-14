|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 26 жов, 2025 20:45
_hunter написав: M-Audio написав:
Справа в тому, що уявити, що будь який українець, хоч адекватний, хоч ні, стане використовувати термін "СВО" було неможливо. ......
Я ж там чуть выше написал - все, убедили -- "в стране ЗА".
Пізно, москалику:
Hotab
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:02
Shaman написав: M-Audio написав:
А ви далі одного речення вже не бачите? Всі ваші варіанти -- це ті, кому є куди повернутись. Я ж більший акцент робив на тих, кому немає. Ви знаєте когось, в кого житло зруйноване, і він виїхав за кордон, але потім "повернувся в Україну" (пункт 1)? Якщо так, то де вони оселились? Як планують подальше життя? Чи знаєте таких, хто "хоче повернутись" (пункт 3), і не повертаються тільки тому що "їм звідси пишуть", а от якщо б не писали, то одразу повернулися б, хоча не мають де жити? Або хто з окупованих територій, але "туди-сюди їздить" (пункт 4), маючи на увазі, звісно, підконтрольну територію України. Куди вони тут їздять і навіщо?
Ну і, звісно, не розглядаємо тих, хто може з кишені дістати котлету, і придбати собі житло.
головне питання - не житло, а де й ким працювати. гадає в Європі в багатьох є можливість купити житло? а далі що? а громадянство далеко не всім дають.
В Європі ймовірність знайти роботу, щоб давала можливість винаймати хоча б мінімальне житло, вища, ніж в Україні. В Україну їхати може бути якийсь сенс, якщо є житло, за аренду якого не треба платити. Те, що, на процитовані вище запитання немає відповідей, це тільки підтверджує.
M-Audio
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:06
M-Audio написав: Shaman написав: M-Audio написав:
А ви далі одного речення вже не бачите? Всі ваші варіанти -- це ті, кому є куди повернутись. Я ж більший акцент робив на тих, кому немає. Ви знаєте когось, в кого житло зруйноване, і він виїхав за кордон, але потім "повернувся в Україну" (пункт 1)? Якщо так, то де вони оселились? Як планують подальше життя? Чи знаєте таких, хто "хоче повернутись" (пункт 3), і не повертаються тільки тому що "їм звідси пишуть", а от якщо б не писали, то одразу повернулися б, хоча не мають де жити? Або хто з окупованих територій, але "туди-сюди їздить" (пункт 4), маючи на увазі, звісно, підконтрольну територію України. Куди вони тут їздять і навіщо?
Ну і, звісно, не розглядаємо тих, хто може з кишені дістати котлету, і придбати собі житло.
головне питання - не житло, а де й ким працювати. гадає в Європі в багатьох є можливість купити житло? а далі що? а громадянство далеко не всім дають.
В Європі ймовірність знайти роботу
, щоб давала можливість винаймати хоча б мінімальне житло, вища, ніж в Україні. В Україну їхати може бути якийсь сенс, якщо є житло, за аренду якого не треба платити. Те, що, на процитовані вище запитання немає відповідей, це тільки підтверджує.
за умови, що у вас є право працювати...
Shaman
