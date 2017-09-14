RSS
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 21:37

  Water написав:
  ЛАД написав:Я думал, что будут вопросы, как выходить из положения.

Від вас питань не надходило, поради вам не потрібні. Виж сказали шо ще восени 22 всім запаслись, але воно не знадобилось.

Этого я не говорил.
Я, наоборот, говорил, что все эти советы о генераторах и т.п. бесполезны.
И о вопросах я написал не моих, а от присутствующих - узнать, как оно на практике, а не в теории.
Если бы у меня были вопросы, я их задал бы.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 21:37

Schmit
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 21:49

  fler написав:
  ЛАД написав:У Флер нет на заднем дворе запасной ТЕС?...

З якою метою цікавитесь? Шпигун?)))
Но stm трёх уничтоженных ТЭС мало, ей надо что-то новенькое.
В результате вы тут сидели ...(свистели), а в Харькове вчера с 8 утра и почти до 10 вечера не было ээ (не по всему городу) и сегодня, например, у меня не было с 8.00 до 14.00. По графику должны были опять выключить с 18.00, но пока не выключили. Видимо, как то решили проблемы.

Цікаво, мабуть щось таки знайшли на задньому дворі.. :roll:
.....

Естественно!
Экспорт газа уже увеличили, теперь увеличим экспорт ээ.
И никаких проблем!
Правда, меньше останется на другие нужды, например, на армию.
Но это же мелочи, не так ли?
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 21:53

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  UA написав:Демографія -Бандерлог
Ображати Бандерлога в інтернеті

доктор на больних не ображається.
Но на демографію я не підписувався.
Ця країна все більше не нравиться мені для дітей. Даж безпечні зони такі як Чернівці чи Ужгород... і навіть якщо завтра наступить мир. Но поки в мене враження, що курс влади на перетворення України на сучасний Ірак чи Сирію.
Починали з Україна це друга франція, потом друга польща, а зараз?

Второе Сомали? Ну, не зараз, а трохи пізніше.


Это ошибка как мне кажется. Мы ищем исторический аналог в новейшей истории, которая перед нашими глазами, а ведь это всего 100-200 лет. А вот такая война что сейчас на наших глазах развивается - это событие БОЛЬШЕГО масштаба - и вполне может не иметь аналогов за это время. И поэтому мы ищем аналоги в СССР второй мировой, Британии, Франции, Израиле - а они не находятся. Потому что аналога в ближайшей истории нет. Так что не будет тут ни Польша ни Сомали. Будет что-то другое.
katso
Повідомлень: 1441
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 21:55

  Banderlog написав: це ти десь в тилу і скоріш за все в тцк або пво так шо не гунди.

то просвіти нас, де ти зараз? :D
unicdima
Повідомлень: 3049
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 21:55

  ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:У Флер нет на заднем дворе запасной ТЕС?...

З якою метою цікавитесь? Шпигун?)))
Но stm трёх уничтоженных ТЭС мало, ей надо что-то новенькое.
В результате вы тут сидели ...(свистели), а в Харькове вчера с 8 утра и почти до 10 вечера не было ээ (не по всему городу) и сегодня, например, у меня не было с 8.00 до 14.00. По графику должны были опять выключить с 18.00, но пока не выключили. Видимо, как то решили проблемы.

Цікаво, мабуть щось таки знайшли на задньому дворі.. :roll:
.....

Естественно!
Экспорт газа уже увеличили, теперь увеличим экспорт ээ.
И никаких проблем!
Правда, меньше останется на другие нужды, например, на армию.
Но это же мелочи, не так ли?

ЛАД, скучили за всіма бачу ) Цілий один день не писати і тут світло дали, і, понеслося )))
stm
Повідомлень: 6048
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 21:56

Я ошибался, когда писал о будущей столице во Львове.
Это будет Ужгород.
По состоянию на ноябрь средние цены на аренду однокомнатных квартир в Украине колеблются от 4,5 до около 20 тысячи гривень. Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН.

Отмечается, что самые высокие цены зафиксированы в Ужгороде, где в среднем можно снять "однушку" за 19 900 грн в месяц. За последние полгода аренда здесь выросла на 6%.

Вторую позицию занимает Львов с показателем 17 500 грн, что на 5% больше, чем полгода назад. При этом Киев замыкает ТОП-3 самых дорогих городов. В столице средняя цена аренды составляет 17 000 грн. Таким образом за последние 6 месяцев она снизилась на 6%.
........Кроме того, самая дешевая стоимость аренды фиксируется в Харькове - 4 500 грн (+13% за последние полгода), Запорожье - 5 000 грн, Николаеве - 6 000 грн и Сумах 6 500 грн (-28%).
https://www.unian.net/economics/other/arenda-kvartir-v-ukraine-gde-samye-dorogie-odnushki-13189365.html
Цены на западе как раз для беженцев. :)
Удивительно, почему люди не уезжают из прифронтовых мест, а сидят под обстрелами.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 21:58

  stm написав:..........
ЛАД, скучили за всіма бачу ) Цілий один день не писати і тут світло дали, і, понеслося )))

Не целый день, а 1,5 дня.
Вы сегодня днём неслись, хотя ничего не мешало. :)
Что там насчёт ненужности физиков-химиков?
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я ошибался, когда писал о будущей столице во Львове.
Это будет Ужгород.

Ужгород перейменувати в New Vienna
fox767676
Повідомлень: 4745
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 09 лис, 2025 22:00

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Я ошибался, когда писал о будущей столице во Львове.
Это будет Ужгород.

Ужгород перейменувати в New Vienna

Не будем мелочиться, предлагаю сразу в Нью-Йорк.
ЛАД
