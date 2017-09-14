RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:46

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
стосовно інфляції, вона така ж зі стелі в рф у нас
немає ніяких 9,4% в рф(2024) і Річна інфляція в Україні: 11,9%

якщо взяти 10 тисяч товарів і послуг і порівняти -то можна отримати середню цифру інфляції, але 60% населення мають настільки низький рівень зарплат і пенсій (25млн
в рф мають доход 20к руб (250дол), тобто ці люди навіть одяг не купують ніколи (або раз на 10 років), тільки білизну і шкарпетки. Тому з 10 тис товарів у них 10 товарів: ліки, продукти, пальне, комуналка, моб.звязок, інтернет, гігієна(т.папір, мило, пральні засоби, засоби для гоління)- а інфляція по цим товарам 20-25% на рік
.........
К сожалению, все эти слова можно повторить и об Украине.
Вы всерьёз верите в 11,9%?


ви не уважно читаєте, повторюю:
інфляція десь на рівні 20+% і в рф і в Україні
навіть 15 років тому (коли для звітів перед МВФ писали, що інфляція у нас 6%),
по факту вона на 10 товарів якими люди найбільше користуються було 11-12%

Простите, не понял сразу.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:46

  Успіх написав:п.с.
Ну, може для тих сзчешників, які покинули поле бою/втекли з позицій, з бойового завдання, підставивши побратимів... то треба розглядати це в суді.
Але!!!
Але ж таких, напевно 1%, а то і менше!!!
99% йдуть вже повернувшись з бойового завдання, або перед ним(як почули, що завтра/післязавтра мають йти на нуль)


Долярчек, ти в СЗЧ.
Ти настільки палишься своєю безпосередністю

Тобто, 100 тисяч за перебування в зоні бойових дій - то це гуд
Як на нуль - то одразу в СЗЧ

"А как пожар, то хоть увольняйся" )
Це дуже нагадує позицію detroytred'а, як красти - то він військовий, як війна - то він не при справах, він "військовий мирного часу"
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:52

Успіх


або перед ним(як почули, що завтра/післязавтра мають йти на нуль)



У тебе дуже примітивне сприйняття ситуації. Яке загалом відповідає точці сидіння на найнижчій можливій посаді.

Оце твоє «почули що завтра мають йти на нуль» і рвонули, означає що на нуль не прийшло підкріплення, ворог прорвався, хтось потрапив в оточення , де загинув чи потрапив в полон. А потім в результаті якийсь черговий доглядач за пишками несе по інету відосик з черговим крикливим заголовком «обвал фронту, два котли!». Надривно кричить «як так» і плескає в долоні.

Може дійде, що будь яке СЗЧ має таку ж негативну дію як
може для тих сзчешників, які покинули поле бою/втекли з позицій, з бойового завдання, підставивши побратимів... то треба розглядати це в суді.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 18:53

Ви як - нормально спите? Совість - не мучає?

  Banderlog написав: військовий цвинтар. Вся Україна в прапорах.

https://youtube.com/shorts/AcsaCweCusM? ... lpbt21lNyN

А що на це☝️ каже Флер?
А Песікіт?
А Будівельник?
А Прохожий?
А Шаман?

Немає що сказати, дивлячись цей☝️ однохвилинний ролик?
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 19:03

Оххх, які ж вони далекі від війни...

  pesikot написав:Долярчек, ти в СЗЧ.
Ти настільки палишься своєю безпосередністю
Скільки ще ти будеш балаболити?
  pesikot написав:"А как пожар, то хоть увольняйся" )
Це дуже нагадує позицію detroytred'а, як красти - то він військовий, як війна - то він не при справах, він "військовий мирного часу"
Слово Х-о-т-а-б - не так пишеться! :lol:
  Hotab написав:Оце твоє «почули що завтра мають йти на нуль» і рвонули, означає що на нуль не прийшло підкріплення, ворог прорвався
Стоп, стоп!
Яке ти далеке від того 🤦🏻
Зразу видно, що ти тільки в тилу і "воював"!

Це означає, що як один, чи 2 "рвонули" додому(велика рідкість, що одночасно багато пішли), то просто інших 1-2 піде замість них підмінити тих на нулі. От і все.
Нічого надзвичайного!
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 19:12

Все по-чесному? Саме так виглядає справедливість?

  Hotab написав:Може дійде, що будь яке СЗЧ має таку ж негативну дію як
- як і будь-який ухилянт в тилу?

Тобто, на твою думку це нормально:
Ухилянтам - лише штраф!
Сзчешникам - від 5 до 10років позбавлення волі + конфіскація майна/або заморозка банківських рахунків?
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 19:18

  prodigy написав:економіці рф ставка не допоможе, хоч знизити до 3%

Звичайно не допоможе. Так само як і не допоможе 21%.
Але усі, типу вас рік тому кричали що 21% - це крах РФ. Немає ніякого краху, на жаль
  prodigy написав:стосовно інфляції, вона така ж зі стелі в рф у нас
немає ніяких 9,4% в рф(2024) і Річна інфляція в Україні: 11,9%
...

Це у вас вона зі стелі. У вас немає реальних цифр - тільки фантазії.
Офіційна інфляція - має цифри(на відміну від вас) за 30 років.
Проведіть дуже простий експеримент - візьміть картоплю(надіюсь це товар для бідних :D ) 30-річної давності і порахуйте її ціну зараз згідно офіційної інфляції. Ціна біль-менш зійдеться з теперішньою.
Так, буде деяка похибка але не більше 1-2% на рік.
Тому я вірю офіційній інфляцію(з поправкою на 1-2%).

Давайте ваші цифри за 30 років і ми проведемо аналогічний експеримент з вашими цифрами.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 19:24

  prodigy написав: я пережив ці часи-коли полки магазинів були чисті в продуктів, талони на цукор(по 3кг раз на квартал), і ще на деякі товари

Цього 100% не буде тому що ринкова економіка, а не планова.
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 19:30

  ЛАД написав:Вы всерьёз верите в 11,9%?

Так. Якщо оперувати цифрами(а я математик за освітою) а не фантазіями і емоціями то ця цифра більш-менш правдива.
Ну десь 13-14% в реальності.
Так само і РФ приблизно.
Ось в Білорусії брешуть сильніше, там треба 2%-4% накидати.
В Польщі взагалі не брешуть.
