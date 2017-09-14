ЛАД написав:И никогда не слышал о желании Молдавии посоюзничать с нацистами.
Бессарабия в годы войны Основная статья: Молдавия в Великой Отечественной войне Население Бессарабии в годы Второй мировой войны участвовало с обеих воюющих сторон. 10 тыс. бессарабцев были призваны в румынскую армию и воевали против СССР, из них 5 тыс. погибло. После занятия Молдавии советскими войсками в 1944 году на фронт ушли 256 800 жителей республики, из которых в 1944—1945 годах погибло 40 592 человека[
ЛАД написав:[ .... А об искажении вами истории уже писать надоело.
у вас якесь ексклюзивне право трактувати історію і є тільки два типи історій - ваша і невірна (альтернативна, спотворена хз яка ще там), так? тобто, все, що не вписується у ваш світогляд, все за визначенням спотворене і альтернативне? ви ніколи не допускали думки, що історія була "іскажена" совдепією на свою користь ще задовго до того, як її, за вашою думкою, намагаються "ісказіть" зараз? а може зараз якраз не спотворити, а знайти істину, чи хоча б трохи наблизитися до неї? але ж вам та істина, насправді, і не потрібна. бо тоді ваш улюблений совдеп постає в зовсім іншому ракурсі. ну не міг же "вєлікій саюз" бути таким....
У меня нет никакого эксклюзивного права трактувати історію. Так же, как и ни у кого здесь. Но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты, а не просто лозунги, как это делаете вы. И, по крайней мере, стараюсь придерживаться объективности. То, что в советские времена история искажалась, я, вроде, писал тоже. Или вы читать разучились?
цитати і цифри різні бувають, он різні "рашувтудей" і їм подібні он теж якісь цифри і цитати наводять, і що? і читати схоже, розучилися, ви. але не розучилися, на жаль, хамити. можете навести саме мої лозунги? якщо ви такого не наведете, значить лад рідкісний звіздобол і з нього вибачення.
Shaman написав:але насправді найбільша категорія - це таки ухилянти. які не мають підстав для бронювання або відстрочки, але дуже не хочуть потрапити в ВСУ. жарти про партію ухилянтів не зовсім жарти. але оце волає насправді відносно невеличка їх частина, яка розганяє будь-який випадок бусифікації чи насилля, так, наче це відбувається повсюди. хоча це лише якийсь відсоток від загальних випадків мобілізації. ті ІПСО, що за гроші, це зрозуміло. а от місцеві дурники - невже дійсно так лячно? що зі страху готові на будь-що?..
що, аргументи будуть? чи зараз почнуться особисті накиди?
В рабовласницькому устрої найбільша проблема - це таки раби. Відносно невелика(в Римі рабів було по-моєму менше 1/3) частина суспільства чомусь не хочуть жити по закону і підкорятись своїм господарям, хоча господарі дають їм їжу і кров. Пропоную ввести жорсткі міри проти рабів у разі їх непокори, хоча методи насилля "це лише якийсь відсоток від загальних випадків" рабоволодіння, а "от місцеві дурники" розганяють тему насилля над рабами надмірно.
що, аргументи будуть? чи зараз почнуться особисті накиди?
та чого так як стєснітєльна дєвочка незайманка розмотувати соплі на барбершопну бороду: сюсі-пусі, ухилянтусі, а не по взорослому зі всією класовою неневистю: вороги народу, і приймати серйозні заходи: "ліс рубають - галузки летять"
В Спарті високосортний в так звану "комендатську годину" (тобто коли робочий день закінчився) без суда і слідства низькосорного елоя.
sashaqbl написав:Бандерлог в ЗСУ. Причому навіть не бусифікований. А ви? До речі, не памятаю, щоб в Україні відміняли свободу совісті...
Бандерлог гарно влаштувався, доба через троє сидить під Чернівцями румунській кордон охороняє, ЗСУ так ЗСУ, не рвіть сраку за цього 3,14*** якщо сам не 3,14***
Я постеснялся что-то подобное писать в ваш адрес. И откуда вам, сидя под Одессой, знать, где сидит Banderlog.
дякую, мені адвокатів не треба. Висохне саме отпаде набрехав він добряче, но в головному правий. Я добре влаштувався. Порівняно з іншими. рядом з сау но підземлею. Короч, да я штабний щур. А не штурмовик. ) ніби і не скривав, що окопи не копаю) Та і цінність схвалення від продіджі для мене нульова) ну яка різниця чи приїхали в мене предки з росії? Ні не приїхали, мої були австріяківазованими. Не в тому що косили під німців но під впливом. А воювали кому як повезло, дехто і за ссср а дехто і за європейський вибір. А ще мої відносно недавно розкуркулені, список забраного мені розказувалась прабабою разом з казочкою на ніч. Так шо ні до комуністичної ідеї ні до николая 2 з сімєю в мене сантиментів нема. Даж більше, загалом до українства в мене чутка відношення предвзяте) не люблю сала з самогоном і розпиз-ва буковинський шовінізм)
flyman написав:та чого так як стєснітєльна дєвочка незайманка розмотувати соплі на барбершопну бороду: сюсі-пусі, ухилянтусі, а не по взорослому зі всією класовою неневистю: вороги народу, і приймати серйозні заходи: "ліс рубають - галузки летять"
В Спарті високосортний в так звану "комендатську годину" (тобто коли робочий день закінчився) без суда і слідства низькосорного елоя.
Так вже це є! Ухилянтів лапають на вулиці і насильно відвозять "куди треба". Хіба це не "по взрослому"? Розстрілювати ухилянтів не варіант - хто ж тобі буде воювати? Так що тут варіантів не багато. Ну можна їх ще батогами шмагати, по-моєму це якось занадто.
ЛАД написав:И откуда вам, сидя под Одессой, знать, где сидит Banderlog.
так він сам все давно розповів, що дуже втомився відпочивати на службі
Ну допустим я був б не в запорізькій коло оріхова а таки справді на буковині. Через який час пан б надав мені право відпочити? чи по вашому чим більше служиш тим більше обовязку виникає? Так я чогось не згоден. Здається тут питали як до таких настроїв ставляться побратими? Ну то зробіть добровільною службу хочаб для тих хто з 22 року. Побачите які настрої в війську)
prodigy написав:реально блокади Ленінграду не було-тобто якщо з 360град кругу заблоковані 150, а решта вільна, то це не блокада-лютваффе не мало там пікіровщиків Ju-87 і бомбити не було кому. у фільмі Блокада показана лідова дорога скрізь Ладозьське озеро, тільки не ясно, навіщо було чекати зими, якщо судно може перевезти у 1000 раз більше ніж полуторкою (вночі взагалі без проблем за 3 години подолати переход) мільйони померли від голоду у Ленінграді, це була помста сталіна вільному місту, ленінградці ніколи не поважали банду сталіна, цих освічених нахаб з периферії імперії
Але це ж Гітлер почав війну! Це ж Гітлер в усьому винен. До чого тут Сталін? Дивно, у нашій війні в усьому винен путін, як агресор, а в смертях в блокадному Ленінграді ви про Гітлера не згадуєте ні словом. Очевидно у вас подвійні стандарти оцінки ситуацій і відновідно сильна необ'єктивність в її оцінці.
цей коментар треба копіювати щоразу як дехто заведе улюблену шарманку "чому ти про путіна непишешЬ"
Можешь копіювати кожного разу ... це аж ніяк не відміняє того факту, що про Путіна ви мовчите. У вас в усьому винен Зеленський, про Путіна - а ні пар з вуст
prodigy написав:ЛАД зовсім не розуміє, що коли Чернігів був в облозі певний час, ніхто не побачив гуманітарних конвоїв з продуктами і медикаментами від АСВАБАДІТЕЛЕЙ, радійте що Харків мав сполучання з неокупованою Україною і хоч якісь продукти до вас потрапляли
Я скажу більше, не те що, не було гуманітарних конвоїв від АСВАБАДІТЕЛЕЙ, а і асвабадітели знищували всі під"їзди до міста.
Траса Чернігів-Київ була заблокована асвабадітелями від Количівкі до об"їздної Всі інши траси теж були заблоковані
Автомобільний міст через річку Десну був зруйнований
Залишився пішохідний міст через Десну, але і туди ГРАДами гатили періодично