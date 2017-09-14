Бетон написав:Ей адвокат сказал срочно ехать за бусом, пока не уволокли на подвал какой-то. Потому что потом уже не вытащат. Тцк его приняли по дороге в садик. Решил ногами прогуляться. Там около километра идти. Я поехал на такси, естественно.
Мне очень любопытно злорадство и всеобщее ликование. Надеюсь люди почитают и сделают выводы, кто вы все. Что это вообще за общество. Кто на самом деле - буряты
Адвокат по телефону з чорного буса "Військовий адвокат"? Дуже гарна історія, ви нянька на 20 хвилин були? Дитина норм? Про дружину ми в курсі ви піклуєтесь. Коли неповнолітні у небезпеці я вперше бачу хороброго чоловіка на таксі і жінку яка подзвонила у дитсадок, потім істерика, дитина у кімнаті звуконепроникній, все зрозуміло, Бетон.
Shaman написав:як тут люблять казати - раніше коли я про це казав, на мене накидували. а що тепер?
Раніше видання Politico писало, що в Німеччині, а також у Польщі, які прийняли найбільше українських біженців у ЄС, політики заговорили про можливість перегляду умов перебування українців через різке збільшення кількості молодих чоловіків, що приїжджають з України.
У Німеччині члени консервативної коаліції канцлера Фрідріха Мерца зазначали, що, хоча країна й надалі прийматиме українців, суспільна підтримка може зменшитися, якщо чоловіків призовного віку сприйматимуть як тих, хто уникає служби.
так це правляча партія. уявляю, що кажуть праві опозиціонери...
«Ми повинні контролювати й значно зменшити стрімке зростання припливу молодих чоловіків з України. Тому ЄС і Берлін повинні вплинути на Україну, щоб вона знову змінила пом’якшені правила виїзду. Нікому не допоможе, якщо все більше молодих чоловіків з України приїжджають до Німеччини, замість того щоб захищати свою батьківщину», — розповів очільник Баварії.