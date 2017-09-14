Vadim_ написав:А я придбав давно Moser primat , бриюсь нею і дружина стриже , дуже зручно і дешево, то це як до ВВП + чі -?
Це не впливає на ВВП. Але точно знаю такий прикол що в США накручували ВВП таким чином: що якщо ви живете в своєму житлі, то рахують що ви платите оренду самі собі, тобто з повітря з'являється ВВП у розмірі оренди вашого житла.
Це не впливає на ВВП.
Це прямо впливає на ВВП, просто не буде пораховано. Економіка натурального господарства, 7 клас.
Тобто мені вигідно а шо там до ВВП і державі то мені пох як і їй ще потужніше на мене[/quote] Якщо ви зекономлене захомʼячите, це зменшить ВВП, от і все. Спочатку ще як купівля імпортного товару зменшить. Якщо витратите на щось інше - то не зменшить (за виключенням витрати на саму машинку)
Якщо ви зекономлене захомʼячите, це зменшить ВВП, от і все. Спочатку ще як купівля імпортного товару зменшить. Якщо витратите на щось інше - то не зменшить (за виключенням витрати на саму машинку)
Виходить шо економити на сім'ю то є погано для держави? , нахіба така держава..., пусть откроет бесплатные барбершопы и я не буду заморачиваться покупать машинку и напрягать жену моей стрижкой или как?
alex_dvornichenko написав:hxbbgaf Зрада на пустом месте. Единственое жилье по прежнему не смогут забирать. Прямо бах бах и не единственные квартиры массово на аукционе - теоретически наихудший возможный, но маловероятный вариант. А вот массовые обтяжання будут, у меня в этом сомнений мало. Арест и аукционы конечно у самых злостных тоже будут, спустя определенное время мытья и катанья.
Чогось Юлька і купа юристів кажуть, що будуть.
багато виїхало за кордон, дома їх стоять пусті і комуналь вони не платять. Самі гляньте скільки вікон в деяких районах без світла ввечері. Так що конфісковувати будуть. Інша справа як потом реалізовуватимуть. Згоден що масових аукціонів не буде, Держава може продавати а може і роздати силовикам, там є деклароване право на отримання житла в співробітників МВС, СБУ, ДБР, ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, погранічників і зсу. Вродь і багато кому положено, но отримують Не тільки лиш всі.
Може на ваше ВВП і ВВП підручника 7 класу це і впливає, але по логіці це враховуватись не має. Інакше, я пограв в комп'ютерні гонки F1, а в ВВП має враховуватись що я реально орендував болід F1 і реально на цьому поїздив. Очевидно це абсурд. Або я поміг своїй дитині з уроками, або просто порадою - це також має враховуватись в ВПП, бо я ж надав консультацію. А цікаво моя порада має бути дешевше ніж аналогічно порада американського батька чи ні? Це також очевидний абсурд.
Це вірно, економія дійсно зменшує ВВП. Але мудрі американці використовують це на свою користь - вони не економлять і тим самим збільшують ВВП. Це працює.
Правда ВВП не рівний рівню життя. Як економія впливає на рівень життя - питання складне.
Насколько понимаю, вы не миллиардер и на сэкономленные на барбершопе деньги не покупаете золотые слитки в швейцарском банке, чтобы положить из там же в ячейку. Эти деньги вы тратите на еду, одежду, развлечения в Украине. Так что это посчитается в ВВП, а государству, в общем, безразлично, потратите вы деньги на стрижку в барбершопе или на лишний пирожок с капустой.