Или ты остался на предмет помацать жену знакомого за сраку ?
😅 злий ти земеля)))
Я завжди довіряю словам бетона, він може помилятись, але свідомо якось не брехав. Проте це якась ну дуже дивна історія)) Не виходив хз скільки, вийшов один раз і зразу встряв)) Воно то канєш монєтка бува і на ребро падає дуже рідко, але дивина))
Ми ж не знаємо, як далеко від дому до дитсадка. Всяке буває. В нашому районі було теж мужик вийшов за хлібом в капцях, вибрав невдалий маршрут вздовж дороги, турагенти миттю на ходу вилітають з бусіка і опріходували. Всяке буває.
Shaman написав:як тут люблять казати - раніше коли я про це казав, на мене накидували. а що тепер?
Раніше видання Politico писало, що в Німеччині, а також у Польщі, які прийняли найбільше українських біженців у ЄС, політики заговорили про можливість перегляду умов перебування українців через різке збільшення кількості молодих чоловіків, що приїжджають з України.
У Німеччині члени консервативної коаліції канцлера Фрідріха Мерца зазначали, що, хоча країна й надалі прийматиме українців, суспільна підтримка може зменшитися, якщо чоловіків призовного віку сприйматимуть як тих, хто уникає служби.
Та буває « ван шут, ван кілл», але тут за 2-3 місяці взагалі не сидівши в квартирі (і по місту по справах щодня, і по Україні на авто, і бігаю вздовж борщагівськоі до Манхеттена) жодної навіть перевірки документів. Жодної зупинки. А тут раз вийшов і схопили, да ще і не просто повістка, а зразу в бусік за ногу) Цікаво, що у нього по документах. Як «розумний» флайман, нічого не ставив, голова в піску, а там всюди горить все червоним «ахтунг! Ухилянт!»
може після півроку самоізоляції надто дьорганий з переляканим поглядом і підкошуюobмися колінами одразу привернув увагу ?
fox767676 написав:Стубб исходит из логики здорового прагматичного европейца - зафиксировать убыток сейчас любой ценой, чтобы окончатекльно не потерять перспективу на будущее У них так в истории и было Но они ничего не понимают в логике горячих восточноевропейских ребят
А що там розуміти, вся логіка описується парадигмою: "янелох"
Польський уряд у лондонському екзилі теж Черчилю казали "ми не лохи щоб чумазим радянським українцям Львів віддавати, так Сталіну й передайте". У підсумку фіни у вільному світі , а ПНР на 40 років за "залізною завісою".
fox767676 написав:Польський уряд у лондонському екзилі теж Черчилю казали "ми не лохи щоб чумазим радянським українцям Львів віддавати, так Сталіну й передайте". У підсумку фіни у вільному світі , а ПНР на 40 років за "залізною завісою".