andrijk777 написав:Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.
Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁
Думав від слова «розмірковувати, будувати здогадки» (speculate)
Сибарит написав:Если у Вас в детстве не было велосипеда, а сейчас есть Роллс-Ройс, все равно у Вас в детстве не было велосипеда (с)
Для мене 100% краще мати Роллс-Ройс зараз ніж велосипед в дитинстві. Нажаль це так не працює.
Якраз такий імпульс і така компенсація можливі. Теорія Альфреда Адлера, яка називається індивідуальною психологією, стверджує, що рушійною силою особистості є прагнення до переваги, що виникає з дитячого почуття неповноцінності. Тут на форумі зчитується масово.
По-моєму усі, хто виріс в СРСР сприймають це слово негативно.
Тільки все це до свободи совісті чи свободи віросповідання - немає жодного відношення
Ти тож герой України? нє? А шо так? Не склалось ? Не дають за патріотичне попукування в диван) странно. Але взагалі думаю не помішає митрополитам трохи постражати за віру, занадто толерантні вони стали до гріху, за це й Бог попускає.
ну ось, ще не встигли москальських холуїв (а радше засланих козачків), що на дух не переносять україну і проводять відверту антиукраїнську діяльність, ще у такий час, і проти яких є задокументовані неспростовні факти цієї самої діяльності, притягнути до цієї самої відповідальності, як з них вже святих великомучеників роблять... шо у людей в головах... вам же ж неважливо що саме роблять і говорять ці "святі" і за що їх до відповідальності притягують? головне що вони "ваші", так же ж?
новий мер-демократ Мамдані обіцяє "Нью-Йорк доступний кожному" : безкоштовний проїзд, доступне житло, магазини з фіксованими цінами, верхній ліміт по вартості оренди" "Все, пропал дом..Что теперь будет с паровим отоплением?"(с)
andrijk777 написав:Але я економлю гроші. І зекономлені гроші я все-таки кудись витрачу. Тобто так - прям в сам момент економії мій рівень життя падає, зате збільшуються перспективи підняття рівня життя в майбутньому. Оцінити це важко.
Не дуже. Важлива не тільки потрачена сума але і швидкість. Енергія то є швидкість на масу. Так що не тільки сума грошей в обороті має значення, але і швидкість обороту) скупий тормозить економіку.