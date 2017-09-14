RSS
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:17

  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав:
і що, фанатики однієї української (закреслено) російської православної церкви перестали бути громадянами?
нічосі) ми оказується громадяни.
А свідки єгови громадяни? :lol: Ладно, видно воно не доходить що і такполовина з тих кого мобілізують зара,з тікають...

і що гоніння держави на церкву не добавляє мотивації її захищати теж вища математика?
Ну значить ненависть до церкви вже сильніша за інстинкт самозбереження. Це вже просто дурість.


ви вважаєте, що у свідків єгови (чи їм подібних) є зараз якісь преференції в порівнянні з іншими? їх наразі мобілізують на загальних підставах, як всіх. єдине, що можна додати, це те, що часто вони є багатодітними родинами, з усіма наслідками. але це ж саме стосується не лише їх.

ви вважаєте гонінням на церкву факт притягнення когось до відповідальності за діяння, що відповідним чином кваліфікуються кку? чи належність до якоїсь з церков дає індульгенцію перед кку? цікава у вас позиція... і це ще навіть не розглядаючи той факт, що філія рпц досі не виконала законні вимоги про перереєстрацію відповідно до чинного законодавства. і таки, як ви самі можете зауважити, далеко не проти всіх представників рпц в україні проводиться кримінальне провадження, а проти цілком певних осіб за цілком певні діяння. чи може для них написати окремий кку, з пільгами, так би мовити, бо вони ж там ніби якісь "священники" якоїсь рпц?
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:19

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  wild.tomcat написав:...........
виправдовування збройної агресії чи заперечення існування держави україна чи благословління русні, це, по вашому, дитячі забавки? в теперішній то час. зрозуміти і пробачити? ще може їм і соплі витерти? це по факту, сама звичайнісінька зрада. а формально в процесі розслідування перекваліфікувати діяння на іншу статтю можуть запросто, і можливо це навіть і станеться.
а у війську є різні православні, не лише засліплені фанатики однієї забороненої в україні секти.

:?:

Митрополита УПЦ МП Павла арештували та відправляють до СІЗО
Нову підозру слідчі оголосили Павлу Лебедю 13 липня.

"Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року", - повідомили у спецслужбі.


PS. Підсвітить хто-небудь, будь ласка, це ЛАД'у.
Бо він робить вигляд, що мене не читає )



ніби він сам цей факт не в стані знайти. в 5 сек шукається які саме і кому саме діяння інкрімінуються.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Или вы стремитесь в ЕС только ради права свободно там работать, а не для развития Украины?
Так демагогічні заявки про Європу як-як ісчадіє буржуазного насилля... - ніби вже не модні?
Це в совку було модно - засунь своє ПРАВО в дупу-і працюй на благо совка...
В Європі якось по іншому- там в тебе є ПРАВО працювати на себе... і якщо таких багато - то виявляється що й Державі добре....
Мені особисто не потрібен Китай як жупел для світу
З іншого боку мені подобається Ліхтинштейн....
і що в цьому поганого
Я особисто працюю на те щоб Україна стала блідою копією Ліхтинштейну( чи Швеції)
і мені зовсім не хочеться щоб Україна перетворилась в жандарма який махає дубинкою ... над головами своїх громадян.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:29

  stm написав:
  ЛАД написав:И ещё.
Тут писали о радужных перспективах Украины в области military tec. В частности, дронов.
Вот просто интересно, люди действительно не понимают, что это простейшая техника, которую мы собираем практически полностью из импортных комплектующих и, соответственно, высокотехнологичный Запад очень легко освоит в любых масштабах, а не будет закупать у нас.
И уже делают. Например:
Германия планирует заключить контракт на поставку беспилотников-камикадзе с компанией Rheinmetall, а также с оборонными стартапами Helsing и Stark.

Два немецких стартапа и крупнейший подрядчик страны Rheinmetall получат долю контракта стоимостью около 300 миллионов евро каждый. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

По словам двух источников, дюссельдорфская компания Rheinmetall предложила немецким военным беспилотник под названием FV-014. Stark предоставит свой ударный дрон Virtus, а Helsing — HX-2.

Согласно договору, всего компании должны предоставить до 12 000 дронов новой немецкой бригаде, дислоцированной в Литве, с целью защиты восточного фланга НАТО от России. Ожидается, что распределение тендера между тремя производителями будет стимулировать инновации.

"Они делают это, чтобы сохранить конкуренцию и убедиться, что получат лучшую систему", — сказал один из собеседников издания.
https://focus.ua/digital/731487-udarnye-drony-germaniya-poluchit-noveyshie-bpla-foto#goog_rewarded
Где-то в инопрессе попадалась более подробная статья, но не сохранил, а сейчас найти не смог. Сейчас идут испытания этих дронов.
И у них есть время. В результате они смогут выбрать лучшие образцы, а не запускать в производство миллион недоработанных вариантов, как это сделали мы.
Сильно сомневаюсь, что такими разработками не занимаются Франция и Англия. Возможно, и другие. Давно этим занимаются США. Они, правда, разрабатывали более дорогие и мощные образцы, но быстро сумеют освоить и поменьше и подешевле. Наш опыт много дал Западу и они им воспользуются. Но именно опытом, а не конкретными изделиями.

Люди ЛАД, які реально воюють це потенціал України і їх досвід. А навіть якщо Україна буде робити лише скруту для ракет які можуть вражати, то це непогана частина западного світу з його грошима і технологіями.
Але ІТ Бетонна відкупився за 25, а є ІТ які кодять дрони на АІ. Вони у тилу глибокому, бронь, ходять за хлібом нормально.

чергові 3000 км
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:33

  stm написав:
  UA написав:
  stm написав:Люди ЛАД, які реально воюють це потенціал України і їх досвід.

Ти психічний та фізичний стан людей які воюють уявляєш?
А термін Життя у піхоті?

UA, мої цінності кардинально відрізняються від Ваших.
Ніхто з піхоти не виживає доказ армія есересер моїх прадідів. Це мя'ясні штурми Дніпра. Один 3 взяття в полон, 2 побіги, 3 викуп, туберкульоз помер у 58 років, тоді не було ліків які є сьогодні. Інший 2 роки війни поранення в голову, пластина, 2 роки епілепсії, далі 5 інсультів, 3 інфаркти. Помер в 96 років від останнього інфаркту на дачі самостійно здійснюючи полив квітів. Не всім так поталанило, навіть до 58 років з туберкульозом, але непотрібно закопувати живих, ЮА. Ваше розчарування і вибір пенсіонерсього життя - це ваш вибір, ви вже не в Україні і розказувати мені свій досвід по звонку непотрібно. Нація змінилася - це факт, Вам тут місця немає - це факт #2.
ПС: якщо по звонку Вам не вдасться знайти живим чи мертвим вашого родича ваша нікчемність має стати зрозуміла навіть вам.

а непальцям з бангладешцями місце є!
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:34

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:А томосівські клірики 65 70 років тому що носили замість кобури?
По твому церква немає агітувати за мир?
1 Про Томос згадали в 2014, отримали в 2019
Тому 65-70 років тому ніхто про Томос не згадував
2 Так, Церква має агітувати за
а - МИР
б-СПРАВЕДЛИВІСТЬ
в-невідворотність покарання за злочини

Чи в тебе інша Церква?


Banderlog не бачить різниці між МИР і руський мир
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:40

  ЛАД написав:.....
И у них есть время. В результате они смогут выбрать лучшие образцы, а не запускать в производство миллион недоработанных вариантов, как это сделали мы.
Сильно сомневаюсь, что такими разработками не занимаются Франция и Англия. Возможно, и другие. Давно этим занимаются США. Они, правда, разрабатывали более дорогие и мощные образцы, но быстро сумеют освоить и поменьше и подешевле. Наш опыт много дал Западу и они им воспользуются. Но именно опытом, а не конкретными изделиями.
Таке просте запитання
США вважали що мають суперову систему ППО під назвою Петріот....
ця система на початку її використання у війні з педерацією
збивала 40+% балістики
зараз цей показник впав до 8-%
Хто володіє найкращим досвідом який можна буде використати для модернізації?
Так на хвильку
НАШ досвід - на компютерах не змоделюєш...
А тому
випускаючи СОТНІ типів дронів створені за ПРИВАТНІ гроші
Держава МОЖЕ вибрати і масштабувати найефективніші....
Точно так само , приватники можуть ОБЄДНАТИСЬ і запропонувати найефективніші..
а США чи Європі для цього треба пару років повоювати з нашою інтенсивністю... або КУПИТИ НАШ ДОСВІД.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:42

  prodigy написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:А томосівські клірики 65 70 років тому що носили замість кобури?
По твому церква немає агітувати за мир?
1 Про Томос згадали в 2014, отримали в 2019
Тому 65-70 років тому ніхто про Томос не згадував
2 Так, Церква має агітувати за
а - МИР
б-СПРАВЕДЛИВІСТЬ
в-невідворотність покарання за злочини

Чи в тебе інша Церква?
Banderlog не бачить різниці між МИР і руський мир
Сорі...
якось пропустив цю деталь...
Але нормальна людина термін МИР - має сприймати в стандартному його тлумаченні а не в тлумаченні типу
Ми в рай-а вони в пекло....
Хоча по факту
ЗАХИСНИК - потрапить в РАЙ
агресор - в ПЕКЛО.
це стандартний варіант
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:46

  prodigy написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:А томосівські клірики 65 70 років тому що носили замість кобури?
По твому церква немає агітувати за мир?
1 Про Томос згадали в 2014, отримали в 2019
Тому 65-70 років тому ніхто про Томос не згадував
2 Так, Церква має агітувати за
а - МИР
б-СПРАВЕДЛИВІСТЬ
в-невідворотність покарання за злочини

Чи в тебе інша Церква?


Banderlog не бачить різниці між МИР і руський мир

русскій мiръ ...
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:46

  wild.tomcat написав:
  Banderlog написав:
  wild.tomcat написав:
і що, фанатики однієї української (закреслено) російської православної церкви перестали бути громадянами?
нічосі) ми оказується громадяни.
А свідки єгови громадяни? :lol: Ладно, видно воно не доходить що і такполовина з тих кого мобілізують зара,з тікають...

і що гоніння держави на церкву не добавляє мотивації її захищати теж вища математика?
Ну значить ненависть до церкви вже сильніша за інстинкт самозбереження. Це вже просто дурість.


ви вважаєте, що у свідків єгови (чи їм подібних) є зараз якісь преференції в порівнянні з іншими? їх наразі мобілізують на загальних підставах, як всіх. єдине, що можна додати, це те, що часто вони є багатодітними родинами, з усіма наслідками. але це ж саме стосується не лише їх.

це не правда, їх не мобілізують.
