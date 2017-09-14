Додано: Нед 09 лис, 2025 21:53

ЛАД написав: Banderlog написав: UA написав: Демографія -Бандерлог

Ображати Бандерлога в інтернеті

Демографія -БандерлогОбражати Бандерлога в інтернеті

доктор на больних не ображається.

Но на демографію я не підписувався.

Ця країна все більше не нравиться мені для дітей. Даж безпечні зони такі як Чернівці чи Ужгород... і навіть якщо завтра наступить мир. Но поки в мене враження, що курс влади на перетворення України на сучасний Ірак чи Сирію.

Починали з Україна це друга франція, потом друга польща, а зараз? доктор на больних не ображається.Но на демографію я не підписувався.Ця країна все більше не нравиться мені для дітей. Даж безпечні зони такі як Чернівці чи Ужгород... і навіть якщо завтра наступить мир. Но поки в мене враження, що курс влади на перетворення України на сучасний Ірак чи Сирію.Починали з Україна це друга франція, потом друга польща, а зараз?

Второе Сомали? Ну, не зараз, а трохи пізніше. Второе Сомали? Ну, не зараз, а трохи пізніше.

Это ошибка как мне кажется. Мы ищем исторический аналог в новейшей истории, которая перед нашими глазами, а ведь это всего 100-200 лет. А вот такая война что сейчас на наших глазах развивается - это событие БОЛЬШЕГО масштаба - и вполне может не иметь аналогов за это время. И поэтому мы ищем аналоги в СССР второй мировой, Британии, Франции, Израиле - а они не находятся. Потому что аналога в ближайшей истории нет. Так что не будет тут ни Польша ни Сомали. Будет что-то другое.