Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 00:48

  flyman написав:.....
Перевірочна формула, звідки "не швидкість на масу", а "маса на швидкість в квадраті"
Понял вас.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 09:26

  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав: ну або обміняти на наших полонених.

:lol: нормальна фішка міняти священників на полонених)
а давайте іще візьмем заложників серед лікарів, вчителів... якийсь музей пушкіна чи лєрмонтова захватим і на обмєнний фонд :lol:
Мож хоть з релігійною війною почекаєте поки війна з росією кінчиться і ми з фронту вернемся?
Чи надо вже?) Вам відказників і сзч мало?


ну от нахіба так все перекручувати? воно звісно не дивно, але тим не менше. можна сперечатися про те, які вони "священники", бо може виявитися, що більшість цього форуму більші священники ніж названі персонажі :D . але навіть пропустивши це, вони зараз кримінальні злочинці, яким інкрімінуються досить важкі статті кку, в т.ч. державна зрада. перед кку всі рівні, в т.ч. і так звані"священники".
якщо так за них переймаєтеся, можете порадити їм читати кку перед тим, як вони намагатимуться щось там робити чи висловлюватися.
як то кажуть, "вор должен сідєть в тюрьмє" (с)
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:якщо так за них переймаєтеся, можете порадити їм читати кку перед тим, як вони намагатимуться щось там робити чи висловлюватися.


ці ряжені в рясах років 65-70 тому ховали під рясою кобуру
вони зольдати гундяя, який трохи повагався (2-3 дні) і підтримав війну путіна

вести себе по іншому (тобто припинити агітувати "за мир між братніми народами слов'ян", за єдиний руський мир на просторах колишньої імперії) їм заборонено керівництвом зверху (бо стукачів в "церкві" завжди було достатньо, той же диякон стучить на священика, бо бажає зайняти його місце), тому у священиків упц(рпц) є вибір -добровольно перейти в пцу, або кривити душею і "гнати беса".
до речі, в Одесі і області співвідношення приходів упц(415) до пцу(135)

не маю відношення до жодної церкви, бо всі вони є бізнесом
як сказав андрій кураєв(той що побив горшки з кирилом і втік до Праги) -починаючи з перших сторіч церкви (з часів імператора Константина великого), церква(визнанная імператором(царем) завжди була інструментом в руках керівництва країни,
і на питання стосовно ролі ПЦУ, той колишній професор духовної академії і мгу,
сказав що жоден глава держави не відмовиться від того, щоб мати церкву яка буде підтримувати політику президента (тобто пцу повністю виконує свою роль)

а якщо пригадати 2019р, то першим з патріархів церкви Зеленський поїхав саме до Онуфрія (упц мп)(хоч на той час ПЦУ вже рік існувала),
причини:
Зеленський зразка 2019р робив те, що йому радили політ технологи (саме Богдан),
це був посил путіну-я прагну миру з рф за будь яку ціну
друга причина-сам Зеленський був з російськомовної родини і мав світогляд типового ватника (якщо не москаля, тобто москвича, місті -де він проводив багато часу)

що у 2022-2024 побачив президент Зеленський, що УПЦ МП попри криваву війну, жертви серед цивільних і навіть руйнування "святинь" як Преображенський собор в Одесі продовжують свою антиукраїнську(для Зеленського-антипрезидентську) діяльність, з потрійною силою
не помічати п'яту колону в серці Києва (К.П.)Лавра, це допомагати ворогу нищити корозією довіри основи влади.
Влада Їх попередила, не розумієте, або не бажаєте замовкнути, ну тоді вам війна

стосовно ПЦУ-ця церква "об'єднала" УАПЦ і УПЦ КП, зараз люди обурюються, що є оновлення молитов , тропарів та інше
https://patriarchia.org.ua/news/mogylny ... ynu-uapcz/

Чемпіон ПЦУ Адріан (Кулик) оригінально покаявся – побив жінку, щоб захистити коханку

https://patriarchia.org.ua/videos/video ... y-kohanku/

на фото: підчас каяття чи після качалки(або *****)
нагадав мені Bangerloga
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 10:35

Schmit
 
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 10:42

  Schmit написав:

Schmit, а що ваші блогери кажуть про роботу Фламінго? Ті ракети, котрих немає як фізиків і хіміків, після розвалу великого есересер якось дивно і влучно відпрацювали по Донецьку.
А відносно Джолі найкращий жарт: Анджеліна першою скористалася програмою 3000км від УЗ )
Востаннє редагувалось stm в Чет 06 лис, 2025 10:58, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 11:10

  wild.tomcat написав:
  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав: ну або обміняти на наших полонених.

:lol: нормальна фішка міняти священників на полонених)
а давайте іще візьмем заложників серед лікарів, вчителів... якийсь музей пушкіна чи лєрмонтова захватим і на обмєнний фонд :lol:
Мож хоть з релігійною війною почекаєте поки війна з росією кінчиться і ми з фронту вернемся?
Чи надо вже?) Вам відказників і сзч мало?


ну от нахіба так все перекручувати? воно звісно не дивно, але тим не менше. можна сперечатися про те, які вони "священники", бо може виявитися, що більшість цього форуму більші священники ніж названі персонажі :D . але навіть пропустивши це, вони зараз кримінальні злочинці, яким інкрімінуються досить важкі статті кку, в т.ч. державна зрада. перед кку всі рівні, в т.ч. і так звані"священники".
якщо так за них переймаєтеся, можете порадити їм читати кку перед тим, як вони намагатимуться щось там робити чи висловлюватися.
як то кажуть, "вор должен сідєть в тюрьмє" (с)
і де я перекрутив? це гоніння на церкву тому що в нас влада безбожна.
як то кажуть вор должєн сідєть в тюрмі це не про законність а про поліцейське свавілля.
Злочинцями вони можуть стати тільки після рішення суду.
Ніякої держзради їм не інкримінують. На відміну від автора томосу Порошенка. От йому справді інкримінують держзраду.
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 11:34

  Schmit написав:

По-моєму цей чувак робить з мухи слона.
Ніякої особливої "дебілізації" я не побачив.
Зе, як завжди піариться на усьому що тільки можна - ну це не новина. Та і Зе не унікальний в цьому плані.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 11:58

К вопросу о подготовке к зиме, запасах газа и "лишних" деньгах.
Украина увеличила импорт природного газа в 19,3 раза за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

За это время Украина закупила на внешних рынках 2,3 млрд кубометров газа на сумму $1,17 млрд, тогда как в 2024 году объем импорта составлял лишь 0,12 млрд кубометров на $36,41 млн (не считая газ, который поступал и хранился в режиме таможенного склада), сообщает DIXI Group.

Резкий рост объемов закупок газа связан с решениями правительства в ответ на неблагоприятные внешние факторы — прежде всего атаки РФ на газовую инфраструктуру. Если в начале 2024 года ожидалось, что собственная добыча обеспечит внутреннее потребление, то в 2025 году из-за опустошения подземных газовых хранилищ, повреждения инфраструктуры и обусловленного этим снижения добычи возникла потребность в наращивании импортных поставок для покрытия внутреннего спроса.
............ Больше всего газа приобретено у Швейцарии — 1,28 млрд кубометров, или 55,4% от общего объема
............ Средняя цена импортируемого газа выросла на 66,6% в долларовом эквиваленте — с $305 до $508 за тысячу кубометров. При этом, самый дорогой ресурс поступал из Словакии ($711), самый дешевый — из Нидерландов ($406).
https://biz.nv.ua/markets/import-gaza-v-ukrainu-2025-obemy-vyrosli-pochti-v-20-raz-a-ceny-na-dve-treti-50557118.html
Нафтогаз Украины подписал соглашение с Европейским инвестиционным банком о предоставлении кредита в 300 млн евро для поддержания устойчивости энергетического сектора и пополнения запасов газа накануне отопительного сезона.

Кредит предоставляется Украине Европейской Комиссией в рамках Инвестиционной программы ЕС для Украины, сообщили в Нафтогазе.
https://biz.nv.ua/markets/naftogaz-poluchil-kredit-300-mln-evro-kuda-poydut-sredstva-50549591.html
На сегодня мы понимаем, что у нас не хватает где-то 750 миллионов из 2 миллиардов, о которых мы говорим по газу. Только что президент Урсула фон дер Ляйен сказала, что 127 миллионов евро нам еще дадут поддержки. Мы благодарны за это,
– подчеркнул глава государства.
https://24tv.ua/economy/ru/import-gaza-zelenskij-zajavil-chto-ukraine-ne-hvataet-750-millionov_n2945890
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 12:04

Пхахаха. Это и есть ваша власть

🫢 Начальник відділення Дарницького управління поліції не вийшов на службу, не виходить на зв’язок та разом з ним зникли арештовані кошти

Правоохоронці негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за статтею про умисне вбивство із позначкою «безвісти зниклий».

Під час перевірки правоохоронці виявили, що зникли арештовані кошти, до яких Юрій Рибянський мав доступ.
3
1
2
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 12:09

  Бетон написав:🫢 Начальник відділення Дарницького управління поліції не вийшов на службу, не виходить на зв’язок та разом з ним зникли арештовані кошти

Правоохоронці негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за статтею про умисне вбивство із позначкою «безвісти зниклий».

Під час перевірки правоохоронці виявили, що зникли арештовані кошти, до яких Юрій Рибянський мав доступ.

Але у повному п*** одна людина заробляє кошти не перепродажі і ремонтах у Києві, незважаючи на небезпеку життя незаброньованого. Дуже цікава психологія людини з грошима у корупційній державі. Одного разу бус може бути і не підкупний...
