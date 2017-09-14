RSS
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:24

  fler написав:
  Бетон написав: Успокаиваю, но бестолку

Розкажи детальніше, ми підкажемо, що та як робити :wink:

Не виходити у садочок близько 20:00, коли вдома інший :lol: :lol: :lol:
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:25

  Hotab написав:BIGor
Ну той же ШІ про дорослу тривалість. Тобто якщо не помер малим і не вбили на війні.

Висновок:
У давнину люди, які виживали після дитинства, могли доживати й до 70 років, але таких було мало.
Отже, середня тривалість життя була низькою головно через дитячу смертність, епідемії й війни — не тому, що організм «старів раніше» чи «люди тоді не могли жити довго».



Важко сказати, зараз можна констатувати «могли доживати до 70, але таких було мало»?
Зараз дивлюсь на деяких наших граунд-стафів в 50 років : зайва вага, дві пачки в день , без ханки не вечеряє. Виглядає на 60, отдишка. Я не прогнозую йому 70))
Так поэтому у нас продолжительность жизни мужчин значительно меньше, чем у женщин.
Это, конечно, так во всём мире. но у нас разница побольше.
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:25

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:Бетон как всегда, собирает вечерние аншлаги своими постами про ТЦК.

потерянным мальчонкой

А якщо ребьонок- дефачка?
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:26

  stm написав:
  Water написав:
  Water написав:А рибьонок з садіка з папкою поїхав, приписне видали?
Дитина залишилася у садку, чого двічі ходити, завтра все одно вести ТЦК і дружина то знає )

Тобто, чоловік в учєбкє, рибьонок у садочку і Бетон шось зник.

Я ще не розібралася, Бетону таки шкода чоловіка і він втішає дружину яка у відчаї. Дитина відсутня у списку справ ) Дуже неповнолітня дитина дуже другорядна справа у всій розповіді з самого початку )

Я за малой поехал в садик. Сидел, пока мать по мусаркам ездит

Я конечно в шоке, какие все злорадные. Подверждаете тезис об украинцах
3
1
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:27

  fler написав:Що їй завадило самій піти забрати дитину з садка?

Бетон.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:28

  Бетон написав:Я за малой поехал в садик. Сидел, пока мать по мусаркам ездит

Я конечно в шоке, какие все злорадные. Подверждаете тезис об украинцах

І що віддали дитину чуваку лівому? :oops: Вечор перестав бути нудним. Мати яка не їде спершу за дитиною мій кумир року )
Востаннє редагувалось stm в Пон 03 лис, 2025 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:28

  stm написав:
  Бетон написав:Я за малой поехал в садик. Сидел, пока мать по мусаркам ездит

Я конечно в шоке, какие все злорадные. Подверждаете тезис об украинцах

І що віддали дитину чуваку лівому? :oops:

Мать позвонила, отдали
3
1
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:29

  Water написав:
  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:Бетон как всегда, собирает вечерние аншлаги своими постами про ТЦК.

потерянным мальчонкой

А якщо ребьонок- дефачка?


На всіх екранах країни з нового року. Другий сезон. ДНК підтверджує - девочка від Бетона. Солдат йде в СЗЧ щоб в Ірландії віддячити екс-дружині Бетона. Не перемикайтесь
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 03 лис, 2025 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:30

  Бетон написав:
  stm написав:
  Water написав:Тобто, чоловік в учєбкє, рибьонок у садочку і Бетон шось зник.

Я ще не розібралася, Бетону таки шкода чоловіка і він втішає дружину яка у відчаї. Дитина відсутня у списку справ ) Дуже неповнолітня дитина дуже другорядна справа у всій розповіді з самого початку )

Я за малой поехал в садик. Сидел, пока мать по мусаркам ездит

Так а чого по мусаркАм їздить, якщо він в учєбкє і є адвокат?
Я конечно в шоке, какие все злорадные. Подверждаете тезис об украинцах

В принципі, ТЦК могли від садочка нікуди не йти, сьогодні двох здать.
Тобто, чоловік у садочок пішов, а ти поїхав?
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 22:33

  stm написав:
  Бетон написав:Я за малой поехал в садик. Сидел, пока мать по мусаркам ездит

Я конечно в шоке, какие все злорадные. Подверждаете тезис об украинцах

І що віддали дитину чуваку лівому? :oops: Вечор перестав бути нудним. Мати яка не їде спершу за дитиною мій кумир року )

Та вона знала шо в неї є Бетон, тому чкурнула по мусаркАм, до учєбкі не дійшла, бо нетаадреса.
