RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15716157171571815719>
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ вдарила по об’єктах енергетики в низці областей: стали відомі наслідки
Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, наразі є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.
...
При цьому в "Укренерго" відмітили, що в частині регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до 3 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.


Росія масовано атакувала газову інфраструктуру України: деталі
"Це вже девʼятий цілеспрямований удар по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня.

Чергова підла атака росіян, спрямована на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії взимку. Черговий акт тероризму", - зазначив Корецький.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12556
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:31

  Shaman написав:
а от це тобі ближче - хто скільки заробляє в церкві - бачу, тут ти "в темі". парафіян мало й в УПЦ теж. ба більше - якщо церква перейде в ПЦУ - то люди, як ходили, так й будуть ходити.

для села напевне як батюшка може й потягнеш - але не більше, не надійся :lol: й до речі, звідки така релігійність на Буковині? чи Онуфрій тримав в "єжових" рукавицях? ;)

Скільки я потягну, то вже не твоя справа) поки я лиш в двадцятці.
понятно шо я в тємі, це ти темний ліс густі дрова :lol:
до порожної криниці по воду не ходять. Церква це громада віруючих а не територіальна громада) кажеш пересадити з мерседеса?
А шо так? :lol: хіба він за твої гроші в месерседесі їде? Голобородька свого на велосипед сажай :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3866
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Церква це громада віруючих а не територіальна громада
І що з цього має випливати?
Що язичники буковинці не мали права ставати християнами?
А християни неканонічної церкви масковського патріархату не мають права стати віруючими ПЦУ ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27286
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:49

  Banderlog написав:
  Shaman написав:а от це тобі ближче - хто скільки заробляє в церкві - бачу, тут ти "в темі". парафіян мало й в УПЦ теж. ба більше - якщо церква перейде в ПЦУ - то люди, як ходили, так й будуть ходити.

для села напевне як батюшка може й потягнеш - але не більше, не надійся :lol: й до речі, звідки така релігійність на Буковині? чи Онуфрій тримав в "єжових" рукавицях? ;)

Скільки я потягну, то вже не твоя справа) поки я лиш в двадцятці.

В двадцятці кого ?
Ти ж не священник, ні диякон, ні монах ...

  Banderlog написав: Церква це громада віруючих а не територіальна громада)

А чого тоді, коли громада віруючих переходить в ПЦУ, то таке заперечення цього факту ?
Батюшки ховають ключі, крадуть майно

Чи це батюшка і є громада віруючих ?
Ну тоді це до психіатрів )
  Banderlog написав:А шо так? :lol: хіба він за твої гроші в месерседесі їде? Голобородька свого на велосипед сажай :lol:

Хіба він за свої в мерседесі їздить ?
Де він на це заробив ?
Скільки податків сплатив ?

До релігії це не має жодного відношення

PS. Banderlog, ти настільки недалекий, що видав базу.
Що УПЦ МП - це бізнесовий проект, щоб їздити на мерседесах/лексусах
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12556
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:53

  katso написав:Потому что там к кнуту есть еще и пряник (деньги). А у нас и рады бы приложить к кнуту пряник но все пряники уже и так розданы "любым друзям". Что например мешает принять закон раздающий солдатам землю в собственность, по гектару\акру\сотке за год войны? Люди ЗАЩИЩАЮТ землю? Так сделайте чтоб эта земля была ИХ, в прямом смысле. Может кто-то из простого народа, которому той земли и так не видать, будет против? Но нет же - видимо просто дешевле землю оставить себе сказав фас бусификаторам и заплатив ломам за раскрутку атаки на ухилянтов через медиа. И так во всем.

Вже обговорювали.
Земля не ваше діло кому.
Трактористу Миколі превілегія гнити в землі (якщо щурі не зїдять).
Зеленісти забули подумати, а що, коли Микола пошле їх нах, та пропустить ворогів аж на західний край української землі.
UA
 
Повідомлень: 9868
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:58

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
а от це тобі ближче - хто скільки заробляє в церкві - бачу, тут ти "в темі". парафіян мало й в УПЦ теж. ба більше - якщо церква перейде в ПЦУ - то люди, як ходили, так й будуть ходити.

для села напевне як батюшка може й потягнеш - але не більше, не надійся :lol: й до речі, звідки така релігійність на Буковині? чи Онуфрій тримав в "єжових" рукавицях? ;)

Скільки я потягну, то вже не твоя справа) поки я лиш в двадцятці.
понятно шо я в тємі, це ти темний ліс густі дрова :lol:
до порожної криниці по воду не ходять. Церква це громада віруючих а не територіальна громада) кажеш пересадити з мерседеса?
А шо так? :lol: хіба він за твої гроші в месерседесі їде? Голобородька свого на велосипед сажай :lol:

безбожники стали спеціалістами з теософії, професійні воєнні нетойвосними, і т.д. і т.п., світ зійшов з розуму, який зміст шукати в цьому логіку
Востаннє редагувалось flyman в Суб 08 лис, 2025 15:59, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41414
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 15:59

  pesikot написав:РФ вдарила по об’єктах енергетики в низці областей: стали відомі наслідки
Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, наразі є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.
...
При цьому в "Укренерго" відмітили, що в частині регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до 3 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.


Росія масовано атакувала газову інфраструктуру України: деталі
"Це вже девʼятий цілеспрямований удар по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня.

Чергова підла атака росіян, спрямована на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії взимку. Черговий акт тероризму", - зазначив Корецький.

Нуу. Найвеличніший обіцяв блекаут в Москві. Чи це ще не те? Треба ще почекати?
UA
 
Повідомлень: 9868
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:00

  UA написав:
  pesikot написав:РФ вдарила по об’єктах енергетики в низці областей: стали відомі наслідки
Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, наразі є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.
...
При цьому в "Укренерго" відмітили, що в частині регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до 3 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.


Росія масовано атакувала газову інфраструктуру України: деталі
"Це вже девʼятий цілеспрямований удар по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня.

Чергова підла атака росіян, спрямована на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії взимку. Черговий акт тероризму", - зазначив Корецький.

Нуу. Найвеличніший обіцяв блекаут в Москві. Чи це ще не те? Треба ще почекати?

песікот смакує, в нього всі новини про те як погано в неньці, вганяє в маніакально-депресивний стан нестійких бетонів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41414
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:02

  UA написав:
  katso написав:Потому что там к кнуту есть еще и пряник (деньги). А у нас и рады бы приложить к кнуту пряник но все пряники уже и так розданы "любым друзям". Что например мешает принять закон раздающий солдатам землю в собственность, по гектару\акру\сотке за год войны? Люди ЗАЩИЩАЮТ землю? Так сделайте чтоб эта земля была ИХ, в прямом смысле. Может кто-то из простого народа, которому той земли и так не видать, будет против? Но нет же - видимо просто дешевле землю оставить себе сказав фас бусификаторам и заплатив ломам за раскрутку атаки на ухилянтов через медиа. И так во всем.

Вже обговорювали.
Земля не ваше діло кому.
Трактористу Миколі превілегія гнити в землі (якщо щурі не зїдять).
Зеленісти забули подумати, а що, коли Микола пошле їх нах, та пропустить ворогів аж на західний край української землі.


Оставь свои влажные фантазии и твоих кураторов на той стороне

Ты забыл написать, что потом Мыколу рашисти угробят ... либо от голода, либо убьют, либо отправят снег в Сибири убирать

Не продавай здесь залежалый товар, твой товар неприятно воняет историей
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 08 лис, 2025 16:04, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12556
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:03

  UA написав:
  pesikot написав:РФ вдарила по об’єктах енергетики в низці областей: стали відомі наслідки
Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, наразі є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.
...
При цьому в "Укренерго" відмітили, що в частині регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до 3 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.


Росія масовано атакувала газову інфраструктуру України: деталі
"Це вже девʼятий цілеспрямований удар по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня.

Чергова підла атака росіян, спрямована на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії взимку. Черговий акт тероризму", - зазначив Корецький.

Нуу. Найвеличніший обіцяв блекаут в Москві. Чи це ще не те? Треба ще почекати?


Когда я пишу про блекауты в России - тебя не видно, не слышно, молчишь
Устанавливаешь "визуальный контакт" )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12556
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15716157171571815719>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 149865
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 342863
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1033548
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5109)
08.11.2025 16:10
Ринок ОВДП (10038)
08.11.2025 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.