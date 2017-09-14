RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15604156051560615607
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:38

в знайомого забудовника в четвер по дорозі на один з буд.обєктів обл.центру в 6-30 ранку зловили цілу бригаду (6 чоловік).
Вихід обійшовся в 50 куе (за 6 чол). Тепер сидять дома, з ним сваряться що їм дешевше буде сидіти дома і пити свіжозбродивше вино з бочки, ніж такі "калими"
Letusrock
 
Повідомлень: 2739
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:42

  fox767676 написав:
  BIGor написав:Ти стрілочник? Який Бендера, що ти мелеш? Відповідь прямо - чого ти такий "патріот" і не залучений до ЗСУ?

Ну ти ж вбивався за фаріон яка була однією з провокаторів всієї цієї фігні ?
Вважаєш що ніякого радянської спадщини та російської мови в Україні не повинно бути . І відповідно компромісів з москвою. А мені російська не муляє і памятники Ватутіну теж. І мовні патрулі в донцьку мені ніколи не потрібні були.
Я бачу не використане поле можливостей для дипломатії, якої заважали і заважають такі як ти.



а ще на прикладі Бандерлога бачу, що навіть трирічний+ досвід служби і високі офіцерські посади не дають соціального капіталу - системне хамство від плебса на кожній сторінці не іскорєнімо.
Нема політичної нації об'єднаної спільними цілями та інтересам, і навіть нема спроб знайти modus vivendi який би враховував інтереси самих різних соціо-культурних груп українців
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4685
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15604156051560615607
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, d44 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 143211
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 334069
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1020561
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15152)
28.10.2025 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.