RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15626156271562815629>
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 20:59

  ЛАД написав:Shaman
Вы там что-то писали об "аргументах".
У вас сегодня уже 12 постов.
И ни одного аргумента. Только личные выпады.
Вы уже вполне достигли уровня песикота. С чем вас и поздравляю.
Вы уже даже не способны понять связь социальной справедливости с высокой преступностью в фавелах Рио.

а давайте конкретно, де не вистачило аргументів? у побрехеньках Letusrock? так напевне знаєте прислів'я про великі очі у страху. чи коли треба зі мною посперечатися, ви вже починаєте погоджуватися з активними ухилянтами? ;) тому так, до цієї людини пієтету немає.

ви на дописи до себе краще відповідайте. та пам'ятайте - що злитися - це визнати, що аргументів немає, й наступного разу цю маячню казати не треба ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10250
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 21:04

  pesikot написав:Успіх
Banderlog


То ж, ви обидва, задайте собі просте питання, а що будуть робити росіяни з вами живими ?
а ми тут при чом ? Це ти ніхєрасобі борешся в інтернеті інформаційний фронт тримаєш, і сильно надонатив на зсу. Тому нас не тронуть впіймають тебе з шамано і насрутьвам вштани :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3803
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 21:04

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:https://www.skeptik.net/pseudo/feynman1.htm
К сожалению, это не всегда выполняется даже учёными.
И практически никогда политиками, пропагандистами и "идеологами".

чесно кажучи не зрозумів, чому пафосні заяви деяких балаболів є, а уточнення, що якраз вони так й не роблять - це не комільфо...

Интересно, что вы называете пафосной заявой - цитату Ричарда Фейнмана? :) И можете не расстраиваться, удалили не только ваши "уточнення", но и мой ответ. Удалили быстро, вы, видимо, прочитать не успели. Не собирался повторять, но раз вам неймётся...
Я не называл вас, но вышло: "На воре и шапка горит". Вы сами совершили каминг-аут.
Я вам уже писал - спорить с инструктором райкома по идеологии мне не интересно.
Вы, похоже, решили устроить на форуме срач по аналогии с тем, что между Успихом и Хотабом. Ещё освойте его вопрос: "Як так?" Но Успиху простительно - воевал и образования не хватает. Вы же, вроде, квалифицированный экономист с верхним образованием.
Меня такой срач не увлекает.
Будете продолжать в том же духе, к меня есть простой выход - поставлю вас опять в чс, где вы долго были.

у Феймана нормальна цитата - це була людина з цілісними поглядами. але ви не Фейман, хоча теж вивчали фізику (хоча й не так успішно). й пафосно вона у вас звучить, тому що ви самі відразу відкидаєте те, що протирічить вашим ідеям - особливо якщо це пов'язано з срср. ви досі не можете визнати, що ідея виявилася нежиттєвою, й ті декілька країн де це ще культивується - зазвичай повний треш ;)

й можна дізнатися, в чому срач? чи це так - вживаєте слова без відносно про що йде мова? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10250
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 21:08

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Успіх
Banderlog

То ж, ви обидва, задайте собі просте питання, а що будуть робити росіяни з вами живими ?
а ми тут при чом ? Це ти ніхєрасобі борешся в інтернеті інформаційний фронт тримаєш, і сильно надонатив на зсу. Тому нас не тронуть впіймають тебе з шамано і насрутьвам вштани :lol:

нема жодного сумніву, що ти будеш першим серед тих, хто захоче свою лояльність довести окупантам. дідусь теж непоганим старостою був? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10250
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 21:10

  pesikot написав:
  Shaman написав:а тут бачу дискусія про інфляцію... :lol:

Ну так війни ж немає ...

нема чого агітувати за Рашу - значить правильно все роблять. щось навіть про Покровськ не пишуть.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10250
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1667 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 21:11

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Успіх
Banderlog


То ж, ви обидва, задайте собі просте питання, а що будуть робити росіяни з вами живими ?
а ми тут при чом ? Це ти ніхєрасобі борешся в інтернеті інформаційний фронт тримаєш, і сильно надонатив на зсу. Тому нас не тронуть впіймають тебе з шамано і насрутьвам вштани :lol:


Це ти потім, якомусь з Иркутської області будешь пояснювати, що ти - не при делах, ты вообще за РПЦ, Путина уважаєшь, Гундяю поклоняешься

Але у нього буде чіткий наказ - тягнути всіх, хто був в ЗСУ )
pesikot
 
Повідомлень: 12455
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 21:12

  Shaman написав:
  pesikot написав:
  Shaman написав:а тут бачу дискусія про інфляцію... :lol:

Ну так війни ж немає ...

нема чого агітувати за Рашу - значить правильно все роблять. щось навіть про Покровськ не пишуть.


Перейшли в режим "2-3 тижні" )
pesikot
 
Повідомлень: 12455
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 21:16

  Hotab написав:Успіх

Яке ти далеке від того


А ти? Ти на передовій ніколи не був. І якщо в тебе з арти може і по 2 тікають, то з передової біжить більше.
Але питання не в цифрах і принципі: на того, хто біжить , був розрахунок (на відміну від умовного ухилянта). Навіть на такого ухилянта як ти менше розрахунок, бо поки твої документи на липове звільнення гуляли десь, про твою заміну щось там думали кадри і командири . (Хоча не обовʼязково що щось придумали). А от СЗЧ це людина, яка в будь якому разі підвела інших. Як мінімум виконанням кимось обовʼязків за нього , як максимум раптово і безальтернативно послабивши якусь ділянку.

Незамінні підлеглі бувають лише у зовсім поганих керівників.

А якщо людина перед тим як вирішила в такий спосіб відстояти свої невід"ємні громадянські права - понад 3 роки цілодобово була примушена овертаймити по 17 годин - то судити варто командира.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 278
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 21:20

candle645

Незамінні підлеглі бувають лише у зовсім поганих керівників.


І навіть якщо штат вже укомплектований лише на 50% (з різних причин) і решта несе подвійне навантаження?



то судити варто командира.


За що саме?
Hotab
 
Повідомлень: 16969
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 30 жов, 2025 21:23

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
Вы там что-то писали об "аргументах".
У вас сегодня уже 12 постов.
И ни одного аргумента. Только личные выпады.
Вы уже вполне достигли уровня песикота. С чем вас и поздравляю.
Вы уже даже не способны понять связь социальной справедливости с высокой преступностью в фавелах Рио.

а давайте конкретно, де не вистачило аргументів? у побрехеньках Letusrock? так напевне знаєте прислів'я про великі очі у страху. чи коли треба зі мною посперечатися, ви вже починаєте погоджуватися з активними ухилянтами? ;) тому так, до цієї людини пієтету немає.

ви на дописи до себе краще відповідайте. та пам'ятайте - що злитися - це визнати, що аргументів немає, й наступного разу цю маячню казати не треба ;)

Мне не понятно, сколько раз я вам должен повторить, чтобы до вас наконец дошло?
Вы не способны даже понять, почему вчера удалили ваш пост и в чём заключается срач, хотя я вам даже пример привёл.
Повторяю в последний раз - мне не интересно общаться с инструктором райкома по идеологии.
Я сказал - считайте, что во всех разговорах с вами я слился и для вас у меня аргументов нет.
Еще раз - мне с вами общаться н-а-д-о-е-л-о и не и-н-т-е-р-е-с-н-о.
Чао, бамбино.

P.s. Вы себе нашли достойную пару - песикота. Рад за вас. Вот и общайтесь с ним.
Встретились два одиночества.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37123
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15626156271562815629>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 143989
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 335283
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1022649
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (254)
30.10.2025 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.