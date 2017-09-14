ЛАД написав:Я думал, что будут вопросы, как выходить из положения.
Від вас питань не надходило, поради вам не потрібні. Виж сказали шо ще восени 22 всім запаслись, але воно не знадобилось.
Этого я не говорил. Я, наоборот, говорил, что все эти советы о генераторах и т.п. бесполезны. И о вопросах я написал не моих, а от присутствующих - узнать, как оно на практике, а не в теории. Если бы у меня были вопросы, я их задал бы.
ЛАД написав:У Флер нет на заднем дворе запасной ТЕС?...
З якою метою цікавитесь? Шпигун?)))
Но stm трёх уничтоженных ТЭС мало, ей надо что-то новенькое. В результате вы тут сидели ...(свистели), а в Харькове вчера с 8 утра и почти до 10 вечера не было ээ (не по всему городу) и сегодня, например, у меня не было с 8.00 до 14.00. По графику должны были опять выключить с 18.00, но пока не выключили. Видимо, как то решили проблемы.
Цікаво, мабуть щось таки знайшли на задньому дворі.. .....
Естественно! Экспорт газа уже увеличили, теперь увеличим экспорт ээ. И никаких проблем! Правда, меньше останется на другие нужды, например, на армию. Но это же мелочи, не так ли?
UA написав:Демографія -Бандерлог Ображати Бандерлога в інтернеті
доктор на больних не ображається. Но на демографію я не підписувався. Ця країна все більше не нравиться мені для дітей. Даж безпечні зони такі як Чернівці чи Ужгород... і навіть якщо завтра наступить мир. Но поки в мене враження, що курс влади на перетворення України на сучасний Ірак чи Сирію. Починали з Україна це друга франція, потом друга польща, а зараз?
Второе Сомали? Ну, не зараз, а трохи пізніше.
Это ошибка как мне кажется. Мы ищем исторический аналог в новейшей истории, которая перед нашими глазами, а ведь это всего 100-200 лет. А вот такая война что сейчас на наших глазах развивается - это событие БОЛЬШЕГО масштаба - и вполне может не иметь аналогов за это время. И поэтому мы ищем аналоги в СССР второй мировой, Британии, Франции, Израиле - а они не находятся. Потому что аналога в ближайшей истории нет. Так что не будет тут ни Польша ни Сомали. Будет что-то другое.
ЛАД написав:У Флер нет на заднем дворе запасной ТЕС?...
З якою метою цікавитесь? Шпигун?)))
Но stm трёх уничтоженных ТЭС мало, ей надо что-то новенькое. В результате вы тут сидели ...(свистели), а в Харькове вчера с 8 утра и почти до 10 вечера не было ээ (не по всему городу) и сегодня, например, у меня не было с 8.00 до 14.00. По графику должны были опять выключить с 18.00, но пока не выключили. Видимо, как то решили проблемы.
Цікаво, мабуть щось таки знайшли на задньому дворі.. .....
Естественно! Экспорт газа уже увеличили, теперь увеличим экспорт ээ. И никаких проблем! Правда, меньше останется на другие нужды, например, на армию. Но это же мелочи, не так ли?
ЛАД, скучили за всіма бачу ) Цілий один день не писати і тут світло дали, і, понеслося )))
Я ошибался, когда писал о будущей столице во Львове. Это будет Ужгород.
По состоянию на ноябрь средние цены на аренду однокомнатных квартир в Украине колеблются от 4,5 до около 20 тысячи гривень. Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН.
Отмечается, что самые высокие цены зафиксированы в Ужгороде, где в среднем можно снять "однушку" за 19 900 грн в месяц. За последние полгода аренда здесь выросла на 6%.
Вторую позицию занимает Львов с показателем 17 500 грн, что на 5% больше, чем полгода назад. При этом Киев замыкает ТОП-3 самых дорогих городов. В столице средняя цена аренды составляет 17 000 грн. Таким образом за последние 6 месяцев она снизилась на 6%. ........Кроме того, самая дешевая стоимость аренды фиксируется в Харькове - 4 500 грн (+13% за последние полгода), Запорожье - 5 000 грн, Николаеве - 6 000 грн и Сумах 6 500 грн (-28%).