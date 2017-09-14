wild.tomcat написав:якщо так за них переймаєтеся, можете порадити їм читати кку перед тим, як вони намагатимуться щось там робити чи висловлюватися.
ці ряжені в рясах років 65-70 тому ховали під рясою кобуру вони зольдати гундяя, який трохи повагався (2-3 дні) і підтримав війну путіна
вести себе по іншому (тобто припинити агітувати "за мир між братніми народами слов'ян", за єдиний руський мир на просторах колишньої імперії) їм заборонено керівництвом зверху (бо стукачів в "церкві" завжди було достатньо, той же диякон стучить на священика, бо бажає зайняти його місце), тому у священиків упц(рпц) є вибір -добровольно перейти в пцу, або кривити душею і "гнати беса". до речі, в Одесі і області співвідношення приходів упц(415) до пцу(135)
не маю відношення до жодної церкви, бо всі вони є бізнесом як сказав андрій кураєв(той що побив горшки з кирилом і втік до Праги) -починаючи з перших сторіч церкви (з часів імператора Константина великого), церква(визнанная імператором(царем) завжди була інструментом в руках керівництва країни, і на питання стосовно ролі ПЦУ, той колишній професор духовної академії і мгу, сказав що жоден глава держави не відмовиться від того, щоб мати церкву яка буде підтримувати політику президента (тобто пцу повністю виконує свою роль)
а якщо пригадати 2019р, то першим з патріархів церкви Зеленський поїхав саме до Онуфрія (упц мп)(хоч на той час ПЦУ вже рік існувала), причини: Зеленський зразка 2019р робив те, що йому радили політ технологи (саме Богдан), це був посил путіну-я прагну миру з рф за будь яку ціну друга причина-сам Зеленський був з російськомовної родини і мав світогляд типового ватника (якщо не москаля, тобто москвича, місті -де він проводив багато часу)
що у 2022-2024 побачив президент Зеленський, що УПЦ МП попри криваву війну, жертви серед цивільних і навіть руйнування "святинь" як Преображенський собор в Одесі продовжують свою антиукраїнську(для Зеленського-антипрезидентську) діяльність, з потрійною силою не помічати п'яту колону в серці Києва (К.П.)Лавра, це допомагати ворогу нищити корозією довіри основи влади. Влада Їх попередила, не розумієте, або не бажаєте замовкнути, ну тоді вам війна
на фото: підчас каяття чи після качалки(або *****) нагадав мені Bangerloga
А томосівські клірики 65 70 років тому що носили замість кобури? По твому церква немає агітувати за мир? нічорта твої томосівці не обєднали як і уапц так і кп залишився окремо. Єпископи автономні у єпіфанія реальної влади над ними нема. Монахи теж більшість перейшли в автономне плавання. Єдине що тримає томосівську церкву формально разом, це адміністративний тиск влади так як юридично кп та уапц ліквідовані і є поза законом. До чого ти про уапцшного кулика пишеш? Зеленський єврей і мав та має єврейський світогляд а несвітогляд москвича. І зеленський як і більшість його уряду та і ти не входить до жодних релігійних груп отже за всіма ознаками є атеїстом а українською мовою безбожником.
И ещё. Тут писали о радужных перспективах Украины в области military tec. В частности, дронов. Вот просто интересно, люди действительно не понимают, что это простейшая техника, которую мы собираем практически полностью из импортных комплектующих и, соответственно, высокотехнологичный Запад очень легко освоит в любых масштабах, а не будет закупать у нас. И уже делают. Например:
Германия планирует заключить контракт на поставку беспилотников-камикадзе с компанией Rheinmetall, а также с оборонными стартапами Helsing и Stark.
Два немецких стартапа и крупнейший подрядчик страны Rheinmetall получат долю контракта стоимостью около 300 миллионов евро каждый. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.
По словам двух источников, дюссельдорфская компания Rheinmetall предложила немецким военным беспилотник под названием FV-014. Stark предоставит свой ударный дрон Virtus, а Helsing — HX-2.
Согласно договору, всего компании должны предоставить до 12 000 дронов новой немецкой бригаде, дислоцированной в Литве, с целью защиты восточного фланга НАТО от России. Ожидается, что распределение тендера между тремя производителями будет стимулировать инновации.
"Они делают это, чтобы сохранить конкуренцию и убедиться, что получат лучшую систему", — сказал один из собеседников издания.
https://focus.ua/digital/731487-udarnye-drony-germaniya-poluchit-noveyshie-bpla-foto#goog_rewarded Где-то в инопрессе попадалась более подробная статья, но не сохранил, а сейчас найти не смог. Сейчас идут испытания этих дронов. И у них есть время. В результате они смогут выбрать лучшие образцы, а не запускать в производство миллион недоработанных вариантов, как это сделали мы. Сильно сомневаюсь, что такими разработками не занимаются Франция и Англия. Возможно, и другие. Давно этим занимаются США. Они, правда, разрабатывали более дорогие и мощные образцы, но быстро сумеют освоить и поменьше и подешевле. Наш опыт много дал Западу и они им воспользуются. Но именно опытом, а не конкретными изделиями.
Люди ЛАД, які реально воюють це потенціал України і їх досвід. А навіть якщо Україна буде робити лише скруту для ракет які можуть вражати, то це непогана частина западного світу з його грошима і технологіями. Але ІТ Бетонна відкупився за 25, а є ІТ які кодять дрони на АІ. Вони у тилу глибокому, бронь, ходять за хлібом нормально.
Щодня все нові й нові відео як буси полюють та збивають велосипедистів. Чекаємо розбір від наших потужників що це був 1001-й агент кремля, і з рюкзака в нього стирчав парашут з червоною зіркою. Або його три дні вистежували два десятки оперативників за підозрою у злосному ждунізмі та колаборанстві. Бо це ж не може таке бути, щоб по вулицям їздили буси і просто полювали за громадянами щоб виконати план по набору майбутніх сзч та/або збити грошей