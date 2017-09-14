RSS
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:03

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Як пропонує Путін ... пресу ... всю перевірену ФСБ пресу ....

ніколи Banderlog не був так близький до провалу :lol:

Banderlog, який в ЗСУ пише, що потрібно слухати Путіна

Так і бачу, 1942 рік, боєц РККА пишет - нужно допустить прессу, как предлагает Гитлер ... :lol:

так я не боєць рккка) я б тоді воював за антонеску :lol:
а шо там такого винюхувати фсб в покровську? З того що не видно дронами?


От я і кажу, жарти - це не твоє ) тупий ти

Щодо антонеску
З 1941 року Румунське королівство воювало у Другій світовій війні на боці нацистської Німеччини, зокрема румунські військові частини у складі 11-ї німецької армії воювали у 1941—1942 роках на півдні України і в Криму, що завершилося захопленням ними Севастополя 4 липня 1942 року.[1] За цю Кримську операцію Антонеску був нагороджений німецьким Кримським щитом.


Що ти б воював на боці нацистів і рашистів, у мене немає сумнівив
Ти і захищаєщь нацистів і рашистів, виправдовуєшь Путіна

Що ти робишь в ЗСУ, якщо ти там, мені не зрозуміло )
pesikot
 
Повідомлень: 12442
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:07

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Як пропонує Путін ... пресу ... всю перевірену ФСБ пресу ....

ніколи Banderlog не був так близький до провалу :lol:

Banderlog, який в ЗСУ пише, що потрібно слухати Путіна

Так і бачу, 1942 рік, боєц РККА пишет - нужно допустить прессу, как предлагает Гитлер ... :lol:

так я не боєць рккка) я б тоді воював за антонеску :lol:
а шо там такого винюхувати фсб в покровську? З того що не видно дронами?


От я і кажу, жарти - це не твоє ) тупий ти

Щодо антонеску
З 1941 року Румунське королівство воювало у Другій світовій війні на боці нацистської Німеччини, зокрема румунські військові частини у складі 11-ї німецької армії воювали у 1941—1942 роках на півдні України і в Криму, що завершилося захопленням ними Севастополя 4 липня 1942 року.[1] За цю Кримську операцію Антонеску був нагороджений німецьким Кримським щитом.


Що ти б воював на боці нацистів і рашистів, у мене немає сумнівив
Ти і захищаєщь нацистів і рашистів, виправдовуєшь Путіна

Що ти робишь в ЗСУ, якщо ти там, мені не зрозуміло )
а чим тобі німці і румуни не нравляться? Лічно я різниці між комуністами і нацистами не бачу. Ну хіба що по єврейському питанню, но то не мої проблеми. шухевич чогось теж воював не за сталіна. А за німців. І єврейським питанням не переймався.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:шухевич чогось теж воював не за сталіна. А за німців

мне просто интересно, побратимы бандерлоХа если бы прочитали его высеры как бы отреагировали?

а так он сидит в бункере на -5м и "воюет" за 150-170к/мес...
Прохожий
 
Повідомлень: 14181
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:11

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Що заважало порішати раніше ?
Ти ж сам пишешь, що чим далі, тим ціна більша ...
То що заважало ? переплити, порішати з ТЦК ?
Якщо є зайві 50 куе ..

які 50тис, ти вмієш ділити на 6? Це ж не за одного.

Ти брешешь, викидуешь значну частину моїх дописів

Ти самим підтверджуешь, що ти набрехав своєю історією

То що краще 50 куе за 6 чи 30 куе за 6 ?

Чи краще, заткни свою брехливу пельку ? )

PS. Мені цікаво, як Letusrock в бізнесі логістики працює.
Йому замовили перевезення 20 тонн виробу1 до кінцевого споживача, а через нього доставили 2 тони невідомо чого до кінцевого споживача, а 20 тонн виробу1 зникли
То Letusrock - ви ж замовляли перевезення, от ми і перевезли )
pesikot
 
Повідомлень: 12442
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:14

  prodigy написав:
❗️65+ ракет можемо очікувати сьогодні вночі, – монітори.

Русня планує задіяти 7 Ту-95мс, мінімум 1 Ту-160, майже 700 БПЛА, до 5 МіГ-31К – до 5 «Кинджалів». З моря: до 6 носіїв «Калібрів», загальний залп – до 28 ракет.

Це шо показуха напередодні зустрічі Хазяїна з Миротворцем?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5924
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:19

Законы Кларка
1. Когда уважаемый, но пожилой учёный утверждает, что что-то возможно, то он почти наверняка прав. Когда он утверждает, что что-то невозможно, — он, весьма вероятно, ошибается.
Поправка Азимова.
- Тем не менее, когда непрофессионалы сплачиваются вокруг идеи, отрицаемой уважаемым, но пожилым учёным, и поддерживают эту идею с пылом и энтузиазмом — то этот уважаемый, но пожилой учёный, в конечном счёте, вероятно, прав
2. Единственный способ обнаружения пределов возможного состоит в том, чтобы отважиться шагнуть немного дальше — в невозможное.
3. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии.
4. Для каждого эксперта существует аналогичный эксперт с противоположной точкой зрения.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37092
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:27

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:так я не боєць рккка) я б тоді воював за антонеску :lol:
а шо там такого винюхувати фсб в покровську? З того що не видно дронами?


От я і кажу, жарти - це не твоє ) тупий ти

Щодо антонеску
З 1941 року Румунське королівство воювало у Другій світовій війні на боці нацистської Німеччини, зокрема румунські військові частини у складі 11-ї німецької армії воювали у 1941—1942 роках на півдні України і в Криму, що завершилося захопленням ними Севастополя 4 липня 1942 року.[1] За цю Кримську операцію Антонеску був нагороджений німецьким Кримським щитом.


Що ти б воював на боці нацистів і рашистів, у мене немає сумнівив
Ти і захищаєщь нацистів і рашистів, виправдовуєшь Путіна

Що ти робишь в ЗСУ, якщо ти там, мені не зрозуміло )
а чим тобі німці і румуни не нравляться? Лічно я різниці між комуністами і нацистами не бачу.

Буковинець ... не "лічно", а "особисто"

Тому ти особисто і за комуняк, і за нацистів

  Banderlog написав:Ну хіба що по єврейському питанню, но то не мої проблеми.

І антисеміт

У тебе знову повне комбо московита )

Ти до буковини маєшь відношення тільки тим, що там народився
Мізками - ти в Московії )
pesikot
 
Повідомлень: 12442
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 20:40

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
От я і кажу, жарти - це не твоє ) тупий ти


Що ти б воював на боці нацистів і рашистів, у мене немає сумнівив
Ти і захищаєщь нацистів і рашистів, виправдовуєшь Путіна

Що ти робишь в ЗСУ, якщо ти там, мені не зрозуміло )
а чим тобі німці і румуни не нравляться? Лічно я різниці між комуністами і нацистами не бачу.

Буковинець ... не "лічно", а "особисто"

Тому ти особисто і за комуняк, і за нацистів

  Banderlog написав:Ну хіба що по єврейському питанню, но то не мої проблеми.

І антисеміт

У тебе знову повне комбо московита )

Ти до буковини маєшь відношення тільки тим, що там народився
Мізками - ти в Московії )

Чого ж антисеміт? :lol: просто то не мої проблеми. Чи ти може хочеш щоб я і за індєйців переживав? І то шо негрів лінчували? :lol: а за лічно чи особисто не свисти ти російською і думаєш) і татові кажеш - папа :lol:
Одстань. Побачим потім хто брехав про оточення.
Наші чи путін. Я нікому не вірю.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, Господар Вельзевула, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

