Всяко бывает.
Помню историю ещё то ли 23, то ли даже 22 года. Когда во Львове погибла от прилёта женщина с ребёнком, уехавшая из Харькова от обстрелов. Это когда в Харькове обстрелы или прилёты были ежедневно, а во Львове редкий случай.
Додано: Пон 03 лис, 2025 23:15
Додано: Пон 03 лис, 2025 23:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 03 лис, 2025 23:20
Угу, очень хороший вопрос. Если ко мне во двор лезут свиньи, то я должен закрыть ворота в первую очередь, а пролезших в щели- выкинуть назад, а не впускать всех подряд, давать жилье, кормить и при этом апеллировать к нерадивому пастуху оного стада.
Додано: Пон 03 лис, 2025 23:25
Я не вважаю, що за один раз Бетон здатен нанести таку психологічну травму мало знайомій дитині.
Додано: Пон 03 лис, 2025 23:34
Цікава алегорія, називати молодих здорових хлопців 18-22 , мрія будь якої країни в якості генофонду і робочих рук, «свинями».
Чекаємо чергового камінг-ауту..
Додано: Пон 03 лис, 2025 23:35
Не раз писал - я за мобилизацию во время войны.
Трагедией это не считаю.
Но комментарии, действительно, вдохновляют.
А случаи бывают разные. Одноклассник дочери, тоже айтишник, выехал из Харькова. Его остановили на улице (не помню, в каком городе это было) и без всяких задержек прошёл весь конвейер. Уже 2 с лишним года служит.
Додано: Пон 03 лис, 2025 23:51
Вы стебаетесь не веря в этот факт, не понимая что оправдывая такую (даже если придуманную) ситуацию запускаете бумеранг который потом ко всем нам еще вернется.
Додано: Пон 03 лис, 2025 23:55
ЛАД
Та нема в тих коментарях ніякого «дєйствітєльно».
Він навіть невідомо ще буде на фронті, чи в тилу. А якщо і на фронті, може принесе гору користі країні і живим-здоровим героєм повернеться. Через півроку, по закінченню війни.
Невже ви підтримуєте оцю демонізацію служби в ЗСУ?
Загинути загалом то можна і в ліжку в спальному районі Києва. Тому люди с деякою іронією і фаталізмом до всього ставляться.
Додано: Пон 03 лис, 2025 23:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
нормально
фальшивая сердобольность наделала гораздо больше зла чем самый злой сарказм
Додано: Вів 04 лис, 2025 00:06
У людей отсутствует элементарный причиннно-следственный анализ, как тут не вспомнить Арестовича что говорил что люди могут одновременно радоваться что побили ухилянта и удивляться почему падают темпы мобилизации, не видя причинно-следственной связи
