RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1571515716157171571815719>
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:07

  ЛАД написав:budivelnik
Насчёт Лихтенштейна вы замолчали.
Я ж не зоборвязаний відповідати на кожну маячню совкового парторга
Що ти показав по Ліхтинштейну?
Що там всього 36000 мешканців? І що ?
Це підтверджує твої страхи про демографічну кризу країни в якої 30+ млн ?
Чи ти показав що в Ліхтенштейні є десяток тракторних заводів?
Ні не показав?
а що ти показав? Те що там експорт керамічного посуду по кількості такий самий як з нашої Полтавщини , а по ціні в 100 разів вище?
Чи те що 90% ВВП Ліхтенштейну складається з послуг... це ж ти верещиш що послуги і ВВП несумісні.ю
Тому пояснюю для парторга
Якщо Львів буде складатись з ТРИДЦЯТИ Ліхтенштейнів, Київ з сста Ліхтенштейнів, а Україна з 1000 Ліхтинштейнів - то мені це підходить
а те що це не підходить совковому парторгу - так це для мене не аргумент.
  ЛАД написав:
Вместо конкретных возражений начали в очередной раз выкладывать ваши исторические измышления.
И рисовать светлое будущее через 100 лет.
Не интересно.
И не стоит так явно демонстрировать свой высокий уровень знаний.
Я викладає не свої історичні фантазії..
я констатую ТВОЇ історичні реалії...
і саме поведінка парторгів привела до розвалу совка
Розвал совка потягнеув за собою Додаткове навантаження на молоду Україну..
спочатку це навантаження було від 36 до 52% ..- ти звичайно очки додгори закотиш... а я це платив десь приблизно до 2016 року, це після 2016 ставка стала 22%....

От і виходить дії авантюристів під загальною назвою банди -комуністичні генсеки з парторгами - не тільки знищили те чим керували , а й заклали міну сповільноної дії на територіях якими керували на найближчі десятки років...
Як бачите ми це потихеньку зліквідовуємо ..
спочатку 42%
потім 36%
потім 22%... через 26 років після розвалу совка
Далі ЄСВ почне ділитись ( воно й зараз формально поділене на 2% собі і 20% в солідарну)
з часом цей відсоток(солідарної буде падати, а собі зростати)- що й приведе нас до стандартної схеми прийнятої в розвинутих країнах де Держава не є оператором пенсійних накопичень населення і як наслідок не зможе ці накопичення просрати як просрав совок в Афганістані, а педереація просирає у війні з Україною...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27286
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:08

  Shaman написав:
  Banderlog написав:...
Але взагалі думаю не помішає митрополитам трохи постражати за віру, занадто толерантні вони стали до гріху, за це й Бог попускає.

це ж скільки треба Паші-Мерседесу постраждати? ;)


Його потрібно на Ланоса пересадити, страждань буде достатньо )

PS. Я іноді дивлюсь на автопарк священників УПЦ МП ... непогано так живуть і щось це під "подарували" мало підпадає
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12556
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:14

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  UA написав:Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
Я думаю що лише екватор.
Короче, він депресивний песиміст :mrgreen:

Толерастія це беспрєдєл? :D
подивися, що б з вами зробили в США
https://www.youtube.com/@PoliceActivity

Щоб порівнювати насильницькі дії силовиків з США, спершу потрібно прийняти такі ж закони про зброю для цивільного населення.

а при чому тут зброя для цивільних? :D
Наша поліція має право так само застосовувати зброю як і американські копи, просто там це буде підтримано, а тут всяка ждунсько журнашлюшна мразота буде вищати про геноцид.
Поки поліцейські і військові не почнуть вас ждунів відстрілювати порядку не буде.
Толерастія приводить лише до поразки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3048
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:14

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Це 100% вірно.
До аналогічного висновку я дійшов вже багато років тому, аналізуючи пенсійну систему США.

Трохи дивно що бізнесмен будівельник не розуміє таких речей. Взагалі ці всі його тези це якась така отсєбятіна, яка інколи немає нічого спільного з реальною економікою.
Ще раз
Товари/послуги пенсіонер споживає виготовленні сьогодні...
А гроші на споживання цих товарів послуг він бере з своєї кишені, в яку він складав десятками років до того як вийти на пенсію.

Це не правда. Точніше це правда тільки в "теорії".
В реальності гроші що він складав десятками років вже витрачені. Ось це правда.
Навіть елементарний нюанс - гривень 40 років тому(коли ти почав складати) взагалі не існували. А долар дуже сильно знецінився.
Я б також з радістю погодився не платити пенсійні внески. Але тоді пенсіонери б отримували пенсії по 500-1000 грн.(подачки від держави)
І це лишній раз доводить те що я написав вище, а не твої фантазії.
І між-іншим в США було б те саме, або ще гірше.
Не потрібно на фінансовому форумі так симльно випячувати свій примітивізм в економічній сфері...
1 Якщо я щось заробив і кудись його вклав (депозит, житло, бізнес) - то чи може ХТОСЬ це проїсти без моєї згоди?
2 Вважати що заощадження на період більший ніж кілька років робляться у фантиках... - це верх тупості.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 08 лис, 2025 15:19, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27286
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:15

  ЛАД написав:...
И я уже очень давно писал, что если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками. В т.ч. и политическими.
Другой выход - "экзистенциальная война" по полной программе. С принуждением, штрафными батальонами и заградотрядами. Но это, по-моему, не реально.

тільки відволічешся - а ЛАД знову - перемовини на будь-яких умовах :D так ми готові до перемовин - а хтось постійно уникає ;)

ЛАД, сформуйте які самі політичні поступки мають сенс. ще ніхто не сформулював. бо якщо це викласти, то зрозуміло що немає ніяких проміжний варіантів - Раша хоче лише свої умови. але постійно долдонять - поступки, поступки... які?..

що можемо обговорювати - зупиняємось, як є. без НАТО то без НАТО. мову та церкву можемо обговорити. але для цього треба почати перемовини, чого руські усіляко уникають. бо чого вони насправді хочуть - вони хочуть нездійснене - зміну влади в України. вони забувають, що в нас владу обирають, а не призначають, як на Раші - тому кого б не обрали, це не буде проросійською владою. а Рашу це не влаштовує. а чарівної "фінської" формули - не існує.

й ЛАД чомусь мовчить про третій найреальніший варіант. це призупинення бойових дій, перехід в режим АТО. бо народ на Раші вже теж не хоче воювати. а якщо об'являть мобілізацію на Раші - то це стане зрозуміло відразу. так, "екзистиційна" війна залишиться, як й бажання влади Раші знищити Україну - але сили деякий час не буде. а що буде далі - побачимо 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10338
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:17

  Banderlog написав:Якщо владі і справді вистачить розуму посадити в тюрми митрополитів упц то будуть акції громадської непокори і не тільки групові, но і одиночні. А щодо Михайла Жара то буде і конфлікт з румунією.
За ідею взяти митрополитів заручниками для обміну як військополонених це гірше злочину це тупість. Дати в руки російській пропаганді такий козир це ідіотизм.

P/s забавно вчора поступила вчора модерація,
Значить зачистка владою релігійного поля якоби для борьби з пропагандою росії це флуд?
А третина повідомлень про те як ходила Джолі в тцк то по темі? :lol:

всі ваші кацапські попи давно мають сидіти по статті державна зрада, вони гірше за кацапську пропаганду засирають мозги таким як ти.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3048
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Свідки ієгови ніколи не були багатодітними, в середньому в них дітей менше ніж 2.
Взагалі вони іще і менше заробляють за пересічного.
Багато серед них одиноких і розведених. Особливо багато в них самотніх жінок. Попасти в церкву одинокій жінці це гарантія "віночка безшлюбності" :lol: так шо не треба їх путати з баптистами чи пятидесятниками.
Там якраз багатодітність норма.
Про що Ви сперичаєтесь?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
Православ'я___________69.3%
Просто християнин______9.6%
Греко-католики_________9%
Атеїсти________________4.3%
Свідки Єгови___________2%
Католики_______________1.2%
Протестантизм__________1.2%
Іслам _________________1%
Юдаїзм_________________0.4%
Про те наскільки правильно чи не правильно поводить себе Держава до +/-3% віруючих(протестанти+свідки Єгови)?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27286
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Польський Сейм зарубав "антибандерівський" законопроект президента Навроцького
Як зазначає видання, ще у серпні Сейм відхилив урядовий законопроект про продовження строку перебування українських біженців в Україні та про жорсткіші умови надання їм грошової допомоги. Президент Навроцький подав альтернативний законопроект, що дублює більшість положень урядового, але також має додаткові пункти.

Зокрема президентський законопроект містив поправки до Кримінального кодексу, що передбачають жорсткіше покарання за незаконний перетин польського кордону – до п'яти років позбавлення волі. Потенційно під цю норму потрапляють і українські ухилянти, які незаконно перетнули кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12556
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:24

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
И я уже очень давно писал, что если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками. В т.ч. и политическими.
Другой выход - "экзистенциальная война" по полной программе. С принуждением, штрафными батальонами и заградотрядами. Но это, по-моему, не реально.

тільки відволічешся - а ЛАД знову - перемовини на будь-яких умовах :D так ми готові до перемовин - а хтось постійно уникає ;)


Під перемовинами ЛАД та інші хом"ячки розуміють - Україна виходить на "перемовини" та підписує все, що надасть Росія

Але це не перемовини, це називається капітуляція.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12556
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

економіка руйнується повільно, але подальше відновлення буде ще довшим


левова частка резервів - в юанях, основний торговий партнер - Китай. це точно ознаки здобутків Раші?

та й Байкал виявляється колись Китаю належав - китайці не лише пам'ятають, а ще й регулярно згадують. чи путін так намагається захопити Донбас, бо розуміє, що з іншого боку дуже скоро втратить? 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10338
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 1571515716157171571815719>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 149865
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 342863
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1033547
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5109)
08.11.2025 16:10
Ринок ОВДП (10038)
08.11.2025 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.